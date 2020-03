Ekspert mener Kina prøver å skrive om historien med munnbind-diplomati

Analytikere og eksperter mener at når også USA er nødt til å kjempe mot koronaviruset på hjemmebane, bruker Kina anledningen til å reposisjonere seg som en alternativ global leder.

– Med Trump-administrasjonen i USA som ikke klarer å gi noen meningsfylt internasjonal respons, og et EU som er opptatt av nasjonale tiltak, har Kinas regjering en unik anledning til å ta den tomme plassen, sier Marina Rudyak ved Universitetet i Heidelberg.

– Skriver om historien

De siste ukene har Beijing donert hundre tusenvis av munnbind og testsett til Filippinene og Pakistan, de har sendt medisinsk personell til Iran og Iran, og de har forlenget tilbakebetalingstiden på et lån på 500 millioner dollar til Sri Lanka.

Gjennom tiltak som dette forsøker Kina å skrive om historien om coronaviruset og avlede kritikken mot landets forsøk på å dekke over utbruddet. I stedet hjulpet de andre land som enten kom for sent i gang med tiltak, eller var dårligere forberedt enn Kina, sier Rudyak videre.

Kinas president Xi Jinping har hatt telefonsamtaler med statsministrene i Italia og Spania og lovet bistand til de hardt rammede landene, ifølge det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.

– Kan knapt forsvare seg

Ursula von der Leyen skrev tidligere denne uka på Twitter at Kina vil sende to millioner masker umiddelbart til Europa, og hun uttrykte sin takknemlighet for støtten.

Kina har også sendt medisinsk utstyr til Serbia etter at de tidligere denne uka ba om bistand.

– Det har vist seg at Europa uten dere knapt kan forsvare seg, sa Serbias president Aleksandar Vucic til den kinesiske ambassadøren da utstyret kom til landet.

I tillegg har Kinas rikeste mann, Jack Ma, donert to millioner munnbind som skal bli utlevert til europeiske land.

Konkurrerende fortellinger

– Det er flere konkurrerende fortellinger om viruset i Europa. De fleste ser fortsatt Kina som den ansvarlige for denne globale krisen, sier Joerg Wuttke, som er president for EUs handelskammer i Kina.

– Men den sjenerøse humanitære hjelpen fra Kina vil muligens svinge opinionen i Europa, fortsetter han.

Kina opplyser at kurven over smittetilfeller i landet den siste tiden har flatet ut, og at tallet på personer smittet innlands de siste dagene har vært null.