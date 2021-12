Det er under to uker igjen til julaften og det begynner haste om du skal få garantert levering i tide før pakker skal åpnes. Her er fristene du bør notere deg.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Vi handler julegaver på nett som aldri før, blant annet har Virke anslått at nordmenn vil ha brukt 10,9 milliarder på netthandel når årets to siste måneder er avsluttet. Handel på nett har dessuten fått en voldsom fart i pandemien, og har skapt et høyt og varig nivå. Nå i desember er det dessuten mange som sender gaver til venner og familie som man ikke får besøkt.

Men for at pakker og brev skal komme trygt frem i tide til julaften, er det viktig å ha notert seg gjeldende sendefrister hos Posten, Helthjem og PostNord - se egen faktaboks i bunn av artikkelen.

Ikke minst er det viktig at du sjekker frister hos nettbutikkene før du bestiller julegaver.

Hos Anton Sport finner du det du trenger av klær og utstyr til vinterens utendørsaktiviteter. Foto: Anton Sport

Hos Anton Sport finner du et stort utvalg av sport-, og friluftsutstyr innen sykkel, løp, langrenn, alpint, topptur og trening. Når det kommer til å få varer sendt helt hjem i tide før julaften, samarbeider Anton Sport med henholdsvis Helthjem og Oda.no.

Når det gjelder Helthjem, oppgis følgende bestillingsfrister for å rekke frem til postkasse eller på dørmatten senest julaften morgen før klokken 07:00:

Postnummer 0000-3999: Fredag 17. desember klokken 12:00

Postnummer 4000-8999: Torsdag 16. desember klokken 12:00

Postnummer 9000-9999: Onsdag 15. desember klokken 12:00

Oda leverer på døren din mellom 16:00 og 21:00. Siste bestillingsfrist for å være sikret at du rekker frem til julaften, er fredag 17. desember klokken 12:00.

Les mer om levering før jul hos Anton Sport her.

Hos Coolstuff finner du perfekte gaver til hve, det måtte være, inkludert deg selv. Foto: Coolstuff

Hos Coolstuff finner du finne unike, nyttige gaver og smarte ting som sprer glede.

Siste frist for å bestille julegaver og få de hjem til jul, avhenger av hvilken kant av landet postadressen din befinner seg:

Postnummer 0000-3999: Tirsdag 21. desember klokken 13:00

Postnummer 4000-8999: Mandag 20. desember klokken 13:00

Postnummer 9000-9999: Fredag 17. desember klokken 13:00

Les mer om frakt og levering fra Coolstuff her.

Klikk på bildet for å komme til Black Week-kampanjen. Foto: Ellos

På Ellos finner du et stort utvalg av sko og klær i alle størrelser til både henne og han, barn og ungdom - og til bra priser. I tillegg kan de friste med egen hjemavdeling med alt til hjemmet ditt.

For levering innen julaften, operer Ellos med følgende tider og datoer vedrørende siste bestillingsdag:

Normalpakke: Bestill senest 23:59 den 16. desember for levering innen julaften.

for levering innen julaften. Ekspress24: Bestill senest 13:00 den 17. desember for levering innen julaften.

for levering innen julaften. Større pakker: Bestill senest 23:59 den 16. desember for levering innen julaften.

Les mer om frakt og levering fra Ellos her.

Sjekk utvalget av tekniske julegaver hos Komplett. Foto: Komplett

Hos Komplett finner du alt fra gamingutstyr, datautstyr, PC-er og mobiler til hvitevarer, kjøkkenutstyr, TV-er, lydprodukter og smarte produkter.

Komplett benytter Posten og PostNord, og oppgir i den forbindelse følgende på sine hjemmesider (fristene gjelder henting i butikk):

Postnummer 0000-7999: Tirsdag 21. desember (PostNord og Posten)

og Postnummer 8000-8999: Mandag 20. desember (Posten) og lørdag 18. desember (PostNord)

og Postnummer 9000-9999: Fredag 17. desember (Posten og PostNord)

For å være sikker på at pakken din kommer frem til jul, anmodes du om å legge inn ordren innen klokken 12 på datoen for bestillingsfristen. Komplett gjør samtidig oppmerksom på at fristene gjelder for varer de har på lager. Komplett-PC har produksjonstid og må derfor bestilles tidligere.

For ekspresslevering (PorterBuddy), oppgis følgende:

Oslo, Vestfold og Østfold: Bestill frem til 23. desember klokken 12:00 og få pakken levert hjem samme dag. PorterBuddy leverer mandag-fredag, og søndag.

Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand: Bestill frem til 22. desember klokken 12:00, og få pakken levert hjem 23. desember. Pakker leveres mandag til fredag.

Les mer om frakt og levering fra Komplett her.

Klikk på bildet for å gjøre unna julegavekjøpene hos Princess. Foto: Princess

Princess er en av Norges største aktører innen interiør og hjemmetekstil, med stor bredde av interiørprodukter som lys, pynt, puter og pledd, gardiner, sengetøy.

På sine nettsider oppgir Princess følgende for hjemlevering med Bring:

Postnummer 0000-7999: Mandag 20. desember

Postnummer 8000-8999: Søndag 19. desember

Postnummer 9000-9999: Tirsdag 14. desember

Princess benytter også Helthjem, der følgende frister er oppgitt:

Postnummer 0000-3999: Mandag 20. desember

Postnummer 4000-7999: Søndag 19. desember

Postnummer 8000-9900: Torsdag 16. desember

Les mer om frakt og levering fra Princess her.

Normal sendefrist for vanlige pakker (Norgespakken) er 0-5 dager, som vil si 19. desember. Men jo tidligere du er til å sende, desto bedre med tanke på trafikken av gaver som garantert øker i omfang jo tettere man kommer opp mot julaften.

Les mer hos Posten her.

Nettbutikker som benytter Posten:

PostNord oppgir følgende på sine nettsider:

«Vi frakter pakker som skal hjem til deg eller til et utleveringssted til og med lille julaften, 23. desember. Vi kjører ikke ut pakker på julaften, men våre Pick-up-Points holder åpent, slik at du kan hente pakker kl. 08-12.»

Dersom du skal sende julegaver til venner og familie, må du sende dem senest 14. desember for å være helt sikker på at de kommer frem i tide.

Les mer hos PostNord her.

Nettbutikker som benytter PostNord:

Helthjem oppgir følgende på sine nettsider:

«Siste frist for å sende pakker slik at de garantert kommer frem før jul er 16. desember. Dette gjelder både hvis du legger pakken på dørmatten eller i postkassen din, eller hvis du leverer den på et innleveringssted.»

Dersom du skal handle fra en nettbutikk og ønsker levering med Helthjem, er siste frist også her 16. desember.

Les mer hos Helthjem her.

Nettbutikker som benytter Helthjem: