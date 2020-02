Stor test av panert fisk: 5-ere og 6-ere i fleng

(Testen er oppdatert etter vil ble gjort oppmerksom på en feil i vurderingen av Findus – Lettpanerte torskefileter med foccaciakrydder)

Trine Dahlmo er ABC Nyheters matanmelder. Hun har med sin omfattende praksis som NLP Ernæringsterapeut erfart hvordan kostholdet påvirker virkelige mennesker i virkelige liv. Hun driver til daglig bloggen Helseinspirator.

Vi storkoste oss gjennom smakstesten og sjekk av innholdsdeklarasjonen var sannelig ikke noen dårligere opplevelse. Dette er bra mat med god smak som lett kan bli en folkefavoritt hos store og små.

Fisken som er brukt i produktene er torsk, sei, rødspette, Alaska pollock og lysing. Ingen av produktene inneholdt den omstridte fisken pangasius. Valgt fiskesort er oppgitt i vår matanmeldelse. Innholdsdeklarasjonen viste videre et svært moderat bruk av tilsetningsstoffer, hvorav flere produkter var uten. Flere produkter var også glutenfrie.

Helseinspirators vurdering Forbrukerne blir stadig mer helsebevisste, også når det gjelder hvilken ferdigmat som havner i handlekurven. Matvareprodusentene har klart å møte denne trenden og tilbyr stadig flere velsmakende og kvalitetsmessig gode produkter. Sammen med sin like matglade mann har Helseinspirator Trine Dahlmo påtatt seg oppdraget å spise seg gjennom ferdigmatutvalget, og rapportere om kvaliteten til forbrukerne. Trine forfekter den brede vei hvor både fett, karbohydrater og ferdigretter kan inngå i et helsefremmende kosthold og sier «Med mange kostholdsmessige valg blir det overkommelig for flere å skape seg friskere og lettere liv!». Om testen:

Testen er gjort på bakgrunn av smakstest og vurdering av informasjonen om innhold på forpakningen. Produktene er tilberedt i henhold til anvisning på forpakningen.

Jod til hele familien

Hvit fisk er en viktig kilde til jod i kosten, et essensielt sporstoff som er viktig for blant annet energi og stoffskifte. Helsemyndighetene har den siste tiden rettet fokus mot at vårt lave innhold av jod i kostholdet. En porsjon panert hvit fisk monner godt som kilde til Jod og er kanskje med sin barnevennlige smak en ekstra god kilde for barn.

Passer også som slankemat

Om du er en av dem som ønsker å justere vekten før sommeren, kan du enten velge å spise lavkarbomåltider eller lavfettmåltider. Eventuelt følge TD-metoden som kombinerer begge disse.

Siden panert fisk inneholder en del karbohydrater, men lite fett, kan du lage et lavfettmåltid. Velg et produkt du liker godt og med minst mulig fett. Bak filetene sprø i steikovnen uten smør eller olje.

Godt tilbehør kan være en kombinasjon av noe av dette: En fargerik salat, en smakfull yoghurtdressing, salsa, ovnsbakt pommes frittes, poteter, potetstappe, ovnsbakte grønnsaker eller råkost. Flere av testens 6-ere var fettfattige.

Flere gode serveringsforslag

På emballasjen byr produsentene på spennende forslag til tilbehør, deriblant:

Couscous og eple i terninger

Tortillalefser og en smakfull salat og dressing

Ris, salat og chilimajones

Grønn erte- og bønnesalat, villrismix og aïoli

Potetmos med urter

Nydelig som snacks

Restene etter matanmeldelsen er spist opp på rekordtid her hjemme, både til middag og som snacks. En sprøstekt panert fiskebit i en serviett er en deilig godbit å kose seg med og flere av produktene hadde en fasong som passet perfekt som fingermat til en god dipp. Anbefales!

5-ere og 6-ere i fleng

Vi ga hele seks produkter terningast 6 og tre terningkast 5. Blant 6-erne fikk markedslederen Findus fire av disse mens Fiskemannen og Fiskeriet fikk én hver. Alle 6-erne smakte rett og slett fortreffelig og vi velger å fremheve ett spesifikt produkt.

