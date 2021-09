Å jobbe fulltid samtidig som man skal ta vare på en familie kan være slitsomt, selv for dem som vanligvis trives ved kjøkkenbenken. Da kan en matkasse være tingen for deg.

Når sommerferien er over, kommer hverdagen brått på for de fleste. Mange faller inn gamle rutiner selv om man har satt seg mål om å både spise sunnere, variere mer og å gjøre middagene mer spennende.

Likevel viser undersøkelser HelloFresh har gjort at nordmenn i snitt bare prøver to nye retter i måneden. I tillegg bruker vi mye tid på å både planlegge og tilberede de samme middagene som vi alltid har spist. De fleste av oss er med andre ord vanedyr når tidsklemma slår inn, uansett om vi vil det heller ikke.

Hadde det ikke vært deilig dersom noen kunne gjort mesteparten av planleggingen for deg?

Det er nettopp dette som er hovedmålet til kulinarisk ekspert og tidligere Michelin-kokk, Nanna Elisabeth Vestergaard. Hver uke er det hennes oppgave å sette sammen menyen som HelloFresh tilbyr.

– Med en matkasse fra HelloFresh kan du dra på mateventyr og skreddersy menyen din med akkurat de rettene du helst vil ha - både kjente og kjære favoritter og spennende oppskrifter med masse smak fra hele verden. På under 25 minutter kan du til og med lære deg å mestre en helt ny rett, sier Vestergaard i en pressemelding.

Leveringer tilpasset dine rutiner



Kjappe retter finner man oppskrifter på overalt på internett. Men du må fremdeles komponere en ukesmeny og handle inn ingrediensene du trenger. Dermed er det ikke sikkert at du sparer så mye tid.

Samtidig risikerer du å måtte prøve og feile en del ganger før retten smaker som den skal. Det unngår du med ferdigporsjonerte ingredienser, enkle seks-stegs oppskriftskort og retter som er komponert av en stjernekokk.

– I en travel hverdag vet vi hvor vanskelig det det er å prioritere middagen, sier Vestergaard, og fortsetter:

– Derfor jobber vi ikke bare kontinuerlig med å forbedre oppskriftene våre, men også med å sørge for at folk får leveringsalternativer som passer deres rutiner.

Ifølge mateksperten kan man enkelt bytte leveringsdato og -tid. I tillegg kan man enkelt endre antallet dager man vil ha levert middager til.

– Ukene ser sjelden like ut for familier i dag. Derfor er det viktig at vi tilpasser oss dem og ikke de oss, utdyper Vestergaard.

Det er vanskelig å spise sunt når man har det travelt. De enkle, men næringsfattige løsningene presenteres på rekke og rad både i matvaredisken og av takeout-kjedene. Jo mer stresset du er, desto lettere er det å fsalle for fristelser.

Med en matkasse slipper du dette. Maten blir levert på døren, med alle rettene laget for å sikre at du skal få i deg den rette balansen av næringsstoffer fra norskproduserte råvarer.

Nå har HelloFresh også utvidet tilbudet med nye vegetarretter, flere fiskeretter og oppskrifter med færre kalorier slik at alle kan finne noe de vil ha.

Alt er lagt til rette for at du både skal kunne få mer tid i hverdagen, finne mer glede i matlagingen og kunne nyte velsmakende måltider sammen med dem som betyr mest for deg.

