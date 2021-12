Samtidig som mange apotek er gått tomme for Covid-19 hurtigtester, har Apotera fått inn ny, CE-godkjent hurtigtest som gir deg svaret etter 15-20 minutter.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Etter en lengre periode uten restriksjoner og tiltak, er vi igjen tilbake til oppblussing av korona i samfunnet. Det meldes stadig om nye smitterekorder og regjeringen har innført stadig mer inngripende tiltak for å bremse viruset. Samtidig er behovet for hurtigtester stort og apotekene sliter med å fylle på lagrene.

Med julaften like rundt hjørnet, er behovet og interessen for hurtigtester blitt stadig større og mange opplever at det er utsolgt. Imidlertid har Apotera akkurat fått inn en ny type Covid-19 hurtigtest myntet på hjemmebruk.

Hver pakke inneholder ti tester til engangs bruk.

Spytttesten Antigen Rapid fra Beright er en hurtigtest der du tester deg for Covid-19 ved å benytte spytt. Testen er meget enkel og gjøres hjemme hos deg selv ved at du tar en spyttprøve. Testresultatet kan du så lese av etter 15-20 minutter.

Det er verdt å fremheve at testen er CE-godkjent, hvilket betyr at den oppfyller krav til helse, miljø og sikkerhet. Videre er Covid-19 Antigen Rapid Test klassifisert som medisinsk utstyr og kommer med både norsk tekst og bruksanvisning. Hver pakke inneholder totalt 10 tester beregnet til engangsbruk.

NB: Dersom testen er positiv, må du som bruker selv ringe koronatelefonen i din kommune og bekrefte positiv prøve. Deretter skal du gå i isolasjon og få videre oppfølging av smittesporing.

