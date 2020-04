Det er ikke godt å vite hva hun må ha tenkt og følt, den ensomme kvinnen i 40-årene, da hun ble funnet av pelsjegere høsten 1853. I 18 år hadde hun bodd alene og uten kontakt med omverdenen på øya San Nicolas utenfor kysten av California. Nå var hun endelig funnet.

Hun befant seg i nærheten av en hytte laget av hvalbein da de kom over henne. Hun var kledd i et grønnglinsende skjørt av skarvefjær. Håret var tykt og skulderlangt, bleket rødbrunt i sola. Hun smilte med tenner slipt ned til gommene da hun så besøket. Men hun kunne ikke språket til pelsjegerne. Og pelsjegerne kunne ikke hennes.

En samtidig beretning skildrer møtet:

Hun satt på bakken med beina i kryss og jobbet med å skille spekk fra en del av et selskinn hun hadde liggende over kneet. Den ene hånden hadde et fast tak i skinnet. Den andre holdt en enkel kniv, formet av en jernbøyle presset inn i et lite trestykke som skaft. Ved siden av henne lå en haug med aske og bein, som et vitnesbyrd om at hun hadde bodd her lenge.

Kvinnen var siste medlem av indianerstammen Nicoleño som en gang hadde befolket øya.

I 1835 hadde et skip med misjonærer kommet til øya for å hente de siste gjenværende av stammen og bringe dem til en misjonsstasjon på fastlandet.

Kvinnen hadde blitt værende. Historiene om hvordan det skjedde varierer. En historie forteller at da indianerne på øya gikk om bord i skipet som skulle frakte dem vekk, ble en kvinne og et barn forlatt fordi det brygget opp til storm og kapteinen på skipet ville nå fastlandet før stormen traff. Den andre historien forteller at da kvinnen oppdaget at et barn, enten hennes eget eller hennes brors, var gjenglemt på øya, hoppet hun over bord og svømte til land. Kapteinen mente det var bedre å dra tilbake for å hente dem senere, etter at stormen hadde passert. Senere besøk viste seg å være fånyttes. Kvinnen lot seg ikke finne.

Før nå.

Pelsjegerne ga henne et midlertidig navn. «Peor es Nada», spansk for «bedre enn ingenting», oppkalt etter skipet som hadde hentet resten av folket hennes 18 år tidligere. Ettertiden husker henne som Juana Maria.

