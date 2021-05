Ny undersøkelse: Dette er vi redde for når vi kjøper bruktbåt

En fersk spørreundersøkelse fra If viser hva som er viktig for nordmenn når de skal handle bruktbåt, hva de frykter og hvem de rådfører seg med.

Undersøkelsen fra YouGov gir et nokså klart bilde av at vi er et trygghetssøkende folk som ikke er spesielt glad i overraskelser.

Halvparten redd for motorhavari

Hele 47 prosent av de spurte sier de frykter problemer med motor og drivverk, mens 20 prosent legger vekt på manglende vedlikehold/servicer. Noe mer oppsiktsvekkende er det kanskje at det er flere som frykter feil på det elektriske anlegget (18 prosent), enn skader etter tidligere grunnstøtinger (16 prosent).

- Kjøp av bruktbåt er en stor investering for mange. I tillegg til økonomi handler det også om sikkerhet på sjøen. Derfor er det ikke så rart at det er feil relatert til motor/drivverk, det elektriske anlegget eller skader etter tidligere grunnstøtinger folk frykter mest, sier Atle C. Strøm, produktsjef for båtforsikring i If i en pressemelding.

Godt vedlikehold viktigere enn kvaliteten

Atle C. Strøm, produktsjef for båt i If Skadeforsikring.. Foto: If

På spørsmål om hva som er viktigst når man ser etter bruktbåt, er en godt vedlikeholdt båt det viktigste.

- Omtrent én av tre svarer at godt vedlikehold er det viktigste. Til sammenligning sier 15 prosent at det er kvaliteten som er viktigst.

Kun én av fem mener faktisk plass og praktiske egenskaper er det viktigste, så det er tydelig at det å gardere seg mot de økonomiske fallgruvene veier tyngst, sier Strøm i pressemeldingen.

- En båt er et sammensatt produkt, der ulike komponenter som regel stammer fra forskjellige leverandører. Derfor er det noe mer komplekst når det kommer til service og vedlikehold, enn det eksempelvis er med en bil, fortsetter han.

Velger familiemedlem eller venn fremfor fagperson

Mer enn 75 prosent av de spurte i undersøkelsen forteller at de tar med et familiemedlem, en venn eller en båtkyndig bekjent når de skal kjøpe bruktbåt. Derimot svarer kun 14 prosent at de tar med en mekaniker, og bare tre prosent tar med seg en takstmann. Én av ti stoler fullt og helt på egen kunnskap.

- Det er ingen tvil om at det er mye hjelpsomhet, god erfaring og kompetanse blant båtinteresserte. Samtidig er det viktig å presisere at det å ta med en fagperson i vurderingen av båten kan være en god investering, sier Strøm.

- Vi vet at skader på båt eller motor kan være kostbare og tidkrevende. Et motorhavari kan i verst fall kan sette personer om bord i farlige situasjoner på sjøen.