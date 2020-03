Over 1300 nordmenn har tirsdag morgen testet positivt for det nye coronaviruset, som gir sykdommen Covid-19. Over 500 av disse fikk påvist sykdommen etter å ha vært i Østerrike.

Bjørn Olav (43) er en av dem. Han var på skiferie i St. Anton i Østerrike mellom 29. februar og 7. mars, sammen med faren sin og broren sin.

– Alle offisielle kilder viste at det var færre smittet av viruset i Østerrike enn i Norge, akkurat som nå. Vi opplevde derfor at det var tryggere å være der enn hjemme, sier Bjørn Olav til ABC Nyheter.

– Da vi landet i Oslo lørdag kveld, var Østerrike fremdeles ikke på lista over områder med utbredt smitte. Først søndag kveld klokken 20.00 kom Tirol på lista. Vi valgte å ta hjemmekontor mandag, og i løpet av mandagen forstod jeg at vi måtte være i karantene.

Testet kort tid etter hjemkomst

Både han, broren og faren hostet litt. Mandag ringte de legevakten og fortalte at de hadde vært i Tirol. Den lokale legevakten ønsket å teste reisefølget, og tirsdag ble alle tre testet. Bjørn Olavs far og bror testet negativt. Selv testet han positivt.

– Det var et sjokk for meg at jeg testet positivt for coronaviruset. Jeg var overbevist om at jeg ikke skulle ha det, fordi jeg følte meg bedre enn før jeg dro på tur.

I dag er det syv dager siden Bjørn Olav fikk påvist sykdommen Covid-19. I den perioden har han ikke hatt feber. Han har hatt litt tørrhoste, og har vært tørr i halsen hele tiden. Han kjente litt muskelverk de første dagene, og er en god del trøttere enn vanlig.

– Jeg hadde gått på jobben med slike symptomer vanligvis, for dette kjennes ikke alvorlig ut. Det er mildere enn mange andre sykdommer. Det har hele tiden kjentes ut som at «i morgen er jeg helt symptomfri». Jeg har lest at man kan bli verre etter dag syv, og det er omtrent nå. I dag har jeg litt surkling i brystet, så vi får se om det blir verre enn dette eller ikke.

Erfaringsdata fra Kina og Italia viser at det i all hovedsak er eldre som blir alvorlig syke og dør av coronaviruset, og at et stort flertall av disse også har underliggende sykdommer.

Slitsomt å være inne i mange uker

Nå sitter hele familien i karantene. Bjørn Olav går ut ifra at han har smittet kona og begge barna. Alle har milde symptomer på Covid-19, men de tre andre får ikke testet seg etter at Folkehelseinstituttet endret retningslinjene for testing.

– Reglene for karantene er slik at når jeg er symptomfri, får jeg mellom fem og åtte dagers ytterligere karantene i samråd med legen før jeg er friskmeldt. Mine nærkontakter blir friskmeldt først 14 dager etter at jeg er friskmeldt, siden de ikke selv blir testet. Det betyr at det er minst tre uker igjen av karantenen, og jeg er enda ikke helt frisk.

Gitt de milde symptomene familien har, er ikke Bjørn Olav bekymret for familiens ve og vel. Det er imidlertid to andre faktorer han opplever som slitsomt.

– Det at vi ikke kan gå ut på så lang tid, er ganske slitsomt. Særlig med små barn. Det andre som tynger oss, er redselen for å smitte andre. Sånn symptomene kjennes ut nå, skal vi ri av dette ganske greit.

Bjørn Olav ønsker ikke å ha etternavnet sitt publisert i saken, fordi han ikke ønsker at en artikkel om coronaviruset er det første som skal vises når man søker på navnet hans på Google.

