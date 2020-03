Høsten 1967 oppsøkte flere hundre menn sykehus i Singapore i panikk. De hadde hørt rykter om at de kunne bli rammet av en helt spesiell lidelse om de spiste svinekjøtt. En lidelse som ville få deres penis til å skrumpe og forsvinne inn i kroppen. Mange av mennene hadde festet en klype til penis eller satt en strikk rundt roten, for å forhindre at deres mannlige stolthet skulle forsvinne inn i bukhulen. Menn som ikke hadde remedier tilgjengelig, holdt manndommen i et fast grep med hånden, livredde for å slippe taket.

En mannlig pasient angrepet av koro - fotografert under koro-epidemien i Singapore høsten 1967. Mannen har festet penisen i en klype for å unngå at den forsvinner. Foto: Singapore Medical Journal.

De trodde at om penisen krympet og ble borte, så ville de dø. De ville dø av «koro».

Koro kalles populært for «penispanikk-syndromet» eller Genital Retraction Syndrome (GRS). Selve navnet kommer fra språket malay og betyr illustrerende nok skilpadde. De som er rammet av koro får nemlig en ekstrem overreaksjon de gangene penis krymper naturlig, litt som en skilpadde som trekker hodet inn i skallet.

Lidelsen er mer psykisk enn fysisk, og mer vanlig på små steder i Afrika og Asia hvor befolkningen tror på trolldom. Det hører nemlig med til sjeldenhetene at kroppsdeler faller av eller trekker seg inn i kroppen. Med mindre det er ekstra kaldt da.

Av åpenbare grunner rammer koro stor sett bare menn.

Vaksine mot svinepest ga «fake news»



Koro-epidemien som herjet Singapore i 1967 er blant de mest kjente og dokumenterte tilfellene av den spesielle lidelsen. Hendelsen, som varte i noen uker høsten 1967, hadde bakgrunn i en svinepest som hadde brutt ut i landet i juni måned. For å forhindre at sykdommen skulle spre seg, bestemte myndighetene at 55.000 griser skulle vaksineres.

Det var en avisnotis fra 29. oktober samme år som utløste penispanikken. Ifølge avisen hadde flere personer blitt rammet av koro etter å ha inntatt svinekjøtt infisert med vaksinen mot svinepest, skriver Singapore Medical Journal i sin fyldige omtale av epidemien.

Notisen var et tidlig eksempel på hva vi i dag ville kalt «fake news».

Få dager senere publiserte avisen en like troverdig oppfølger med skildring og omtale av flere angivelige hendelser. Blant annet hevdet avisen at én av de vaksinerte grisene hadde mistet livet fordi kjønnsorganet hadde trukket seg inn i kroppen.

Slike historier gjorde inntrykk og nøret opp under en frykt som allerede lå latent hos mange menn. Det som gjorde historien enda mer skremmende, var beretningene om at genital tilbaketrekning også kunne føre til død.

Panikken brøt ut



Konsekvensene av de uriktige nyhetene ga seg selv. Salget av svinekjøtt gikk rett til bunns. Og menn begynte å følge ekstra nøye med på sitt kjønnsorgans gjøren og laden. Om de så antydning til krymping, stormet de i panikk mot sykehusene og krevde akutt behandling.

Koro er malay for "skilpadde". Ordet spiller på at hodet til skilpadden kan trekke seg inn i skallet - omtrent som en penis. Foto: Reuters / NTB scanpix.

Myndighetene så seg etter hvert nødt til å komme med en uttalelse der de forklarte at både svinepest og vaksinen som ble brukt ikke var farlig for mennesker. Men ifølge en offisiell rapport om koro-epidemien, publisert to år senere, førte uttalelsen bare til enda mer frykt.

Det toppet seg den tredje november 1967 da 97 desperate menn oppsøkte akuttmottaket ved Singapore General Hospital fordi de trodde de var rammet av koro. Mennene brukte all verdens merkelige remedier for å holde kjønnsorganet på plass, slik at det ikke ville forsvinne inn i bukhulen. Både gummistrikk, hyssingtråd, klemmer, klesklyper og spisepinner ble brukt – ofte med stor risiko for at penis kunne bli skadet.