Testens to 2-ere gikk til First price panert seifilet og Lerøy panert rødspette. Det lave terningkastet skyldtes vassen fisk med slapp og smaksløs skorpe. First Prices produkt var testens desidert billigste, med kun kr 49,90 for hele 800 gram.

Findus – Kapteinens fylte rødspette med ost, brokkoli og gulrot

Smak, konsistens: God sprø skorpe. Saftig fisk. Fin smak av flyndre. Velkomponert fyll, rene smaker.

Næringsinnhold: F12,2/kH20,7/P10,8. Salt: 0,84

Råvarer: Rødspette. Ingen tilsetningsstoffer

Pris: Kr. 79,90

Mengde: 300 g. 2 stk



Terningkast: 6/6

Findus – Kapteinens fylte torsk med bacon og kremet saus

Smak, konsistens: God sprø skorpe. Godt bacon som er passelig salt og ikke for røkt. Saftig fisk.

Næringsinnhold: F9,5/kH21,0/P10,9. Salt: 0,92

Råvarer: Torsk

Pris: Kr. 59,40

Mengde: 300 g. 2 stk

Terningkast: 6/6

Findus – Fish & crisp. Gourmetfileter. Originalen

Smak, konsistens: Tynn sprø, delikat skorpe. Saftig fisk. Rett og slett velsmakende.

Næringsinnhold: F11/kH17/P11. Salt 0,7

Råvarer: Alaska pollock

Pris: Kr. 60,10

Mengde: 480 g. 4 stk

Terningkast: 6/6

Findus – Fish & Crisp rolls

Smak, konsistens: Sprø og velsmakende skorpe. Saftig og delikat fisk. Minner litt om vårruller. Passer sikkert godt som fingermat til en god dipp.

Næringsinnhold: F11/kH18/P12. Salt 0,84

Råvarer: Alaska pollock

Pris: Kr. 28,40

Mengde: 240 g. 2 porsjoner

Terningkast: 6/6

Fiskeriet – Krispi panerte fiskefileter med smak av hvitløk

Smak, konsistens Sprø, velsmakende skorpe. Behagelig aromatisk smak av hvitløk. Deilig saftig fisk.

Næringsinnhold: F8,4/kH16/P11. Salt 1,0

Råvarer: Sei, Alaska pollock og lysing. Ingen tilsetningsstoffer

Pris: Kr. 30,-

Mengde: 320 g. 4 stk

Terningkast: 6/6

Fiskemannen – Fishy nuggets, mild og god smak

Smak, konsistens: Små sprø panerte fiskebiter. Tynn, men likevel sprø skorpe. Delikat og velsmakende. Rikelig og saftig fisk

Næringsinnhold: F9,7/kH11,56/P12,9. Salt 0,6

Råvarer: Torsk. Glutenfri

Pris: Kr. 47,90

Mengde: 300 g.

Terningkast: 6/6

Findus – Kapteinens fylte rødspette med reke- og champignonsaus

Smak, konsistens: God sprø skorpe. Nydelig aromatisk smak av dill. Smaken av rekene kunne vært mer fremtredende. God soppsmak og deilig saus. Næringsinnhold: F11,5/kH20,2/P9,8. Salt: 0,83

Råvarer: Rødspette. Ingen tilsetningsstoffer

Pris: Kr. 81,10

Mengde: 300 g. 2 stk



Terningkast: 5/6

Fiskemannen – Fishy nuggets, havsalt og pepper

Smak, konsistens Små sprø panerte fiskebiter med deilig sprø skorpe. Fin hete fra pepper og små deilige sting av havsaltet. Rikelig og saftig fisk

Næringsinnhold: F9,7/kH11,6/P12,9. Salt 1,03

Råvarer: Torsk. Glutenfri

Pris: Kr. 51,50

Mengde: 300 g.

