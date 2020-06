Filmen du aldri fikk se: Marilyn Monroes siste rolle

Mandag 28. mai meldte Monroe sykdomsfravær, og nå var filmen 11 dager forsinket. Dagen etter dukket hun opp, men hun virket ukonsentrert i scenen hvor Dean Martin antyder hun har vært utro med en annen mann som hun var strandet med på øya de fem årene de var der.

Fredag 1. juni fylte Monroe 36 år, og etter bursdagsfesten på settet deltok hun på en veldighetstilstelning for barn med Duchennes muskeldystrofi på Dodger Stadium. Men den kjølige luften ga henne bihulebetennelse, og for 17. gang meldte hun sykefravær.

Det skulle bli dråpen som fikk begeret til å fylle over for Fox. Hun hadde dukket opp kun 13 av 30 innspillingsdager, og filmens budsjett var nå overskredet med én million dollar.

Lee Remick skulle etter planen overta rollen da Marilyn Monroe ble sparket. Her sammen med George Cukor. Foto: Wikimedia

Da Fox’ ledelse hadde et møte 6. juni om Marilyns fremtid, oppfordret Cukor dem til å skifte ut Monroe. Selv tok han kontakt med den beryktede sladrespaltisten Hedda Hopper og serverte henne nyheten at Monroe var ute av filmen og at hennes karriere var over.

To dager etter møtet, ble Marilyn Monroe offisielt oppsagt.

Fox ville redde filmen som hadde kostet dem så dyrt og kontaktet andre skuespillerinner de mente kunne ta Monroes plass. Kim Novak og Shirley MacLaine takket begge nei før Lee Remick overtok rollen. Men da Dean fikk vite hva som var skjedd, leverte han inn sin egen avskjedssøknad. Han sto på sitt: Ingen Marilyn, ingen film.

11. juni fikk alle på settet beskjed om at de var oppsagt, 104 personer i alt. Mange holdt Monroe ansvarlig for det som hadde skjedd. Monroe ble ydmyket, og hun fryktet at karrieren hennes virkelig var et avsluttet kapittel.