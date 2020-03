Forrige tirsdag gjennomførte byrådet i Bergen en hasteanskaffelse av et teknologisk verktøy som kartlegger og teller simkort i mobiltelefoner i Bergen kommune, som et coronavirus-tiltak. Verktøyet har to funksjoner:

Dersom verktøyet oppdager at mange simkort, og dermed personer, er samlet på et sted, vil kommunen varsle alle som befinner seg på stedet og be dem bryte opp forsamlingen via SMS. Hensikten er å fjerne store folkansamlinger som et smitteverntiltak.

Når man krysser kommunegrensen til Bergen med et simkort får man en velkomst-SMS med informasjon om de gjeldende smittevernanbefalingene for kommunen.

Byrådet i Bergen mener verktøyet ivaretar personvernet, skriver Bergens Tidende. Det eneste de får vite er et omtrentlig antall mennesker som befinner seg på samme sted, og antall simkort fordelt etter nasjonalitet. De får ikke noe informasjon på individ-nivå.

Byrådet har tidligere brukt samme system i forbindelse med sykkel-VM i byen.

«Uten sidestykke i historien»

Mandag kom nyheten om at en coronasmittet norsk person fikk 20.000 kroner i bot for å ha brutt karantenereglene, og dratt på fest natt til søndag. Dersom vedkommende ikke betaler, kan personen få 40 dager i fengsel isteden.

Ordningen med bøter og fengsel finnes i de fleste land, men nivået på straffen varierer. I flere andre land risikerer coronasyke, personer med mistenkt sykdom og personer i risikogruppen å bli stemplet som kriminelle dersom de beveger seg ut av hjemmene sine.

ABC Nyheter har tidligere skrevet om hvordan overvåkning og detaljerte SMS-er til befolkningen som smitteverntiltak mot coronaviruset, utgjør en trussel mot personvernet i Sør-Korea.

I møte med Covid-19-pandemien tar stadig flere land i bruk digital smittesporing gjennom blant annet mobiltelefoner og bruk av store datasett.

Digitale sporingstiltak kan være i tråd med både personvern og menneskerettigheter, og samtidig være nyttige verktøy i møte med coronaviruset. Flere organisasjoner som kjemper for personvern og digitale rettigheter, advarer imidlertid mot at mange land går for langt i sin digitale overvåkning.

«Noen av disse tiltakene utgjør alvorlige restriksjoner på folks frihet, inkluder deres rett til privatliv og andre menneskerettigheter. Omfanget av overvåkning, utnyttelse av data og desinformasjon uten sidestykke i historien testes nå ut verden over», skriver den ideelle organisasjonen Privacy International, som jobber med å fremme retten til personvern verden over.

Dette er tiltakene i ulike land

Tyskland , Storbritannia , Østerrike , USA , Belgia og Italia er blant landene som tar i bruk eller ønsker å ta i bruk lignende teknologi som Bergen gjør, for å undersøke om folk i karantene faktisk holder seg hjemme, og for å kartlegge områdene med flest smittetilfeller.

Felles for alle er at de bruker anonymiserte data. Tyskland har likevel endret sitt lovverk for personvernreglene GDPR, for å tillate prosessering av personlige data under en epidemi.

Personvernforkjempere er bekymret for at deling av personlige data i så stor skala kan føre til endringer i samfunnet det er vanskelig å gå bort fra når coronavirus-krisen er over, skriver the Guardian.

Spania og Belgia sender droner ut i gatene som spiller av beskjeder fra myndighetene over høyttalere, hvor de ber folk holde seg hjemme og å holde avstand til hverandre.

Flere andre land har innført mer inngripende tiltak. Under følger en oversikt over noen av dem.

India

I India får alle som ankommer landet via fly og tog et håndstempel, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Stempelet viser sluttdatoen for hjemmekarantenen de reisende blir ilagt.

– Da jeg først hørte om stemplingen, trodde jeg det var falske nyheter. Jeg skjønner bekymringen, men hvor går grensen? Bør fundamentale rettigheter settes til side i en krise som denne? sier høyesterettsadvokat N. S. Nappinai til Reuters.

Videre henter indiske myndigheter ut person- og reservasjonsdata fra fly- og togselskaper for å kartlegge bevegelsene til mistenkte sykdomstilfeller.

I delstaten Kerala har myndighetene tatt i bruk telefonsamtale-historikk, overvåkningskameraer og GPS i mobiltelefoner til å spore opp de som har vært i kontakt med personer med påvist Covid-19-smitte.

De har også offentliggjort detaljerte beskrivelser av bevegelsene til personer som har testet positivt for coronaviruset, skriver Reuters.

