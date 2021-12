Julesalget er allerede i gang hos en rekke nettbutikker, og vi har samlet de beste tilbudene i en enkel oversikt for deg.

Artikkelen inneholder annonselenker

Desember er med god grunn den dyreste måneden i løpet av året: Gaver, mat, antrekk og pynt skal handles inn. Mange må snu på hver eneste krone for å ha råd til å unne seg noe ekstra.

Men frykt ikke, for en rekke nettbutikker har nemlig starter julesalget ekstra tidlig i år. Er du på utkikk etter julegaver til en redusert pris, eller ønsker du bare å gjøre et godt kjøp? Da er tiden for å slå til nå.

Under har vi samlet en enkel oversikt over de beste salgene akkurat nå:

Klikk på bilde for å se hele julesalget hos Get Inspired. Foto: Get Inspired

Høytiden er i full gang, og det samme er julesalget hos Get Inspired. Her får du opptil 70% rabatt på klær, sko og tilbehør fra kjente kvalitetsmerker som Devold, Swims, Kari Traa, Swix og Twentyfour.



Se hele julesalget hos Get Inspired her.

Klikk på bilde for å gå direkte til salget. Foto: Daniel Wellington

Hos Daniel Wellington finner du blant annet lekre klokker for både menn og kvinner, gullklokker, sølvklokker og vakre smykker for å sette stilen denne julen.

Kjøper du én vare, får du 10% rabatt. Handler du to varer, økes prosenten til 30. Og kjøper du tre eller flere, får du 50% rabatt på alle varer (med unntak av Iconic Link Automatic).

Se hele salget og sikre deg julegaver til hele familien hos Daniel Wellington.

Klikk på bilde for å gå direkte til salget hos Comfyballs. Foto: Comfyballs

De beste undertøysgavene til herrer finner du hos Comfyballs - her snakker vi myke pakker som alle menn blir glade for å finne under juletreet. Kjøper du tre boksere, så sparer du 350 kroner. Kjøper du seks, så sparer du 850 kroner.

Se hele utvalget hos Comfyballs her.

Klikk på bilde for å se dagens kalender-salg hos NA-KD. Foto: NA-KD

Hos NA-KD finner du klær, sko og tilbehør til stilsikre kvinner. Nettbutikken jobber for å vise de seneste trendene til priser som ikke tømmer kontoen, og i årets adventskalender kan du hver dag gjøre kupp blant NA-KDs store utvalg.

Se NA-KD´s kalendersalg og dagstilbud her.

Klikk på bilde for å se hele salget på julegensere hos SillySanta. Foto: SillySanta

Hos SillySanta kan du sikre deg morsomme og stemingsrike julegensere til dame, herre og barn til opptil 50% nedsatt pris. Men vær rask, for nå er det svært lite igjen på lager.

Sikre deg årets julegenser til en redusert pris her.

Klikk på bilde for å se hele salget hos Villoid. Foto: Villoid

Villoid er nettbutikken for den motebevisste, hvor du kan shoppe fra et unikt utvalg av kjente merkevarer innen klær, vesker, sko og tilbehør. I desember er det duket for julesalg med opptil 60% nedsatt pris.

Se hele julesalget hos Villoid her.

Klikk på bildet for å komme til salget hos Lyko. Foto: Lyko

Lyko er en ledende hårpleie- og skjønnhetsspesialist med sin opprinnelse i profesjonell hårpleie, og frem mot jul finner du daglig magiske tilbud. Men det lønner seg å sjekke innom jevnlig ettersom flere er tidsbegrenset.

Se hele salget hos Lyko her.

Klikk på bilde for å gå direkte til salget hos Christiania Glasmagasin. Foto: CG.no

Frem mot jul får du opptil 50% rabatt på en rekke av julens favoritter hos Christiania Glasmagasin - klikk her for å se hele utvalget.

I tillegg finner du daglige tilbud, samt nedsatte priser på kjente merkevarer som Georg Jensen, Le Creuset og Hadeland Glassverk. Se hele julesalget hos her.

Klikk på bildet for å komme til Fredrik & Louisa. Foto: Fredrik & Louisa

Frem til julaften er det adventstemning hos Fredrik & Louisa, og når en ny luke åpnes ved midnatt, åpenbarer det seg et nytt dagstilbud. Samtidig kan du vinne eksklusive premier hver dag.

Klikk her for å se hva som skjuler seg bak dagens luke i kalenderen.

Klikk på bilde for å gå direkte til salget hos Princess. Foto: Princess

Hos Princess finner du flere ulike flanellsengesett i ulike størrelser, med forskjellige mønstre og farger. Frem til og med 23. desember er det 50% på alle flanellsengesett, så nå er anledningen for å skifte ut sengetøyet kommet.



Se hele utvalget av flanellsengesett hos Princess her.

Klikk på bilde for å gå direkte til julesalget hos MyStuff.no Foto: MyStuff.no

«Kjøp og spar» er stikkordet hos MyStuff, som i disse dager frister med julesalg der du får opptil 30% rabatt på en rekke varer. Blant deres bestselgere finner vi blant annet praktiske badebaljer og WalkingPads prisvinnende tredemøller, samt utstyr til hjemmetrening



Se hele jule salget hos MyStuff.no her.

Klikk på bilde for å se hele salget hos Kajakk & Fritid. Foto: Kajakk & Fritid

Hos Kajakk & Fritid er førjulssalget i full gang, med rabatter på over 50% på SUP-utstyr og tørrdrakter, i tillegg til elsykler.



Se hele julesalget her hos Kajakk & Fritid.

Klikk på bilde for å gå direkte til salget hos Stormberg. Foto: Stormberg

Årets julekalender hos Stormberg er fylt med lekre premier. Hver dag frem til og med julaften kan du delta i på konkurranser med fantastiske premier, samtidig som du kan benytte deg av unike tilbud.

Klikk her for å komme til adventskalenderen hos Stormberg.

I tillegg kan du benytte deg av førjulssalget til å unnegjøre gavehandelen samtidig som du sparer opptil 60%.



Se hele salget fra Stormberg her.