Konkurransen i Norden er hard om å være de beste produsentene, formidlerne eller destinasjonen for nordisk mat. Det nordiske kjøkken er kjent for rene smaker og kompromissløs formidling, som har gjort «nordisk mat» til en betegnelse langt utenfor det geografiske Norden.

– Med matprisen Embla styrker vi den felles nordiske matidentiteten og hyller folka bak maten, sier Bjørn Gimming, som er leder i Norges Bondelag og vertskap for prisutdelingen, i en pressemelding.

- I mars skal vi feire den nordiske maten under en storslått prisutdeling i Oslo. – Vi ser fram til å vise fram nordiske matrepresentanter når vi skal arrangere prisoverrekkelsen, sier Bjørn Gimming.

Nominer her: Emblafoodawards.com

Relevant mat for unge



Sammen med tre andre utgjør Bjørn Gimming den norske juryen. Ett av jurymedlemmene er Andreas Viestad.

– Den nordiske maten har dominert i restaurantverden de siste par tiårene. Nå er det forferdelig viktig at den også er relevant for barn og unge og forbrukere. Det er en nøkkel for at produsenter kan utmerke seg og finne sin stolthet og hva de er best på, sier Andreas Viestad.

Geitmyra Matkultursenter, som han leder, vant Embla-prisen for barn og unge i 2017.

I juryen sitter også Kristin Waagen, bonde og osteprodusent i Tingvollost, som er kjent for Kraftkar.

– Embla er med på å øke stoltheten og anerkjennelsen til det vi driver med, i Norge og Norden, sier Kristin.

Tingvollost var blant de norske nominere i 2017, og Kristin ser fram til juryarbeidet og å finne fram til de beste norske kandidatene.

Med oss i juryen har vi også fått Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i Den Norske Turistforening.

– De nordiske landene deler mange mattradisjoner og bruk av råvarer. Å øke oppmerksomheten om dette er med på å heve bevisstheten og status, sier Dag Terje.

– Ser man sørover i Europa har de i generasjoner bygd stein på stein og treffer du en ungdom i Frankrike kan de med stolthet fortelle om lokale råvarer og lokale produkt. Tilsvarende stolthet må vi bygge her i nord - og da er nordiske samarbeid viktig og riktig. Jeg gleder meg til å delta i juryen, sier Dag Terje.

Du kan nominere i hele oktober

Nå åpner vi for nominasjon i alle sju kategoriene. Du kan nominere deg selv, en kollega eller et forbilde.

På emblafoodaward.com er det nominasjonsskjema til alle sju kategoriene:

• Nordisk mathåndverker

• Nordisk mat råvareprodusent

• Nordisk mat til mange

• Matformidler for nordisk mat

• Nordisk matdestinasjon

• Nordisk matgründer

• Nordisk mat til barn og unge

De nominerte blir vurdert ut fra kriterier som bærekraft, inspirasjon, originalitet, ærlighet og ikke minst gjenkjennelig nordisk.

Nettsiden er åpen for nominasjoner i hele oktober. En nasjonal jury vil fremme kandidater fra sitt land. Disse presenteres i midten av desember.

Tidligere vinnere er blant andre Geitmyra Matkultursenter, Claus Meyer, Bondens Skafferi og Reko Finland.

Råvareprodusentene står bak

De seks nordiske landbruksorganisasjonene, samlet under NBC Nordiske Bondeorganisasjoners Centralråd, står bak prisen.

Den støttes også av Nordisk Ministerråd, og er en del av Ny Nordisk Mat III-programmet. Norges Bondelag er vertskap når prisene deles ut i Oslo 11. mars 2022. Dette er tredje gang Embla Food Awards holdes.