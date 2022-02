- Det anerkjente reiseguideforlaget Lonely Planet har kåret de ti beste reisemålene for 2022. Der er Norge med. Og hvis du vil utforske landene fra sjøsiden og kombinere pittoresk havutsikt og høy komfort med spennende utflukter og lokale opplevelser, er det perfekt å besøke landene på cruise, mener cruiseselskapet selv.

Norge kommer på andreplass på listen til Lonely Planet.

To av skipene til Celebrity Cruises skal seile i de norske fjordene sommeren 2022, fra mai til august, inkludert det nyeste skipet i den luksuriøse Edge-klassen, Celebrity Apex, som ble sjøsatt i 2021.

De andre stedene på Lonely Planets topp 10-liste som kan oppleves med Celebrity Cruises, er Belize, Slovenia og Egypt.

KOM SJØVEIEN: I år kan du piffe opp Norgesferien din med å komme sjøveien til for eksempel Flåm - med et internasjonalt cruiseskip.

Dra på fjordferie i eget land

Norge beslaglegger andreplassen på Lonely Planets liste.

Og faktisk kan du denne sommeren utforske fjordene våre med stil, om bord på Celebrity Cruise' nyeste luksusskip, Celebrity Apex. På den ti dager lange turen, som seiler fra Amsterdam, får reisende muligheten til å utforske Oslo, de naturskjønne fjordene og landsbyen Flåm, som ligger langt inne i Aurlandsfjorden på Vestlandet.

På alle cruisene til Celebrity Cruises gjelder det såkalte Always Included-konseptet, der mat, drikke, wi-fi og drikkepenger er inkludert i prisen.

De norske fjordene er så vakre at de er kommet på UNESCOs verdensarvliste. Aktive reisende kan også gå på fotturer i den norske naturen - for eksempel i Aurlandsdalen, som er Norges svar på Grand Canyon.

Celebrity Apex skal besøke norske fjorder denne sommeren. Foto: Celebrity Cruises

Frodig regnskog og verdens nest største korallrev

Belize i Mellom-Amerika er også lagt til på listen til Lonely Planet - og Celebrity Cruises har flere cruise som legger til kai her, fra fem til åtte netter.

I Belize venter frodig regnskog og fargerikt undervannsliv. Du kan også utforske de urgamle Maya-ruinene og dra på eventyr i grotter. Dykkere må ikke gå glipp av det berømte Blue Hole, en del av Belize Barrier Reef - verdens nest største korallrev.

Cruise-livet kan nytes, som her utenfor Galapagos-øyene.

Middelhavscruise med stopp i Slovenia

Ifølge Lonely Planet er Slovenia også verdt å føye til årets bøtteliste.

Dette landet kan du få en liten bit av på et 13-dagers cruise i Middelhavet med Celebrity Constellation - fra Barcelona med stopp i Nice, Firenze, Malta, Taranto i Italia, greske Zakynthos, Kotor i Montenegro, Drubovnik og Zadar i Kroatia, Koper i Slovenia og til slutt Venezia.

Koper er en sjarmerende havneby med et lite middelaldersentrum. Her er flere gotiske bygninger fra 1400-tallet og også mulighet for å nyte naturen og utsikten over Alpene med fotturer, ridning og sykling.

ØRKENSKIP: Om du skal besøke Egpt med Celebrity Cruises må du vente til neste år....

Besøk pyramidene og sfinxen

Egypt er et annet av de beste reisemålene på 2022-listen.

Skal du utforske landet med Celebrity Cruises, må du imidlertid vente til 2023, da selskapet vender tilbake til Egypt for første gang på ti år med et splitter nytt ti-netters cruise til Israel, Egypt og Middelhavet med det nye luksusskipet Celebrity Apex.

Denne ruten omfatter blant annet en overnatting i den mytiske byen Alexandria, hvorfra du også kan dra på utflukt til pyramidene i Kairo og sfinksen i Giza.