Elizabeth Rosemond «Liz» Taylor ble født 27. februar 1932 mens hennes amerikanske foreldre bodde utenfor London og hadde dermed dobbelt statsborgerskap. Moren, Sarah Viola Armbrodt, var tidligere skuespiller som hadde oppgitt karrieredrømmen da hun giftet seg med kunsthandleren Francis Lenn Taylor. Da de flyttet tilbake til USA som følge av den gryende krigen mot Tyskland, sørget hun for at datteren skulle få den karrieren hun selv alltid hadde ønsket seg.

Mickey Rooney og Taylor i «National Velvet» i (1944), hennes første store filmrolle. Foto: Wikimedia

Da hun ankom Hollywood, måtte foreldrene hennes stanse studiosjefene fra å bleke håret hennes og nappe øyenbrynene. På et tidspunkt ønsket man til og med å døpe henne om til Virginia. Elizabeth fikk til slutt forbli sorthåret og beholde sine fyldige øyenbryn, og innen hun rundet 18 år var hun ansett for den vakreste kvinnen i verden og det nærmeste amerikanerne følte de kom en prinsesse.

Taylor var ni år da hun i 1942 filmdebuterte i «There’s One Born Every Minute», men det var med «Lassie kom hjem» det påfølgende året at studioene begynte å få øynene opp for henne. I en alder av ti år signerte hun en filmkontrakt for de neste 18 årene, en kontrakt hun selv aldri hadde fått være med på å bestemme innholdet i.

Fra da av handlet livet hennes om filminnspillinger og prøver. Hun hadde ingen venner foruten moren, og det ble så som så med skolegangen. Senere gav hun uttrykk for at det ikke var mye utdannelse å få i den glamorøse stjerneskolen. Som hun selv sa det i et intervju med Time Magazine: