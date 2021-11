Julegavetips til sports- og friluftslivelskeren som aldri slår feil

Uansett om du er på utkikk etter julegave, bursdagsgave eller en liten oppmerksomhet i hverdagen, finner du gaven til trenings- og turglade.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Du kan ikke trå feil om du velger å gi klær, sko og utstyr i gave til venner og familiemedlemmer som elsker å tilbringe fritiden i aktivitet. Det gjelder både de som pusher egne grenser på treningssenteret eller som vier helger og ferier til friluftslivets gleder og opplevelser.

For å hjelpe deg med å finne gaven som faller i smak hos den sports- og turglade, har vi her samlet tips i ulike prisklasser:

Klikk på bilde for å se hele utvalget av løpesko fra Hoka. Foto: Anton Sport

Hoka har blitt en av de store favorittene for mange nordmenn når de kommer til trenings- og løpesko. Merket har utviklet en lettvektsko med god demping som gir en myk og stabil følelse i møte med en rekke overflater. Hos Anton Sport kan du finne alt fra langdistanse- og terrengsko til fjellsko fra det populære franske merket.



Klikk på bilde for å se hele utvalget av ullundertøy fra Kari Traa. Foto: Get Inspired

Et godt sett med ullundertøy slår aldri feil som gave til en turglad person. Ullundertøyet fra Kari Traa er laget i 100% merinoull som holder varmen tett på kroppen, samtidig som den oppleves myk mot huden. Med matchende overdel og underdel i et mønster som er inspirert av norske tradisjoner, får du et lekkert og trendy ullundertøysett som er den perfekte gaven.



Klikk på bilde for å se hele utvalget av løpejakker hos Milslukern. Foto: Milslukern

En solid løpejakke kan være en god gave til den løpeglad personen. Med kvaliteter som fuktighetstransportering, varmeisolasjon og vindbeskyttelse, kan jakken være en viktig bidragsyter til å ta trening utendørs til nye høyder.



Klikk på bilde for å gå direkte til treningsstightsen fra Aim'n. Foto: Tights.no

Treningstightsen fra Aim'n er den perfekte tightsen til den som elsker trening. Den har et høyt liv, god stretch og er gjennomsiktighet sikker. Aim'n har utviklet en treningstights i høy kvalitet slik at treningen blir mer behagelig og tas til et nytt nivå.



Klikk på bilde for å gå direkte til den sammenrullbare turputen. Foto: Derute.no

Therm-a-rest er den perfekte julegaven til den turvante personen som ønsker litt ekstra luksus på villmarksturen. Puten er laget for optimal sovekomfort selv på telttur, og den kan enkelt rullessammen og fraktes i tursekken.

Klikk på bilde for å gå direkte til Optimus Sparky hos Milrab. Foto: Milrab

Optimus Sparky er en genial oppfinnelse til tenning av stormkjøkkenet. Med et enkelt lite trykk, tennes en liten gnist som igjen fyrer i gang stormkjøkkenet. Sparky veier kun 14 gram, tar svært liten plass i sekken og er en god gave til en som liker å tilberede mat ute i naturen.



Klikk på bilde for å gå direkte til Silva Scout hodelykt hos Anton Sport. Foto: Anton Sport

Silva Scout er en hodelykt utviklet til små hverdagseventur i skog, mark og i byen. Hodelykten har tre ulike funksjoner som gir sikt foran føttene og langt frem i terrenget. Du kan enkelt styre lyset selv med hanskene på takket være en stor av/på-knapp. Hodelykten kan brukes i kraftig regnvær og passer perfekt til løpeturen og i skogen.

Klikk på bilde for å gå direkte til myggjageren fra Thermacell. Foto: Anton Sport

Mygg- og knottestikk har blitt en stor og irriterende del av turer i skog og mark. Men med myggjageren fra Thermacell kan du enkelt få litt fri fra plageåndene. Med et lite trykk lages en myggfri sone på hele 20 kvadratmeter med en varighet på opptil 12 timer.

Klikk på bilde for å se hele utvalget av farger og størrelser hos Get Inspired. Foto: Get Inspired

Fløyen turbukse fra Bergans er en sikker vinner til den turglade damen. Buksen har en kroppsnær passform og kommer med tekniske egenskaper som gjør det lett å bevege seg i variert terreng. Buksen puster godt, følger kroppens bevegelse og kommer i fire ulike farger.



Klikk på bilde for å gå direkte til termosen fra Stanley hos Anton Sport. Foto: Get Inspired

Stanleys klassiske termos passer til en rekke anledninger, enten du liker å ha med deg noe varmt å drikke på jobb eller ut på tur. Termosen holder drikken varm - eventuelt kald - i opptil 20 timer.