Terningkast: 5/6

Findus – Matlyst sprøbakte fiskefileter med fullkorn i kavringen

Smak, konsistens: Tynn og sprø skorpe hvor fullkornssmaken merkes på en behagelig måte. Velsmakende og saftig fisk. Milde og harmoniske smaker.

Næringsinnhold: F7,3/kH13/P12. Salt 0,8

Råvarer: Alaska pollock. Ingen tilsetningsstoffer

Pris: Kr. 62,90

Mengde: 500 g. 9 stk.

Terningkast: 5/6

Findus – Lettpanerte torskefileter med sitron og pepper

Smak, konsistens: 2 tynne fiskefileter med tynn skorpe, ikke så sprø. Deilig sting fra sitron og pepper. Fin konsistens på fisken, litt tørr.

Næringsinnhold: F10/kH15/P14. Salt 0,83

Råvarer: Torsk

Pris: Kr. 54,90

Mengde: 225 g. 2 stk.

Terningkast: 4/6

Findus – Lettpanerte torskefileter med foccaciakrydder

Smak, konsistens: Tynne fiskefileter med tynn skorpe, ikke så sprø. Gode smaker med fremtredende smak av foccaciakrydder. Nydelig smak av rosmarin.

Fin konsistens på fisken, litt tørr.

Næringsinnhold: F10/kH15/P14. Salt 0,83. På forpakningen står det at produktet inneholder 100% fiskefilet, noe som ikke stemmer. Forbrukerne skjønner at dette er feilmerking, så det er ingen stor sak, men bør rettes.

Råvarer: Alaska pollock

Pris: Kr. 34,90. Mengde: 225 g. 2 stk

Terningkast: 4/6

Lofoten – Sprøbakt sei

Smak, konsistens: 4 fiskebiter med sprø og velsmakende skorpe, men litt tørr. Veldig markant smak av sei, som har kraftigere smak enn torsk og rødspette. Kjell Petter likte denne veldig godt, mens jeg var litt mindre begeistret.

Næringsinnhold: F7,6/kH17/P14. Salt 1,1

Råvarer: Sei. Glutenfri panering

Pris: Kr. 46,80

Mengde: 320 g. 4 stk.

Terningkast: 4/6

Fiskeriet – krispi panerte fiskefileter

Smak, konsistens: Sprø mild skorpe. Saftig fisk. Enkle, milde smaker

Næringsinnhold: F9,1/kH18/P11. Salt 0,7

Råvarer: Sei, Alaska pollock og lysing

Pris: Kr. 49,-

Mengde: 800 g. 9-11 stk

Terningkast: 4/6

Findus – Steketorsk. Hel filet

Smak, konsistens: S makløs panering, til tross for at filetene er stekt i smør. Delikat saftig fisk som flaket perfekt. Veldig enkle smaker, vi savner mer krydder.

Næringsinnhold: F0,5/kH18/P14. Salt 0,6

Råvarer: Torsk

Pris: Kr. 76,50

Mengde: 400 g. 4-7 stk

Terningkast: 4/6

Lerøy – Familiepakning sprøbakt torskefilet

Smak, konsistens 5-8 stk. Seig og smakløs panering. God fisk. Milde smaker

Næringsinnhold: F9,7/kH11/P12,9. Salt

Råvarer: Torsk. Glutenfri

Pris: Kr. 76,-

Mengde: 600 g.

Terningkast: 3/6

First price – Panert seifilet

Smak, konsistens: Slapp og smaksløs skorpe. Vassen fisk. Rett og slett ikke særlig delikat.

Næringsinnhold: F7,9/kH16/P13. Salt 0,5

Råvarer: Sei. Ingen tilsetningsstoffer

Pris: Kr. 49,90

Mengde: 800 g.

Terningkast: 2/6

Lerøy – Panert rødspette

Smak, konsistens: Mild skorpe, ikke særlig sprø. Vassen og smakløs fisk.

Næringsinnhold: F5/kH17/P14. Salt 1,0

Råvarer: Rødspette

Pris: Kr. 83,20

Mengde: 600 g.

Terningkast: 2/6