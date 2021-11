Julegavetips: De beste gavene du kan gi til hytteeiere

Er du på utkikk etter en gave du kan gi til venner eller familie som elsker å tilbringe tiden på hytta? Da bør du sjekke ut tipslisten vår.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Det burde ikke komme som noen stor overraskelse at vi nordmenn har et nært og kjærlig forhold til hyttelivet. Hytta er for lengst blitt en naturlig del av folkesjela, og så snart anledningen byr seg pakker hyttefolket bilen og suser av sted med håp om nydelig vær og perfekte forhold for dagsutflukter med og uten ski og sekk.

Noe av det beste med hytteeiere – i tillegg til å være perfekt utgangspunkt for en tur til fjells eller sjøen for de av oss som ikke eier hytte selv ennå – er at det automatisk åpner for endeløse gavemuligheter både til jul og bursdag.

Vi har satt sammen en liste over flotte gaver som er perfekt for både ferske og erfarne hytteeiere:

Klikk på bildet for å komme til boken. Foto: Norli

Hvorfor bruker vi nordmenn påskeferien på å gå i motbakke med bakglatte ski? Hvorfor bruker vi sommeren til å sage, spikre, sparkle og male? Er vi født sånn eller blitt sånn? Kort sagt: Hvorfor er vi så knytta til hytta?

Journalist og idéhistoriker Magnus Helgerud tar oss med på en underholdende og historierik vandring gjennom fjord og over fjell i hytte-Norge. Boken er samtidig en kuriøs inngangsportal til hyttelivets historie.

Du finner boken både som innbundet, pocket og E-bok hos Norli.

Klikk på bildet for å komme til utvalget av Røros ullpledd. Foto: Lunehjem.no

Ull er et naturmateriale som holder deg akkurat passe varm, både sommer og vinter. Ullpleddet er dessuten miljøvennlig ettersom du ikke trenger vaske det like ofte som andre tekstiler og det faktum at det er 100 % fornybart.

Sjekk utvalget av Røros’ ullpledd hos Lunehjem.no.

Klikk på bildet for å komme til pizzaovnen hos Hyttefeber. Foto: Ooni

Med pizzaovn kan du lage den perfekte italienske pizzaen som du ellers bare kan drømme om dersom du bruker kjøkkenovn eller grill – og det på under to minutter. Pizzaovnene fra det finske selskapet Ooni finnes i flere ulike varianter og kan fyres opp med enten pellets, gass eller ved.

Sjekk utvalget av pizzaovner hos Hyttefeber og Der/Ute.