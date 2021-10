150 oppskrifter på turmat

I løpet av koronaperioden har omtrent hver fjerde nordmann spist flere måltider ute i naturen enn de gjorde tidligere. De aller fleste ønsker å beholde de nye vanene i tiden framover.

Det viser rapporten «Friluftsliv og korona» , som er laget av Ipsos på initiativ fra Norsk Friluftsliv.

– Det er veldig moro at så mange er bitt av turmat-basillen! Nest etter turgåing er dette den friluftsaktiviteten som aller flest har gjort mer av, så her snakker vi om en trend mange har omfavnet med åpne armer, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv i en pressemelding.

Unge bitt av turmatbasillen



Tallene viser at interessen er størst blant ungdom og voksne under 40 år, der over 30 prosent har økt antallet måltider utendørs under pandemien. Av disse ønsker de aller fleste, over 80 prosent, å beholde den nye turvanen.

Lier er ikke overrasket over at det er nettopp disse aldersgruppene som har omfavnet trenden.

KLASSIKER: Pølser på bål er også populært på tur. Foto: Gard Eirik Arneberg

– Jeg tror mange unge opplever at det å ta et måltid ute, gjerne kombinert med et bål, er en super måte å koble av og kose seg med venner eller kjæresten. Og for de i småbarnsfasen er det jo en perfekt aktivitet med barna, som kan gjøres både rimelig og lavterskel.

Norsk Friluftsliv oppfordrer til å benytte anledningen til å ta et måltid utendørs nå i høst.

– Hvorfor ikke bruke høstferien eller en av helgene framover til å ta et måltid ute? Det å møtes og lage mat på bål, primus eller på annet vis, er perfekt høstkos! Dere trenger verken å gå langt eller lage noe avansert for at det skal bli en flott opplevelse, sier Lier.

På nettsiden turmat.no finner du over 150 oppskrifter på spennende mat fra alle verdenshjørner, som er egnet til å tilberede ute.

Her er ett eksempel:

Oppskrift: Quiche på primus

Quiche på primusen er enklere å lage enn du tror, spesielt om du bytter ut paideigen med tortillalefser.

Ingredienser:

2 hele egg

3 eggeplommer

2 dl kremfløte

1.5 dl creme fraiche

1 ts salt

1 ts pepper

1 neve revet ost

1 tortillalefse

8 skiver elgpølse

2 stk vårløk

Dette gjør du hjemme:

Pisk sammen egg, eggeplommer, kremfløte, creme fraiche, salt og pepper. Ha det over på en brusflaske eller en drikkeflaske.

Del opp elgpølsen og vårløken i tynne skiver, og ha det over i en liten matboks. Ta med revet ost.

Dette gjør du på tur:

Ha litt olje i en stekepanne. Ha tortillalefsen i stekepannen og fyll opp med eggeblandingen. Ha i skivene med elgpølse og vårløk. Ha i revet ost til slutt.

Fyr opp primusen på lav varme. Det er viktig at blussen er på det laveste slik at quichen ikke svir seg. Quichen er ferdig når eggeblandingen har stivnet.