India har hatt 439 bekreftede tilfeller av Covid-19 siden epidemien startet. 8 personer er bekreftet omkommet.

En lege setter et hjemmekarantene-stempel på en reisende på Guwathi jernbanestasjon i India, mandag 23. mars. Foto: Biju BORO / AFP/NTB scanpix

Israel

Myndighetene i Israel har godkjent nødtiltak for å spore mennesker som har og potensielt kan ha sykdommen Covid-19 via deres mobiltelefoner. Sporingen skal sørge for at folk holder seg i karantene, og varsler alle som har vært i nærheten av en som er smittet av coronaviruset.

Teknologien landet tar i bruk er i utgangspunktet utviklet for å bekjempe terror, skriver the Guardian.

Tiltaket skal i første omgang gjelde i 30 dager.

Menneskerettighetsorganisasjonen The Association for Civil Rights kaller det en «farlig presedens og en farlig retning», og etterlyser en større, offentlig debatt.

Israel har hatt 1238 bekreftede tilfeller av Covid-19 siden epidemien startet. 1 person er bekreftet omkommet.

Kina

Siden coronavirus-utbruddet startet i Wuhan, har kinesiske myndigheter tatt i bruk en rekke overvåkningstiltak for å prøve å stanse spredningen av viruset. Det inkluderer blant annet bruk av droner, ansiktsgjenkjenning, overvåkningskameraer og mobiltelefonsporing.

Teleoperatører sporer bevegelsene til folk, og opplysninger om syke personer deles på sosiale medier.

Noen byer tilbyr belønning til personer som deler informasjon om syke innbyggere.

Ny ansiktsgjenkjenningsteknologi utvikles, og skal kunne oppdage personer med unormalt høy kroppstemperatur i menneskemengder, og flagge innbyggere som ikke har på seg ansiktsmaske.

For å komme inn på kontoret eller i leilighetskomplekser, må kinesere scanne en QR-kode, skrive ned navnet og ID-nummeret sitt, ta tempen og oppgi nylig reisehistorikk, ifølge the Guardian.

Avisen skriver at flere aktivister frykter nye overvåkningstiltak skal bli værende etter pandemien er over, og bli den nye normalen i Kina.

Kina har hatt 81.649 bekreftede tilfeller av Covid-19 siden epidemien startet. 3276 personer er bekreftet omkommet.

Russland

I Moskva har myndighetene tatt i bruk ansiktsgjenkjenning for å sørge for at alle i karantene holder seg hjemme, ifølge Reuters. Det gjøres blant annet gjennom bruk av overvåkningskameraer.

Russland har hatt 438 bekreftede tilfeller av Covid-19 siden virusutbruddet. Èn person er bekreftet omkommet.

Singapore

I slutten av februar offentliggjorde helsedepartementet i Singapore informasjon om virussmittede innbyggere.

En utvikler gjorde om informasjonen til et interaktivt kart, så innbyggerne kan spore bevegelsene til dem som er smittet av det nye coronaviruset.

Kartet gikk viralt og det oppstod frykt for at det kunne føre til diskriminering, stigmatisering, og at det var brudd på personvernreglene.

Kartet eksisterer fremdeles, men blir ikke lenger oppdatert med nye tilfeller.

Singapore har hatt 509 bekreftede tilfeller av Covid-19 siden epidemien startet. 2 personer er bekreftet omkommet.

Sør-Korea

Siste nytt fra Sør-Korea er at teleoperatører og kredittkortselskap deler personlig data med myndighetene for å hjelpe dem kartlegge bevegelsene til innbyggerne.

ABC Nyheter har tidligere skrevet om hvordan detaljerte SMS-er fra myndighetene i landet fører til at enkeltpersoner blir hengt ut, stigmatisert og latterliggjort på nett.

Sør-Korea har hatt 8961 bekreftede tilfeller av Covid-19 siden epidemien. 111 personer er bekreftet omkommet.

Taiwan

Myndighetene i Taiwan har kombinert nasjonale helsedata med data fra immigrasjonsmyndighetene for å kartlegge pasienters reisehistorikk de siste 14 dagene, ifølge ABC News. Personer i risikogruppa har blitt identifisert, og er bedt om å sette seg i karantene, hvor de overvåkes gjennom mobiltelefonene sine.

Myndighetene har også gitt alle sykehus, klinikker og apoteker tilgang til pasienters reisehistorikk.

Taiwan har hatt 195 bekreftede tilfeller av Covid-19 siden epidemien startet. 2 personer er bekreftet omkommet.

