Det er eierne av flotellet Bell Riva i Bergen som nå har lagt ut flotellet med 66 rom for salg eller langtidsleie.

- Bell Riva er ett av to gjenværende floteller i Norge. Et flotell åpner opp muligheter for å gjennomføre maritime og landbaserte prosjekter på lokaliteter hvor overnatting og bevertning av mannskap og personell byr på en utfordring, skriver Frank Homme i en epost til ABC Nyheter.

Vært festivalhotell



Flotellet Bell Riva er tidligere benyttet som arbeidshotell primært for maritimt tilknyttede prosjekt og vært utleid de siste 5-6 årene til dette formålet. Flotellet, som nå er i markedet for langtidsutleie eller salg, stilles nå til rådighet for etater dette skulle være interessant for.

Det har også vært brukt som festivalhotell. Flotellet eies av MultiworkMarine AS, som også har tilbudt det til myndighetene som coronahotell.

Kjøpet av Bell Riva vil gi deg 66 rom på 16 kvadratmeter med toalett og dusj, restaurant med plass til 128 gjester og serveringskapasitet til 300.

Og ikke nok med det, som de sier i reklamen, i tillegg får du resepsjon, to tv-lounger.

Flytehotellrom

- Hva koster det å kjøpe Bell Riva?

- Økende interesse fra lokale og internasjonale aktører gjør at vi nå utelukkende sikter mot langtidsutleie eller slag av flotellet. P.t. er salgsprisen på NOK 15 millioner kroner, sier Homme.

- Hva koster det å leie?

Alt ettersom lengde på leie. fra 15 000 - 25 000 pr. dag. Primært langtidsleie.

- Hvor mye koster det å ha Bell Riva liggende ved kai?

- Med utgangspunkt i der det ligger nå, ca. kr. 300 - 600,- pr. dag. Kr. 125 000 - 250 000,- pr. år.

- Hvor mye koster det å flytte Bell Riva?

- Hvis vi tar utgangspunkt i tur/retur. Bergen - Oslo - Bergen vil det vel komme på mellom kr. 150 000 - 400 000,-. Her er det mange parameter som spiller inn, som kapasitet, returoppdrag, årstid, værforhold etc.