To konkrete hendelser



En artikkel publisert i British Medical Journal den 9. mars 1968 skildrer to ulike hendelser som gir et innblikk i hvordan panikken kunne fortone seg for folk som trodde de var rammet.

Den ene er historien om en 16 år gammel skoleelev som løp inn på sykehuset sammen med sine foreldre og krevde å få se en lege umiddelbart, fordi gutten hadde «Shook Yong» (kinesisk for koro). Gutten fremsto som skremt og blek og dro hardt i penis, for å forhindre at den forsvant inn i bukhulen.

Gutten fortalte at han hadde hørt om koro på skolen og at han samme morgen hadde spist svinekjøtt. Da han gikk for å tisse, oppdaget han at penis hadde krympet mot slutten av urineringen. Livredd tok han tak i sine edle deler og løp inn til foreldrene mens han skrek om hjelp.

Legen snakket med både gutten og foreldrene og ga gutten en beroligende tablett, før han sendte dem hjem. Det var ingen tilbakefall etter dette.

En annen historie handler om en ung mor som kom stormende inn på sykehuset mens hun holdt fast i penisen til sin fire måneder gamle sønn. Kvinnen ba legene om å behandle sønnen raskt, ettersom han led av koro.



Barnet hadde hatt forkjølelse og diaré i to dager. Da hun skulle bytte bleie og vaske underlivet hans, begynte han å skrike. Moren så at penis ble mindre, og trodde at han var rammet av koro. Hun hadde hørt ryktene om koro tidligere. Moren ble trøstet og beroliget, og barnet ble behandlet for forkjølelse og diaré. Barnet ble helt friskt igjen etter dette, skriver British Medical Journal.

Nasjonal kampanje for å avkrefte



Penispanikken varte i flere uker i oktober og november 1967. Det roet seg først da myndighetene flere ganger gikk ut på TV og i nasjonale medier for å avkrefte koro. De informerte om at forestillingen om at penis ville forsvinne var en ren psykologisk lidelse, og at ingen hadde dødd av det.

Kampanjen til myndighetene viste seg å være effektiv og førte til en markant nedgang i antallet koro-tilfeller. I begynnelsen av desember hadde hysteriet gitt seg helt. Da begynte folk også å spise svinekjøtt igjen.

I en studie publisert i Singapore Medical Journal i 1969, to år etter utbruddet, argumenterer forskerne for at hendelsen må sees på som en epidemi, på grunn av konstrasjonen av tilfeller og den voldsomme spredningen de ukene penispanikken pågikk.

Faksimile fra Singapore-avisen Straits Times, 7. november 1967.

Også kvinner ble rammet



Alders- og kjønnsfordeling på registrerte tilfeller under koro-utbruddet. Illustrasjon: Singapore Medical Journal.

Tallene på hvor mange som i alt ble rammet varierer noe. I den omtalte studien opereres det med 469 registrerte tilfeller. Tallet er basert på hvor mange som oppsøkte bystatens sykehus og klinikker. Det faktiske antallet er trolig en del høyere, ettersom mange av de som var rammet oppsøkte alternative klinikker og gjerne tydde til tradisjonell kinesisk medisin. Boka «Handbook of Cultural Psychiatry» skriver at antallet tilfeller trolig ligger på rundt 1000.

Av de 469 som ble diagnostisert med koro var 454 menn og 15 kvinner. De fleste som ble rammet var i aldersgruppen 11-25 år. For kvinnenes del skyldtes frykten for koro at de hadde opplevd at bryst eller kjønnslepper hadde krympet eller endret seg, skriver British Medical Journal.

Det siste registrerte anfallet av koro i Asia var på øya Hainan sør i Kina i 1985.

På begynnelsen av 2000-tallet var det også flere tilfeller i Vest-Afrika, aller sist i Den demokratiske republikken Kongo i 2008.

