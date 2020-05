Tre hodesaller funnet i Mexico i 1992 skilte seg ut fra de andre levningene på funnstedet. Ved hjelp av DNA-analyser har et team av forskere klart å avdekke at de trolig tilhørte noen av de første slavene som ble bragt til Amerika fra Afrika. Foto: R. Barquera and N. Bernal (Origin and Health Status of First-Generation Africans from Early Colonial Mexico).