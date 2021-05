Utstyret som setter prikken over i-en på båtferien din

Det finnes en rekke produkter som gjør de late dagene enda litt bedre for deg som skal tilbringe årets ferie til sjøs.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Med sine rike forekomster av øyer, skjærgårder og fjorder, viker og naturhavner lar vår langstrakte kystlinje deg velge og vrake i vakre, avslappende omgivelser. Solrike sommerdager med forfriskende sjøbad, rolige kvelder med grilling i godt selskap og små og store eventyr i fjæra er stikkord som får det til å krible hos de av oss med tilgang til båt.

Men det finnes hjelpemidler som kan heve ferien din et par ekstra hakk, både når det kommer til underholdning, tilberedning av mat og atmosfæren om bord og i land:

Dette er den beste måten å kunne nyte musikk med førsteklasses lyd, uansett om du skulle nyte solen på dekk eller du har funnet frem til en inntagende strand. Det eneste du trenger, er å bruke mobilen din til å spille av utvalgte sanger.

Hvordan gjøre båtferien mer komfortabel Trådløs høyttaler Marshall: Tufton HiFiKlubben.no 3490 kr Kjøp her Marshall: Kilburn II HiFiKlubben.no 1990 kr Kjøp her B&O: Beosound A1 2nd Gen HiFiKlubben.no 2749 kr Kjøp her Sonos: Roam HiFiKlubben.no 1798 kr Kjøp her B&O: Beolit 20 HiFiKlubben.no 4990 kr Kjøp her

Hvordan gjøre båtferien mer komfortabel Jabra: Trådløs in-ear hodetelefon (sett) True Wireless hodetelefoner til sport, musikk og anrop i toppkvalitet. Støv- og vanntett, sikker passform og 4 innebygde mikrofoner. Kjøp her 995 kr HiFiKlubben.no

Et padlebrett (SUP) er moro for både store og små. Fra padlebrettet kan du utforske uthavnen, fiske etter krabber og komme til i viker der båten din blir for stor. De siste årene er brettpadling på SUP blitt stadig mer populært, og så må vi ikke glemme at det jo også er veldig god trening.

Hvordan gjøre båtferien mer komfortabel Bestway Hydro-Force Stand Up Paddle Board Det oppblåsbare padlebrettet er enkel å frakte i tilhørende ryggsekk, og du kan ta den med til alle dine vannbaserte eventyr. Kjøp her 3299 kr CoolStuff.no

Hvordan gjøre båtferien mer komfortabel Bestway Stand up paddle Aqua Journey Surfebrettet er perfekt til små og medium store bølger, for nybegynnere og erfarne brukere. Kjøp her 2495 kr Ellos.no

Det er så godt som umulig å tenke sommer uten samtidig å tenke på deilig, velduftende og ikke minst velsmakende grillmat. Det fines en rekke praktiske grillmodeller som egner seg ypperlig til å ta med i båten og som er forbausende enkle å frakte med seg i land etter man har ankret opp eller fortøyd.

Koselig leirbål hører sommeren til, komplett med grillpølser, marshmallows og pinnebrød. Det er også hyggelig å kunne tenne opp et bål, sitte rundt og fortelle historier mens kveldsroen senker seg. Dette bærbare ildstedet er enkelt å transportere, enkelt å tenne opp og gir deg god plass å fyre på. Og siden ilden befinner seg litt over bakken, reduserer du samtidig faren for å skade bakken.

Hvordan gjøre båtferien mer komfortabel Outlust bærbart ildsted Grilling eller kos ved leirbålet? Med et bærbart ildsted trenger du ikke lete lenge etter et sted der det passer at du fyrer opp. Kjøp her 549 kr CoolStuff.no

Hvem sier at man kun kan slappe av i solen inne på land når man kan blåse opp sitt eget private fristed? Det er noe helt eget ved å kunne kjenne bølgene som rolig ruller under deg mens du nyter livet i sola. Og når det er på tide med en forfriskende dukkert, er det unektelig befriende å slippe trå forsiktig over skarpe steiner for å komme seg langt nok ut til å få en skikkelig dukkert.

Hvordan gjøre båtferien mer komfortabel Bestway Chill Splash Lounge Luksuriøst stor luftmadrass for to personer, komplett med koppholdere og behagelig ryggstøtte. Kjøp her Fra 849 kr CoolStuff.no

Hvordan gjøre båtferien mer komfortabel En oppblåsbar flåte som er stor som en liten eksotisk øy, med plass til inntil seks personer. Kjøp her 2199 kr CoolStuff.no

Hvordan gjøre båtferien mer komfortabel Outlust oppblåsbar flåte Nyt solen på din egen oppblåsbare badeplattform so er enkel å ta med seg og som kan forankres til brygga eller båten. Kjøp her 3295 kr CoolStuff.no

De aller fleste barn elsker å være på sjøen, men det er aldri dumt å ha noe for hånden dersom stemningen skulle utvikle seg til å bli noe utålmodig eller værgudene ikke spiller på lag. Spill, puslespill og bøker er en tidløs klassiker, mens nye leker aldri er feil. Og om alt annet feiler så kommer man langt med en spillkonsoll i bærbart format.

Hvordan gjøre båtferien mer komfortabel Familiespill