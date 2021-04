Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor 19.03.2021

Elbiler selger så det suser. Rekkevidden er innafor for de aller fleste og nye ladestasjoner popper opp hele tiden.

I forhold til biler har en båt utviklet for elektrisk fremdrift en fordel. Det er mulig å lure inn batteripakker i de mange krikene og krokene som ikke er brukbare som stuverom.

IKKE BARE SOL: Eco Cruiser 50 har en generator som kan spe på strømmen fra solcellene. Den 15,2 meter lange båten leveres med to eller tre lugarer. Marsjfarten er åtte knop.

Plass til batterier

Vekten til en båt er ikke like kritisk som vekten til en bil. Ergo kan en båt ha store batteripakker. Med noe måtehold hva angår ytelse og fart kunne for eksempel hele kjølen til en seilbåt, som er ballast i form av bly eller jern, være en gigantisk batteribank.

Ulempen disse løsningene byr på er at batteripakker i forskjellige størrelser og former ikke er standardvare produsentene kan kjøpe. Uansett hvor mye penger de byr batterifabrikkene, er det ikke sikkert fabrikken er villig til å lage en serie på 100 skreddersydde batteripakker.

MINDRE MOTSTAND: Candela Seven er utviklet i Sverige. Foilene reduserer motstanden og sørger for lengre rekkevidde med høy fart. I 20 knop har båten en rekkevidde på 50 nautiske mil.

Alle skal lade på en gang

KLUMPETE KATT: Byggingen av to Ocean Eco 60 er i gang. Cruiser i syv knop, kan du kjøre i 15 timer før batteriene må lades.

Har du vært på båttur langs kysten, vet du at det ikke er mange steder du kan fylle bensin eller diesel. Ladestasjoner finnes ikke.

Du har sikkert også erfart at strømanleggene i gjestehavner ikke akkurat er overdimensjonerte. Det ville garantert bryte sammen hvis mange av de gjestende båtene koblet seg på med hurtigladere.

Det er planer om å bygge ut et ladenettverk noen steder. I Telemarkskanalen, hvor du kan leie elektrisk turbåt, kan det være klart til sommeren.

Båtsesongen er i Norge er imidlertid ekstremt kort. I juni drar noen på tur. I juli skal alle på båtferie. August er for entusiastene som liker at det er fredelig. Resten av året er etterspørselen i vannkanten etter bensin, diesel, pølser, is og strøm, eller hydrogen for den sakens skyld, nærmest ikke-eksisterende.

BILLIG I DRIFT: GreenWaves 601 koster mer enn en diesel-sjekte, men den er rimeligere i drift og vedlikehold.

Elbåt for dagstur i pent vær



Litt annerledes stiller det seg hvis du bare skal ha en båt til dagsturer som du bruker når det er fint vær.

Velger du en saktegående båt og holder farten moderat, vil du ha strøm nok til en dag på sjøen og fulladet batteri neste morgen, hvis det er et noenlunde fungerende strømnett der hvor båten ligger.

Regner du inn fordelene og besparelsen med enklere vedlikehold kan du kanskje gå i pluss i løpet av ti år hvis du velger elektrisk. En GreenWaves 601 med el-motor på 7,5 kW koster 429.000 kroner.

En ny Polar 20 Lux med 20 hesters dieselmotor får du for 365.000 kroner.

SOLTAK: Silent 55 har bare en liten styreposisjon på flybridgen. Båten vil stort sett være selvforsynt med strøm.

Økende motstand

Vann byr på gigantisk mye mer motstand enn luft. Usain Bolt løp glatt 100 meter på ti sekunder. Verdensrekorden på 100 meter fri er 46,91 sekunder – og en svømmer bruker både armer og ben.

NORSKUTVIKLET: Evoy tar mål av seg til å bli ledende i verden på elektriske båtmotorer.

Et båtskrog glir harmonisk og med liten motstand gjennom vannet så lenge farten er lav. Konstruktørene har formler og kan beregne hva som er den optimale farten til et skrog med hensyn til motorkraft og drivstofforbruk.

Vil du øke farten med fem knop, kan det koste deg dyrt. Du må kanskje øke motorkraften med 100 prosent og beregne at drivstofforbruket dobler seg.

Tallene kan selvsagt variere.

