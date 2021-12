Julekalender 2021: Digitale adventskalendere du bør følge med på i år

I løpet av adventstiden kan du gjøre gode kupp gjennom nettbutikkenes egne julekalendere.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Mange er godt vant med tradisjonen med adventskalendere og åpner luker på både en og to - kanskje tre - kalendere hver dag frem mot julaften. De siste årene har det også blitt mer og mer populært blant nettbutikkene å kjøre adventskalendere med eksklusive tilbud, rabatter og konkurranser hver dag mot julaften.

Her har vi samlet de beste julekalenderne du bør følge med på i år for å gjøre gode kupp i adventstiden. Og hvis du synes det blir for mange nettbutikker å huske på, så kan du enkelt og greit bokmerke denne artikkelen så har du alt samlet på ett sted.

Klikk på bildet for å åpne dagens luke. Foto: Bakeren og Kokken

Bakeren og Kokken er en av Nordens største nettbutikker innen kjøkkenmaskiner og kjøkkenredskap, og har spredt kjøkkenglede siden 2005. I løpet av advent kan du hver dag åpne en luke med et nytt og festlig tilbud. Tilbudet gjelder bare den dagen og gjelder så lenge lageret holder, så det er førstemann til mølla som gjelder!

Klikk her for å gå til Bakeren og Kokkens julekalender.

Klikk på bildet for å åpne dagens luke. Foto: Blush

Blush er en av Norges ledende nettbutikker innen skjønnhet og velvære. Her finner du produkter fra blant annet Dermalogica, bareMinerals, ghd, Redken, Maybelline, Clinique, Glo Skin Beauty, Ole Henriksen og mange flere.

Hver dag åpner det seg en ny luke med flotte tilbud på ulike produkter innen skjønnhet og velvære.

Klikk her for å gå til adventskalenderen hos Blush.

Klikk på bildet for å åpne dagens luke. Foto: Get Inspired

«Årets julekalender er bedre enn noensinne!» skriver Get Inspired om egen adventskalender som inneholder premier til over 50.000 kroner og en rekke eksklusive rabattkoder.

Getinspired.no fører sporty klær og sko til trening og fritid for kvinner. Deres mest populære merkevarer er blant annet Twentyfour, Johaug, Kari Traa, Bergans og Nike.

Klikk her for å gå til Get Inspireds adventskalender.

Klikk på bildet for å åpne dagens luke. Foto: Jollyroom

Er du på jakt etter julegaver til barna? Hver dag frem til julaften setter Jollyroom ned prisen på alt fra kreative og morsomme leker til flotte innredningsdetaljer til barnerommet.

Klikk her for å gå til Jollyrooms adventskalender.

Klikk på bildet for å gå til dagens luke. Foto: KICKS

KICKS' populære julekalender inneholder herlige tilbud som slippes hver dag fram til jul. Benytt anledningen og unn deg selv noe ekstra luksuriøst, eller finn den perfekte julegaven blant nettbutikkens daglige skjønnhetskampanjer.

Hver dag slippes et nytt tilbud til en hyggelig pris, slik at du kan få sjansen til å oppdage en helt ny skjønnhetsfavoritt.

Klikk her for å gå til julekalenderen hos KICKS.

Klikk på bildet for å åpne dagens luke. Foto: NA-KD

Hos NA-KD finner du klær, sko og tilbehør til stilsikre kvinner. Nettbutikken jobber for å vise de seneste trendene til priser som ikke tømmer kontoen, og i årets adventskalender kan du hver dag gjøre kupp blant NA-KDs store utvalg.

Klikk her for å gå til NA-KDs julekalender.