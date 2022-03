– Reiselysten begynner å ta fullstendig overhånd

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Lørdag.



– Jeg vet ikke hva du forventer av vårt nye skip «Norwegian Prima», men jeg kan love deg at hun er en skjønnhet. Hun tar pusten fra deg, sier president og adm. direktør Harry Sommer i Norwegian Cruise Line Holdings (NCL).

Det var en bransje preget av optimisme da Sommer begynte i stillingen i januar 2020, men slangen fant lynraskt veien inn til Paradis. Få, om noen, bransjer ble rammet like hardt av det kinesiske viruset. Det første året han satt i sjefsstolen i Miami dro 5,8 millioner passasjerer på cruise, en nedgang på 81 prosent fra året før.

Antall som jobbet i bransjen var ned med 51 prosent i samme tidsperiode. På det meste var 400 skip ute av drift globalt. Og et rederi som nylig forsvant fra de syv hav er luksus-rederiet Crystal Cruises med de to skipene «Crystal Serenity» og «Crystal Symphony».

Morselskapet Genting Hong Kong gikk nylig konkurs etter ubetalte drivstoffutgifter på flere titalls millioner kroner, og en rekke passasjerer har betalt depositum for seilaser som ikke blir noe av. New York Post anslår at de skylder sine kunder rundt én milliard kroner.

SUPERSELGER: Harry Sommer, CEO og president i NCL Holdings, er optimist selv om bransjen har fått seg et rimelig stort skudd for baugen av et globalt virus. Foto: Hilde Oreld / Finansavisen

Samtidig er flere skip enn det som er normalt blitt til skrapjern. Ifølge bransjenettstedet Cruise Industry News ble det hugget ni cruiseskip i 2021 og 13 i 2020, som er høyere enn normalt. I 2019 var for eksempel tallet bare to, og i 2016 ble ingen skip sendt til huggeriet.

Disse cruiseskipene forsvant i fjor Grand Celebration (Bahamas Paradise Cruise Line) Ocean Dream (Peace Boat Organization) Marco Polo (Cruise & Maritime Voyages) Costa Victoria (Costa Cruises) Magellan (Cruise & Maritime Voyages) Columbus (Cruise & Maritime Voyages) Boudicca (Fred. Olsen Cruise Lines) Albatros ( Phoenix Reisen) Celestyal Experience (Celestyal Cruises) Kilde: Cruise Industry News

Trend: mer luksus

Men hos NCL-sjefen, den fødte selger, er det bare uttalt optimisme å spore, til tross for at inntektene deres falt med 50 prosent i fjor.

– Nå har vi steppet opp så mange hakk at vi nesten ikke kjenner igjen vårt eget produkt, sier Sommer og inviterer til visning av «Norwegian Prima» på det italienske verftet Fincantieri, et av verdens største skipsbyggingskonsern. Fincantieri eier også den største norske verftsgruppen Vard, som har sitt hovedkvarter i Ålesund.

– Vi bruker 27 måneder fra første byggetrinn til vi skal lansere skipet i slutten av juli i år. Ikke bare vi, men hele bransjen gjør skipene mer luksuriøse nå. Det har bransjen holdt på med i snart tyve år, sier Sommer.

NORWEGIAN PRIMA: Blir døpt av popstjernen og idol-dommer Kate Perry i Reykjavik 27. august, og første seilas går via Norge til Amsterdam. Dåpsfesten starter med hiten «Firework». Foto: NCL

«Norwegian Prima» – som har plass til drøyt 3.000 passasjerer, er 294 meter langt og veier cirka 140.000 bruttoregistertonn – får blant annet 35 restauranter og spisesteder som spenner fra en bærekraftig cocktail- og vinbar til en restaurant med utelukkende sunne retter. «Norwegian Prima» får også et teater med blant annet «Summer; The Donna Summer Musical». Ved enkle operasjoner gjøres teatersalen om til en nattklubb med et enormt dansegulv senere på kvelden, sjøens lengste løpebane på dekk, gocart-bane, vannsklie med fritt fall, minigolfbane, evighetsbassenger og en egen kunstutstilling med anerkjente kunstnere.

– Vi har kjøpt inn kunst fra hele verden. En kunstsamling om bord gir noe mer enn bare pynt, og vi er spesielt stolte av skulpturparken som er laget av Alexander Krivosheiv, sier kunstansvarlig Sarah Hall Smith og legger til at kunstsamlingen består av 700 unike bilder og at de har brukt rundt 60 millioner kroner på å kjøpe inn kunst til dette ene skipet.

– Jeg har aldri gjort en så stor jobb for én kunde tidligere, sier kunstner Krivosheiv, som har hentet inspirasjon fra barn som klatrer opp på ting og ser noe for første gang i et annet perspektiv.