Konstruktørene har knep som kan redusere motstanden litt. Økes båtens lengde og vannlinjelengde, øker også den økonomiske marsjfarten, men det koster å kjøre fort enten du fyrer med bensin, diesel eller strøm.

Hydrolift har hengt en Evoy Gale Force med 150 hester på hekken av en standard 22-foter. Evoy er norskutviklet og har planer om mange motorer – både utenbords og innenbords.

Motoren er koblet til en batteripakke på 65 kWh. Koser du deg i fem knop, kan du cruise i syv timer. Velger du en fart på 23 knop, er det slutt på strømmen etter en drøy time.

BRED: Den nye modellen til Silent Yachts på 79-fote er over ti meter bred. Båten får moderne design og interiør. Standardversjonen har 2 x 50 kW elektromotorer.

Lav fart og effektive skrog

På det nåværende tidspunktet virker det fornuftig å utvikle el-båter med effektive skrog skreddersydd til lav marsjfart.

Det er også en stor fordel med store flater som kan dekkes med solceller. Båter og yachter med katamaranskrog byr på denne fordelen. Hentes komponentene i fremdriftssystemet fra hyllene til volumprodusentene blir ikke prisen avskrekkende høy sett i forhold til en stor «båtpakke».

Silent Yachts har priset sin 55-foter slik at den matcher motorkatamaraner fra for eksempel Fountaine Pajot og Lagoon – det vil si i underkant av 20 millioner kroner.

Som standard leveres Silent 55 med to elektromotorer på 30 kW. Som du skjønner – båten går ikke fort, men på en god dag med sol kan du kjøre 90 nautiske mil uten at det koster deg ett øre i drivstoff. I kombinasjon med solceller er båten selvforsynt med strøm.

STANDARD: Hydrolift skal levere noen 22-fotere med elektrisk utenbordsmotor.

Generator mot rekkeviddeangst



Vil du være på den sikre siden og legge rekkeviddeangsten på hylla for godt, kan du ha en generator ombord som du kan lade med i nødstilfeller.

Elektromotorene er så godt som vedlikeholdsfrie og de tar nesten ikke plass. Motorrommet i Silent 55 minner om et sikringsskap. Service og vinteropplag koster en brøkdel av hva du må betale for å få dette gjort på to store dieselmotorer.

Alva Yachts er et tysk firma som vaker i det samme segmentet som Silent Yachts. Tyskerne har en 60 og en 90 fots el-katamaran under bygging og er klare med en 15,2 meter lang båt som har ett skrog.

Alva-modellene leveres med solceller, men de er ikke kapable til å gjøre båtene helt selvforsynt med strøm på lange turer.

Eco Cruiser 50, som den nye modellen heter, har to 2 x 100 kW-motorer. Batteribanken er på 140 eller 240 kWh. En generator sørger for at det er nok strøm på batteriene. Verftet sier de kan jekke ut generatoren og erstatte den med brenselcelle og hydrogentank.

I Norge forhandles denne båten og resten av modellene til det tyske verftet av Arctic Cruise i Tromsø.

SMAL OG EFFEKTIV: Q30 er bare 2,2 meter bred. En batteripakke på 30 kWh gir deg en rekkevidde på 42 nautiske mil. Under dekk har du en liten lugar.

Dyre småbåter

Verre er det med mindre båter som Hydrolift.

Velger du X22 med en 225 hesters bensinmotor er prisen snaut 700.000 kroner. Med Evoy Gale Force koster båten, inklusiv batteripakken, rundt 1,6 millioner kroner.

Finske Q Yachts har tatt skjeen på alvor og konstruert en daycruiser som er optimalisert for elektrisk drift. Den 9,3 meter lang båten har rett baug og er ekstremt smal. Maks bredde er bare 2,2 meter. Plassen ombord er dermed begrenset.

Fremdriften besørges av en motor som yter 20 kW. Nøyer du deg med ni knops fart kan du kjøre 42 nautiske mil før du må lade batteripakken på 30 kWh. Båten kan leveres med en dobbelt så stor batteripakke.

Prisen for Q30 er cirka 2,4 millioner kroner.

2021-nyheten til Ibiza, 911 Touring, får du for to millioner kroner og da henger det en utenbordsmotor med 425 hester på hekken.

Se video: Hvordan fiske torsk og lyr