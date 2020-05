Selv om Matildas skjebne var uløselig knyttet til en ufrivillig reise hun ble tatt med på som toåring, sier reisen hun selv valgte å ta som 73-åring noe om kraften som bodde i henne.

Fra et barnebarn hadde hun hørt om veteraner fra første verdenskrig som endelig hadde fått utbetalt bonus for sin krigsinnsats. Denne nyheten inspirerte henne til å gå de 30 kilometrene til nabobyen Selma for å spørre myndighetene om hun ikke hadde krav på en form for kompensasjon hun også, etter alt hun hadde vært gjennom.

Rett før jul 1931, i en tid med mye rasisme og raseskille, der personer av afrikansk bakgrunn kunne henrettes uten rettergang, sto hun foran en hvit dommer i det segregerte sør og hevdet sin rett. Som bevis for at hun fortalte sant viste hun fram rituelle arr på venstre kinn, et vitnesbyrd om at hun tilhørte Joruba-folket og ikke var født i USA.

Matilda nådde ikke fram med kravet.

Men bare tanken på at en tidligere slave, som attpåtil var en eldre, svart kvinne, kunne tro at det var mulig å få erstatning for slaveriet, var så uhørt i det dype Sør at en journalist fra en lokalavis bestemte seg for å møte Matilda og skrive om saken.

Det var dette intervjuet som gjorde at Hannah Durkin kom på sporet av Matilda.

