– Barn ønsker å være veganere

En rykende fersk undersøkelse ved BBC Good Food viser at nesten 60 % av britiske barn allerede er, eller ønsker å være veganer eller vegetarianer.

Totalt 1004 barn mellom 5 og 16 år var med i undersøkelsen. Av de spurte oppgav 21 % at de allerede var veganere eller vegetarianere. I tillegg sa 15 prosent av barna at de gjerne ville spise vegansk, og omtrent hver femte (21 prosent) ønsket å spise vegetarisk.

Økende vegansk trend blant barn og unge



- Undersøkelsen fra BBC Good Food viser at nesten halvparten av barna ønsker å kutte ned på sitt forbruk av kjøtt- og meieriprodukter, og de fleste som blir spurt, ønsker dette «for å være snillere mot natur og dyr». Mange sier at de velger kjøttfritt for å redusere negative miljøpåvirkninger eller for å forbedre helsen, skriver Grønt forlag i en pressemelding.

En lignende undersøkelse fra 2019 , viste at andelen britiske barn og unge som spiser vegetarisk og vegansk, øker dobbelt så raskt som andre grupper. Blant 1500 barn som den gang ble spurt, svarte 1 av 10 barn mellom 8 og 16 år at de hadde valgt å bli vegetarianere eller veganere.

Tips: Når barna dine vil bli veganer



Stadig flere barn og ungdommer bestemmer seg for å kutte ut animalske matvarer på egen hånd. Det kan være utfordrende for foreldre, besteforeldre og andre familiemedlemmer å sette seg inn i hva dette innebære, spesielt om man selv ikke spiser på denne måten. Hva skal serveres nå?

Her er noen tips til hvordan du kan starte:

- Les deg litt opp på hvilke næringsstoffer som er sentrale for barn og tenåringer i vekst, og i hvilke matvarer disse finnes i et vegansk kosthold. Lær deg så noen basisoppskrifter som inneholder disse matvarene

- En utfordring med ungdom er at de stadig er på farten og spiser ofte andre steder enn hjemme. Sørg for tilgang til næringsrike matkilder som enkelt kan tas med, for eksempel: tørket og frisk frukt, nøtter, hummus, brød, ferskpresset juice, planteyoghurt, energibarer og smoothies. På den måten begrenser du muligheten for at ungdommen hopper over måltider der animalske matvarer serveres, eller stadig velger produkter som gir lite næring.

- Informer deg om hvilke kosttilskudd som er aktuelle. Det finnes egne kosttilskudd som er spesielt egnet for veganere i forskjellige aldre.