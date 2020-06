På 50-tallet kastet Stanwyck seg over en filmsjanger hun personlig hadde enorm sans for, nemlig westernfilmen. Og hun var krystallklar på hvilke roller hun skulle spille:

– Jeg ønsker å spille nybyggerkvinnen, ikke en av de krinolinetildekkede tingestene. Jeg er mer som gutta, jeg vil dra i den samme retningen som de drar.

I 1950 spilte Barbara Stanwyck mot blant annet Walter Huston og Wendell Corey i westerndramaet «The Furies». Foto: UIP

Gjennom hele sin profesjonelle karriere var hun den første som ankom settet og den siste som reiste hjem for dagen. Hun kunne samtlige replikker utenat og i westernfilmene hun gjorde på 50-tallet, utførte hun gjerne sine egne stunts. Blant annet lot hun seg trekke etter hester i «Forty Guns» (1957) i en alder av 49.

I løpet av 60-tallet gikk Stanwyck over til TV-mediet hvor hun etter hvert gjorde stor suksess med western-serien «The Big Valley» (1965-1969). Flere TV-opptredener fulgte før hun i 1962 returnerte til filmen som lesbisk madame i «Walk On The Wild Side». I løpet av sine 38 år i Hollywood gjorde hun hele 93 filmer, før hun rundet av karrieren med flere TV-produksjoner, deriblant «Tornefuglene» og «Dynastiet»-oppfølgeren «The Colbys».

VIDEO: I løpet av filmkarrieren høstet hun fire Oscar-nominasjoner for «Stella Dallas» (1937), «Ball of Fire» (1941), «Double Indemnity» (1944) og «Beklager, feil nummer» (1948). Hun tapte samtlige, men mottok en æres-Oscar i 1982

I 1981 ble hun utsatt for innbrudd mens hun selv var hjemme. Innbruddstyven slo henne i hodet med en lommelykt, deretter ble hun låst inne i et skap mens tyven stjal med seg smykker for 40.000 dollar. Hendelsen satte en dyp støkker i Stanwyck som trakk seg mer eller mindre tilbake.

De siste årene av sitt liv var hun sjelden ute i offentligheten inntil hun døde av hjerte- og lungeproblemer 20. januar 1990. Til tross for at hun var en av Hollywoods største stjerner, hadde hun gitt klar beskjed om at det ikke skulle avholdes noen begravelse. Etter hennes eget ønske, ble hun kremert og asken spredd fra et helikopter over Lone Pine i California hvor hun hadde spilt inn flere av sine kjære westernfilmer.

