Lucille Ball skapte TV-historie da hun ble gravid

Etter at «I Love Lucy» hadde premiere 15. oktober 1951, ble det raskt et av de mest populære fjernsynsprogrammene. Millioner av seere benket seg foran TV-skjermen hver mandag for å følge den naive og overambisiøse Lucy Ricardo som fremviser et enormt talent for å sette seg selv i trøbbel.

Hennes ektemann, sangeren og storbandlederen Ricky Ricardo, og deres venner Fred og Ethel Mertz, blir stadig trukket inn i det til tider hysteriske kaoset Lucy skaper. I rollen som Lucy fikk Ball muligheten til å vise hvilket enormt komisk talent hun hadde, og hun var ikke redd for å gjøre seg selv til latter for å oppnå maksimal effekt hos publikum.

I episoden «Lucy Goes In Labor» øver Ricky med Fred og Ethel på hvordan de skal gjøre det når Lucy annonserer at hun skal føde. Det går selvfølgelig ikke som planlagt

Da Ball ble gravid, ble dette skrevet inn i serien og fødselen ble en nasjonal begivenhet da 44 millioner TV-seere fulgte med på at Lucy Ricardo 19. januar 1953 fødte Little Ricky. Seertallet slo alle rekorder og ifølge CBS responderte en million seere med å sende hilsener, telegram, brev og gaver. Tilfeldigheter førte til at samme natt som Lucy fødte sin sønn på skjermen, fødte også Ball selv en datter.