Felles for alle kandidatene som er plukket ut i år er at de er viktige ambassadører for norsk drikketradisjon som er i vinden som aldri før.

- Ikke bare har de økt statusen til norsk drikke i Norge, men de har også satt norsk drikke - det være seg øl, sider eller akevitt - på verdenskartet, heter det i en pressemelding fra Stiftelsen Norsk Mat.

Åge Eitungjerde

Åge Eitungjerde Foto: Ciderhuset





Åge Eitungjerde fra Balholm har over mange år arbeidet med å utvikle norsk drikke fra frukt og bær.

Han er kanskje mest kjent for sin fruktmost, men produserer også sider og har etablert Ciderhuset i Balestrand.

Eitungjerde har vært en ivrig formidler av norsk drikkehistorie og tradisjon og holdt utallige kurs for både etablerte og kommende fruktdrikkeprodusenter for å løfte kunnskapen hos andre interesserte.

Lars Marius Garshol

Lars Marius Garshol





Lars Marius Garshol har gjennom sitt grundige og vitenskapelige arbeid over mange år dokumentert den norske kveikens kvaliteter og norsk tradisjonsbrygging.

Gjennom dette arbeidet har han vært en pådriver for innovasjon i bransjen og har fått kveik inn i norsk kommersiell brygging.

Garshol har æren for at kveik er blitt kjent og ettertraktet i utlandet, og har med dette bidratt til å sette Norge og norsk tradisjonsbrygging på verdenskartet. Gjennom bøker og foredrag har han dessuten vært en ivrig kunnskapsformidler.

Ingrid Espelid Hovigs matkulturpris

Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris er en ettertraktet utmerkelse i det norske matfaglige miljø. Den ble opprettet som en hyllest til Ingrid Espelid Hovig på hennes 70-årsdag. Hvem som vinner avgjøres av både folkets og fagjuryens stemmer, som teller likt. Tidligere vinnere av Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris er blant annet: 2020: Torill Renaa, resturantør og matformidler 2019: Maret Ravdna Buljo, reindriftseier og matformidler 2018: Gunnar Waagen, Tingvollost og tidligere styreleder i Norsk gardsost 2017: Inge Johnsen, kokk, Liantunet 2016: Mikael Forselius, administrerende direktør Røros Hotell, og Ingulf Galåen, Galåvolden Gård.

Asbjørn Børsheim og Olav Bleie

F.v.: Olav Bleie og Asbjørn Børsheim.





Asbjørn Børsheim og Olav Bleie har funnet et samarbeid på tvers av generasjoner der Asbjørn har gått i spissen for å løfte siderens posisjon i drikkelandskapet og der Olav med sin kjemikompetanse har bidratt til å løfte kvaliteten på sideren ytterligere.

Med fokus på håndverk og kvalitet i alle ledd har de løftet Sider frå Hardanger inn i verdensklasse.

De har villig delt av sin kunnskap og bidratt til den store interessen sideren har oppnådd de siste årene. Asbjørn var også primus motor i arbeidet med å få beskyttet Sider frå Hardanger som en geografisk betegnelse.

Halvor Heuch

Halvor Heuch Foto: Mat fra Norge





Halvor Heuch har gjennom mange tiår jobbet med norske drikkevarer som øl, akevitt, sider og fruktvin.

Heuch er Norges fremste akevittekspert og har utviklet akevitter tilpasset norske smaker og mattradisjoner som har gitt norsk akevitt status som det nasjonale brennevinet og en viktig kulturbærer.

Heuch er kunnskapsrik og faktabasert og deler villig sin kunnskap med andre. Han har et ustoppelig engasjement for norske drikkevarer og er en formidler av rang.

Stem her. Du kan stemme på en av de fire nominerte av gangen og kun en gang per dag.

Stemmegivningen avsluttes 20.10.2021.