500 DAGER I DOKK: NCL måtte sette operasjonen på pause fra 13. mars 2020 til 25. juli 2022, men alle de 17 skipene vil være i drift i slutten av andre kvartal i år. Foto: Hilde Oreld / Finansavisen

Hvor store de totale investeringene i skipet er, anslår kilder i miljøet at skip på denne størrelsen har ligget på mellom 850 millioner og drøye en milliard dollar å bygge. Og det er ikke blitt noe billigere med årene, så det siste tallet er trolig det nærmeste.

Utsolgt for lange reiser

– Nå har vi ligget i dokk i 500 dager og ser at reiselysten begynner å ta fullstendig overhånd, hevder Sommer.

I disse dager er kapasiteten på rundt 85 prosent av hva den var på topp i 2019, og en samlet bransje regner med at den vil være på 100 prosent i løpet av sommeren. Billettprisene er også skrudd opp overalt.

– Nå blir reiser over hele verden revet bort. Spesielt på de lange cruisene. Det begynner å bli trangt om plassen helt frem til 2024. Selv da har vi solgt en del billetter.

IKKE HELT I MÅL: Norwegian Prima skal snart ut å seile kommersielt. Slik så det ut 14 uker før jomfruseilasen. Foto: Hilde Oreld / Finansavisen

– Hele verden? Hva med de planlagte cruisene i Baltikum etter Russlands invasjon av Ukraina?

– Vi godtar ikke russiske gjester nå. Ikke fordi de har gjort noe galt, men de får ikke reise. Vi donerer penger til Ukraina, og vi har droppet St. Petersburg på programmet. Det står for mindre enn en prosent av vårt produkt, men mange cruisepassasjerer setter virkelig pris på et besøk i St. Petersburg. Slik blir det ikke nå, sier Sommer.

NYE LINJER: For å tiltrekke seg et yngre publikum, satser cruiserederiene nå på mer moderne design. Foto: NCL

– Harry Sommer er en helt unik mann, sier NCLs europeiske sjef Kevin Bubolz.

– Da alle hadde hjemmekontor, enten vi jobbet på hovedkontoret i USA eller Tyskland, laget han en podcast for å holde troppene samlet. Og det er jo dette cruise handler om. Det var Knut Klosters kongstanke da han var den første i verden til å lage business av cruise. Han ønsket at folk skulle møtes, og slik er det fortsatt. Selv om Kloster er borte nå, er han med oss i ånden, sier Bubolz.

Rederiet ble grunnlagt som Norwegian Caribbean Lines i 1966 av Knut Ulstein Kloster og Ted Arison. Selskapet er nå notert på NYSE, og aksjen er ned 65 prosent de siste fem årene. Hittil i år er aksjen ned rundt 20 prosent. Over halvparten av aksjene er på institusjonelle eieres hender.

Positivt for norsk cruiseindustri

Men det er ikke bare NCL som, da cruiseindustrien virkelig seilte i medvind før pandemien, bestilte nye skip som primært skal seile i Karibia, etterfulgt av de andre store destinasjonene Asia/Kina og Middelhavet. Verdens største cruisemarkeder er USA med over 50 prosent av markedet, etterfulgt av Vest-Europa og Asia.

Designet på de nye båtene er mer moderne, både i dekor, design og interiør. Årsaken til dette er at de ønsker et mer boutique-hotellpreg for å tiltrekke seg et yngre publikum og skape nye reisevaner hos neste generasjons cruiseturister.

Men hva så med Norge?

NORWEGIAN PRIMA: Får plass til drøyt 3.000 passasjerer og får mer luft og større fellesområder enn de eldre skipene. Foto: NCL

Miljøvernere liker det neppe, men det er duket for et oppsving i landet som selges inn som et postkort med lekre fjell og fjorder.

Og etter at kravet om ti dagers karantene for dem utenfor EU opphørte 27. januar, er det ventet at turister fra hele verden vil se våre fjorder.

Industrien venter at nivåene i løpet av fem år vil bli som de var før pandemien. Spesielt spås amerikanerne å sørge for dette. I 2019 reiste 524.000 fra USA til Norge, tilsvarende 64 prosent av hele det ikke-europeiske markedet, viser tall fra GlobalData's Tourism Demands and Flows Database.

130.000 av disse turistene reiste på cruise for å se The Norwegian Fjords.

Og de bruker mye penger når de besøker høykostlandet Norge.

Bare turister fra Australia og New Zealand bruker mer enn Uncle Sam på mat, drikke, underholdning og sightseeing når de er her. Og ikke nok med det; mange cruise inkluderer besøk av mange land, hvilket gjør det vanskelig å planlegge nå fordi det praktiseres så mange ulike reiserestriksjoner.

På Norgescruise, typisk «Norway in a nutshell», er det ikke slik, noe som gjør logistikken langt enklere. Dette er også med på å styrke optimismen for den norske cruiseindustrien spesielt.