Blant nyhetene er Sendai (Ishinomaki) i Japan, Dutch Harbor i Alaska og La Romana i Den dominikanske republikk, opplyser selskapet i en pressemelding.

– Vi er glade for å kunne tilby våre gjester et enda større utvalg cruise. Mange reisende ønsker å ta igjen det de har opplevd som tapt reise- og opplevelsestid det siste halvannet året. Vi håper at våre mange og unike ruter vil gjøre det lettere å planlegge et cruise til «bucket-list» destinasjoner som man har drømt om under nedstengningen. Våre nye «havnerike» cruise gir også gjestene enda mer tid til å utforske, og nyte de lokale og kulturelle opplevelsene på land, sier Kevin Bubolz, adm. direktør, Continental Europe i Norwegian Cruise Line i pressemeldingen.

NCL vil med de nye og gjenåpnede rutene ha avreise fra 35 havner verden rundt – inkludert to helt nye hjemmehavner; Haifa i Israel og La Romana i Den dominikanske republikk.