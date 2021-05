Du kan få utbetalt 1000 kroner i tilskudd når du leverer fritidsbåten til et lovlig avfallsmottak som båtvrak.

Siden ordningen for fritidsbåter ble opprettet i 2017, er det etablert 250 mottaksanlegg for små kasserte fritidsbåter, og 74 anlegg for større kasserte fritidsbåter over 15 fot. Siden 2017 er det til sammen levert inn over 36 600 fritidsbåter.

Mottakene kan få tilskudd til videre behandling av båtene.

Det er Miljødirektoratet som har ansvar for at mottakene og båteierne får utbetalt tilskudd.

­–Målet med tilskudd til båtvrak er å redusere forsøpling og forurensing av farlige stoffer i naturen. I tillegg kan tre- og plastmaterialet i båtene materialgjenvinnes eller brennes og gi energi. Det er derfor utrolig fint å se at så mange har valgt å levere inn båtvrakene sine, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i en pressemelding.

Kano, kajakk, seilbrett...

En fritidsbåt er et fartøy til sports- og fritidsbruk med skroglengde på inntil 15 meter (49,21 fot), uavhengig av totalvekt, og som brukes utenfor næringsvirksomhet.

Mindre fartøy som seilbrett, kano, gummibåt med skrog og kajakk, inngår også i tilskuddsordningen.

Hvordan fungerer ordningen?

Ordningen fungerer slik at båteiere må fylle ut et skjema for levering av fritidsbåt som de skriver ut fra Miljødirektoratets hjemmesider.

Skjemaet vises fram og stemples eller signeres på mottaket.

Deretter må eier søke om “vrakpant” via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter, noe som sikrer rask utbetaling.