Tre fylker skiller seg ut, Trøndelag, Rogaland og Viken har flest finalister. Vestland og Hardanger konkurrerer om Årets sider. Rogaland stiller sterkt innen kjøttkategoriene.

Finalister fra hele Norge

Det Norske Måltid er et av de viktigste omdømmetiltakene i arbeidet med å synliggjøre Matnasjonen Norge. Finalistene kommer fra hele landet, og fremhever bredden og kvaliteten Norge har som Matnasjon.

Den endelige finalen går av stabelen i Stavanger. Torsdag 3. februar arrangeres Det Norske Måltid på Clarion Hotel Air, fredag og lørdag 4. og 5. februar er det duket for Asko Servering Norgescup for kokk- og servitørlærlinger og Tine MatCup på Jåttå videregående skole. Gladmat planlegger også aktiviteter for produsenter, serveringsnæringen og publikum den samme helgen.

Det Norske Måltid 2021 Den mest prestisjefylte kåringen av mat- og drikkeprodukter i Norge. Støttet av regjeringen fra 2020, som et av tre nasjonale omdømmetiltak. Delfinalene ble arrangert mellom 21.-23. september på Britannia Hotel i Trondheim. Delfinalister fra hele landet ble vurdert og 39 produkter gikk videre til finalen. Finalen i Det Norske Måltid finner sted i Stavanger torsdag 3. februar 2022.

Finalister i Det Norske Måltid 2021:

Årets drikk

100 prosent Aroma – Alde, Vestland

Eplemost Discovery – Fiskum fruktpresseri, Viken

Sprudlande bringebær limonade – Balholm, Vestland

Årets ost

Holtefjell fra Eiker. Foto: Eiker Gårdsysteri

Blå – Hitra gardsmat, Trøndelag

Holtefjell XO – Eiker gardsysteri, Viken

Ung Grotteost – Hitra gardsmat, Trøndelag

Årets grønne

Aprikos – Sogn Frukt og Grønt, Vestland

Hvasser asparges – Brødrene Freberg, Vestfold og Telemark

Moreller – Helgøyfrukt, Rogaland

Finalister Årets sjømat

Fersk Skatefilet – Domstein sjømat avd. Stavanger, Rogaland

Krabbeklør, gigant – HitraMat, Trøndelag

Trollgodt – Frisk Fisk, Agder

Årets kjøtt

Tørrmodnet Filetkam av økologisk frilandsgris – Nyyyt, Rogaland

Ytrefilet – TTmeat, Rogaland

Flat Iron Filet av kalv – Melleby Gård, Viken

Årets søtsak

Tindved – Trondheim sjokolade, Trøndelag

Hasselnøtt pålegg – Sirkus Renaa Fabrikken, Rogaland

Små Marengsbunner fra Røros – Galåvolden gård, Trøndelag

Årets meieriprodukt

Ryfylkeyoghurt naturell – Ryfylke gardsysteri, Rogaland

RørosIs Fløteis med multer – Galåvolden gård, Trøndelag

Økologisk Røros Yoghurt Blåbær – Rørosmeieriet, Trøndelag

Årets bakst

Havremarvkjeks fra Lykkemat. Foto: Lykkemat

Melkeloff – Klemmetsrud gårdsbakeri, Viken

Røros Knekks spelt og havsalt – Rørosbakern, Trøndelag

Havremarvkjeks – Lykkemat, Trøndelag

Årets øl

Banana Milkshake IPA – Mack Mikrobryggeri, Troms og Finnmark

Braut Shake IPA – RYGR brygghus, Rogaland

Havblikk lys og frisk – Kinn bryggeri, Vestland

Årets sjømat foredlet

Gravet Laks – Garnviks røkeri, Trøndelag

Røkt Ørret – Garnviks røkeri, Trøndelag

Tradisjonell einerrøykt svanøylaks – Svanøylaks, Vestland

Årets kjøtt foredlet

Hickory Babyback Ribs – A.Idsøe, Rogaland

Kaldrøkt pinnekjøtt av Fjellam frå Ryfylke – A.Idsøe, Rogaland

PASSE spekepølse av frilandsgris med fennikel – Ask gård, Viken

Årets grønne foredlet

Ramsløkpesto fra Litlestøl...det lille ville. Foto: Litlestøl...det lille ville

Ramsløkpesto – Litlestøl...det lille ville, Rogaland

Plommesyltetøy – Nyhuus gard, Vestfold og Telemark

Herr Brun`s Sorte Dråper – Topp Sopp, Rogaland

Årets sider

5 Brudeferd – Store Naa Siderkompani, Vestland

Drengen – Hardangerbonden, Vestland

Svans – Alde, Vestland