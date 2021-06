Nå kan du kjøpe en luksusleilighet på vannet

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium

Hyttemarkedet har kokt over, og skal du komme noen vei med et fornuftig budsjett må du legge til flybilletter i regnestykket.

Og hvem vet hvor lenge hyttemarkedet holder seg. Kanskje kan det være greit å unne seg en annen form for ventepølse.

Sjødyktig prosjekt



Eller bare leve ut en drøm om å bo på vannet, uten at det trenger å være snakk om en trang seilbåt eller utslitt sjark.

For det franske selskapet Anthénea lanserer nå muligheten til å skaffe seg en leilighet på sjøen. Husbåt tenker du umiddelbart og rister på hodet, og hytter med neven mot hippier og miljøfolk. Pøh.

Men vent litt, for dette er sjødyktig prosjekt.

STAR WARS? Ovenifra gir den helt klart noen Millenium Falcon-vibber og. Foto: Anthénea

Bond-esque

Inspirasjonen skal komme fra boligen til Karl Stromberg.

Ah, du husker ikke han kanskje, men han er den klin kokos James Bond-skurken i Spionen som elsket meg. Mannen med en tankbåt som kan stjele ubåter, et gulv som åpner seg for å fore svikefulle sekretærer til haiene, og som har et hovedkvarter som stiger opp av havet til Mozarts pianokonsert nr. 21 i c-dur (også kjent som Elvira Madigan).

Ja, nettopp ja, nå husker du.

Et plott hvor en John Fredriksen-lignende svensk shippingmagnat er keen på å utslette menneskeheten og starte på nytt under vann.

Vel, fullt så sprø planer har ikke Anthénea.

Men marinearkitekt Jean-Michelle Duacancelle digget strukturen på redningsflåten Bond forfører spionen som elsket ham i , og har brukt femten år og fem prototyper på å komme frem til denne løsningen.

PÅ SJØEN: Flytende hus fra Anthénea. Foto: Anthénea

Pris? Sikkert dyrt

Det blir antagelig ikke noe billig dritt. Det er tross alt fransk, og det franske folket har en forbausende evne til å være kravstore og livsnytere på samme tid.

Og det er ikke noen liten jolle du eventuelt melder flytting til. Den er 31 fot på tvers, som kanskje er lite når du mønstrer på i svigers Bavaria 31, men relativt romslig når bredden er de samme 31 fot, og ikke drøye 3 meter (om man kan kalle en rund ting bred og lang).

Det skal dermed være plass for to voksne eller en familie ombord her. Da kan man meske seg i loungen, i baren eller på kjøkkenet. På taket er det selvsagt en sittegruppe for slacking i solen.

Der er det forøvrig plass til 12 personer, når det etterhvert blir lov (om ikke du er en skøyer og tenker du skal holde fest i internasjonalt farvann).

Hashtag #bærekraft



Det er bare å finne frem Instagram og varme opp hashtaggen #bærekraft, for denne flytende luksusherligheten er 100 prosent drevet av fornybar energi. Da hovedsakelig med solcellepaneler. Den skal også ha innovative festeanordninger som skal sørge for minimale inngrep i sjøbunnen der du ankrer opp. Og den tåler vind opp mot 27 knop, som tross alt er temmelig friskt.

Du får den tilogmed med motor og joystick, så du kan flytte rundt på hvor du skal bo. Fort går det nok ikke, så du har alternativt muligheten til å bare la dette være en flytende bolig, og heller plukke opp en motorbåt til flyttejobben.

Om man tar hytteprisene til Eiendom Norge som fasit på hva ferieboliger koster nå, så er ikke prisene helt idiotiske.

For den enkleste utgaven må du regne med å hoste opp rundt 3 millioner kroner, mens toppmodellen koster 7 millioner. Bestiller du i juni eller juli i år vil den være klar tidlig i 2022.

Og se ikke bort ifra at det snart blir en gladsak om en norsk student som valgte bort studenthybelen til fordel for å ankre denne økologisk opp ved siden av Color Festival i Oslofjorden.