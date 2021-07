Trendalarm 2021: Sommerens fineste caps i norsk design

Varsity Headwear er et norsk capsmerke med fokus på kvalitet, funksjonalitet og passform. Med sitt klassiske og gjennomførte design, er det hodeplagget alle ønsker seg.

Varsity Headwear ble i 2013 startet opp av de to norske brødrene Alexander og Sebastian Adams som i lang tid slet med å finne den perfekte capsen med riktig passform og materiale. Til slutt tok brødrene saken i egne hender.

Siden oppstarten har duoen jobbet med å perfeksjonere capsens passform, følelse og materiale for å møte kravene til forbrukerene. Målet var enkelt: Lage en tidløs baseball caps med materialer av høy kvalitet og med perfekt passform.

Capser i høy kvalitet til han og henne Foto: Varsity Headwear

Varsity har hele veien jobbet tett med kundene for å tilpasse seg markedet, og de jobber stadig med å utvikle nye hodeplagg som skal passe til ulike livssituasjoner. Blant annet får du tak i vintercaps i ull, sommercaps i lin og treningscaps i teknisk materiale, der de gjennomtekte detaljene er fellesnevneren.

Varsity har en lang rekke med ulike design. Finn din favoritt caps med din favoritt farge her Foto: Varsity Headwear

Med et bredt spekter av capser i høy kvalitet, er det mye å velge mellom. Her er utvalgte godbiter som med sitt tidløse design setter en stilfull prikk over i-en:

Trendalarm 2021 Varsity unisex lin caps Blå lincaps fra Varsity Headwear i perfekt passform. Kommer med justerbar reim og er produsert i 100% lin. Kjøp her 850 kr Ferner Jacobsen

Trendalarm 2021 Varsity sort unisex caps Sort caps fra Varaity. Kommer i 100% alcantra som gjør den ekstra slitesterk og behagelig. Kjøp her 1200 kr Ferner Jacobsen

Trendalarm 2021 Varsity lin caps Varsity caps i grønn lin. Kommer med justerbar stropp som gir optimal passform. Kjøp her 850 kr Ferner Jacobsen

Trendalarm 2021 Limited edition Varsity Headwear caps Caps fra Varsity Headwear i 100% polyester. Capsen kommer i et strand-inspirert motiv Kjøp her 750 kr Ferner Jacobsen

Trendalarm 2021 Varsity lin caps Varsity caps i grå lin. Kommer med justerbar stropp som gir optimal passform. Kjøp her 850 kr Ferner Jacobsen