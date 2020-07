En klassisk James Stewart-rolle før krigen var en hverdagslig, normal fyr, som havnet i unormale situasjoner, slik publikum blant annet fikk se i The Shopworn Angel (1938), Mr. Smith Goes to Washington (1939), The Shop Around the Corner (1940) og The Philadelphia Story (1940).

Stewart ble omtalt som en instinktiv skuespiller. Han framstod naturlig og avslappet foran kamera, til tross for at han var en sjenert mann. Han spilte fra innsiden og ut, brukte kroppen sin mye, og ville helst spille sine karakterer uten å bruke sminke, rekvisitter eller legge på nye aksenter. Han var kjent for sine kunstpauser som holdt på publikums oppmerksomhet.

Selv mislikte han at andre omtalte skuespillerstilen hans som naturlig.

– Det er ingenting mindre naturlig i hele verden enn å stå der foran et dusin mennesker på en lydscene med alle lyskasterne og kameraene og utstyret rundt deg, og så utføre en scene med noen som om dere er helt alene, har Stewart sagt.

I løpet av sin 50 år lange karriere, rakk han å spille i mer enn 80 filmer. Blant dem er en av USAs mest populære julefilmer, og filmen som regnes som en av Alfred Hitchcocks beste. Det amerikanske filminstituttet kåret i 1999 James Stewart til den tredje beste mannlige skuespilleren gjennom hele 1900-tallet, kun slått av Humphrey Bogart og Cary Grant.

– James Stewart er den mest komplette skuespilleren i amerikansk film, har filmanmelder Andrew Sarris slått fast.