Store, åpne uteområder, romslige lugarer, lekre evighetsbasseng, enestående service og matopplevelser er bare noen av opplevelsene som venter passasjerene som skal på cruise med Norwegian Viva neste år.

Det splitter nye cruiseskipet starter seilingene i Middelhavet i juni 2023 med havnene Lisboa, Venezia (Trieste), Roma (Civitavecchia) og Athen (Pireus) som utgangspunkt. Første vintersesong vil skipet tilbringe i sørlige Karibia.

Allerede nå kan man bestille plass om bord.

Her fra soldekket med et av skipets mange evighets basseng. I bakgrunnen ser vi skipets spektakulære rutsjebane. Foto: NCL

294 meter med italiensk design og evighetsbasseng

Skipets utforming har mange likhetstrekk med søsterskipet Norwegian Prima, som satte salgsrekord da det ble lansert i fjor. De to skipene i NCLs nye kategori Prima Class, er begge bygget av det italienske skipsverftet Fincantieri.

Norwegian Viva blir 294 meter langt, 42 500 brutto-tonn stort og vil ta 3219 passasjerer. Det er lagt vekt på store, åpne utendørs områder, som f.eks. Ocean Boulevard. Et område på mer enn 4000 kvadratmeter som strekker seg langs hele skipet.

- NCLs nye skip i kategorien Prima Class vil få den høyeste bemanningen, det største utvalget av typer suiter og en følelse av plass man aldri har opplevd om bord på et moderne cruiseskip, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Viva vil også tilby det eksklusive konseptet The Haven by Norwegian. NCLs sitt «ship-in-ship» konsept vil ha 107 suiter om bord på det nye skipet. Alle designet av den kjente, italienske designeren Piero Lissoni. Gjestene på The Haven har adgang til et eksklusivt evighetsbasseng, et stort utendørs spa og et eget «cold-room» for forfriskende avkjøling på ekstra varme dager.

Hva med litt fart og spenning? På Viva venter ’The Viva Speedway’ - den største go-cart banen til havs. Foto: NCL

Førsteklasses aktiviteter for enhver smak

Fritidsaktivitetene og områdene ombord på NCLs nye Prima Class-skip blir i en klasse for seg. På Viva kan alle fartsentusiaster glede seg til en tur på «The Rush and The Drop» - verdens raskeste, fritt fallende sklie til sjøs. Eller hva med litt fart og spenning på ’The Viva Speedway’- største go-cart banen til havs?

Ønsker du å ta livet med ro er det flere muligheter. Du kan gå en tur langs Ocean Boulevard eller besøke «The Concourse» - skipets skulpturhave. Eller hva med en matbit i Indulge Food Hall - skipets «food court» med 11 spisesteder? For de som ønsker sol, avslapping og bad anbefales Infinity Beach og et dypp i et av skipets evighetsbasseng.

-Norwegian Viva setter standarden for Premium segmentet. Viva er et bevis på vårt kontinuerlige fokus på å flytte grensene innen fire hovedområder; store og åpne områder, service som setter gjesten først, gjennomført design og opplevelser som overgår gjestenes forventninger. Med andre ord, har vi tatt alt som vi vet gjestene elsker til et nytt nivå. Vi har hele tiden hatt gjestenes drømmer og behov i tankene når vi designet Prima Class skipet Norwegian Viva, sier Harry Sommer, adm.dir. i Norwegian Cruise Line i pressemeldingen.

Med Viva tar Norwegian Cruise Line design og romslighet til helt nye høyder. Her fra et av rommene om bord. Foto: NCL

Graffitikunst og solid håndverk

Norwegian Viva vil bli utsmykket med iøynefallende kunst på skroget. Kunsten er designet av den italienske graffiti- og skulpturkunstneren Manuel Di Rita, bedre kjent som «Peeta». Samme kunstner har også dekorert skroget til Norwegian Prima.

De anerkjente arkitektene som var med på å designe Prima - Rockwell Group, SMC Design og Miami-baserte Studio Dado - står også bak designen av Vivas restauranter, kabiner og oppholdsrom.

-Norwegian Viva er det andre skipet i Prima Class kategorien som vi er med på å bygge. Det styrker det gode samarbeidet mellom Norwegian Cruise Line og Fincantieri, sier Luigi Matarazzo, daglig leder for Merchant Ships Division i Fincantieri i meldingen.

Fra skipets "Indulge Food Hall" med 11 spisesteder. Et glass i solen på aktererdekket her, er det nok mange som kan tenke seg.

Teknologi i særklasse

De to første Prima Class-fartøyene, Norwegian Prima og Norwegian Viva, vil være utstyrt med banebrytende teknologi. Som et NOx-reduksjonssystem (SCR), som reduserer skipets samlede miljøpåvirkning. SCR-katalysatorer filtrerer svoveloksider opp til 98 % og nitrogenoksider opptil 90 %, og sikrer at skipet oppfyller Tier III NOx-kravene.

I tillegg vil de være utstyrt med et renseanlegg for avgasser (EGCS), og et avansert system for behandling og rensing av alt avløp. Skipene har også en såkalt 'Cold Ironing-funksjonalitet' – som bidrar til redusert utslipp når skipene ligger i land.

Norwegian Viva vil seile i Middelhavet fra 15. juni til 6. november 2023. Det blir åtte-, ni- og tidagers seilas fra Lisboa, Venezia (Trieste), Roma (Civitavecchia), Italia og Athen (Pireus).

Viva blir det største, nye skipet som noe gang har hatt hjemmehavn i San Juan. Første seilas blir en syvdagers tur som starter 15. desember neste år fra San Juan. Det blir stopp på bl.a. De britiske og amerikanske jomfruøyene, Barbados, Antigua og St. Thomas.