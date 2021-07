Nyhet fra Hoka: Sesongens beste joggesko

Løpesesongen er i gang, og sesongens mest populære joggesko er tilbake med nyheter.

Hoka One One (populært kalt Hoka) har på kort tid blitt en storfavoritt blant nordmenn. Siden de jogget seg inn på det norske markedet i 2018, har det franske merket dominert markedet og skoene rives bort fra varelagrene. Nå er det atter dunket for sesongens spreke Hoka-modeller hos Anton Sport.

Skoen er designet for deg som verdsetter passform, løpefølelse og et friskt utseende. Årets nyheter består blant annet Hoka Elevon 2 og Cardon x 2, samt bestselgeren Hoka Clifton 8.

Den mest populære joggeskoen i Norge er Clifton 8 og nå er modellen oppdatert med mykere og lettere skumdemping. Hoka har med dette perfeksjonert balanse mellom myk og responsiv demping i en allerede lett og stilren sko.







Clifton 8 er unik da den passer til både løping, gåing, trening og fritidsbruk. Skoen er spesiallaget for å gi så lite ekstra vekt som mulig på føttene slik at du kan gå, løpe og stå lenger på hardt underlag uten å få vondt i føttene.





Nyhet fra Hoka One One Hoka Clifton 8

For deg som liker å løpe i terreng, har Hoka lansert en ny utgave av Hoka Challenger ATR 6.Skoen er på mange måter terrengskoens svar på Clifton 7. Skoen er laget for å oppleves myk på asfalt og responsiv på sti og grus. Dette gir den perfekte balanse mellom demping og respons under løpeturen. Skoen kommer med membran i Gore-Tex rundt skoen som gjør den 100% vanntett.



Hoka Elevon 2 er en ny modell fra merket, produsert i en unik kombinasjon av lette materialer, maksimal demping og spenst for å gjøre treningen mindre belastende. Skoen er en solid mengdetreningssko som med en stabil såle og overdel vil gi deg en trygg og skånsom treningsopplevelse over lang tid.







Hokas raskeste langdistansesko er nå tilbake i nettbutikken med oppgradering i både såle og overdel. Med karbonfiber-plater og Hokas egen teknologi, er skoen spesiallaget for høy intensitet og fart.

Kombinert med myk skumsåle er dette den perfekte skoen for deg som ønsker å knuse personlige løperekorder på enten maraton eller en rolig 10 kilometers tur.