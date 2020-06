Hellas er desperat etter å få fart på en av landets viktigste inntektskilder, turismen. Men etter at landet åpnet opp for å ta imot feriegjester, har det skjedd en smitteoppblomstring.

Dermed risikerer Hellas igjen å måtte stenge ned deler av landet for turisme for å unngå at smitten sprer seg.

Dersom det også må innføres nye begrensninger for turister, kan det bety tapte inntekter og flere konkurser.

Ifølge National Public Health Organization (EODY) er det bekreftet nærmere 100 nye tilfeller av coronasmitte bare i løpet av fire dager i Hellas. 30 av de nye tilfellene skal stamme fra utlandet, skriver det greske nyhetsbyrået GTP Headlines.

Kan måtte stenge ned ferieøyer



Nå vurderes det om det skal innføres lockdown og portforbud på hele øysamfunn for å hindre utbrudd som kan sette turistsesongen i fare.

– Myndighetene vil ikke nøle med å stenge ned områder hvor det oppdages smitte, om det så skulle bli nødvendig å stenge ned en hel øy, sier Stalios Petsas, talsmann for den greske regjeringen.

Uttalelsen kommer også som en reaksjon på flere lovbrudd på smittevernbestemmelsene blant aktører innen reiseliv og restaurantbransjen.

Les også: Urolige grekere tar fatt på gjenåpningen

Over 30 millioner turister



Hellas er rangert som det 14. mest besøkte landet i verden. Servicesektoren står for rundt 80 prosent av landets bruttonasjonalprodukt.

Turisttrafikken er en av Hellas viktigste inntektskilder og utgjør rundt 20 prosent av gresk økonomi, ifølge offisiell statistikk.

Tallet på turister har økt hvert eneste år. I 2018 besøkte mer enn 30 millioner turister landet. De mest populære reisemålene er hovedstaden Aten og de greske øyene, som Kreta, Naxos og Rhodos.

Ugunstig tidspunkt



De nyoppdagede smittetilfellene kommer på et svært ugunstig tidspunkt for greske myndigheter. Fra 15. juni åpner Hellas for reisende fra Norge og 28 andre land.

Reisende kan ankomme Hellas med direktefly til Aten eller via den nordgreske byen Thessaloniki, ifølge det greske turisdepartementet.

Norske myndigheter fraråder fortsatt utenlandsreiser, noe som betyr at nordmenn reiser på egen risiko med tanke på forsikring og hjemreise hvis de velger å trosse UDs reiseråd om å unngå utenlandsreiser fram til 20. august.

Les også: Hellas gjenåpner hundrevis av strender

VIDEO: Mæland: Ikke sikkert at alle nordmenn kan komme seg hjem

Flypassasjerer var smittet



De nye smittetilfellene ble registrert etter at et fly fra Qatar Airways landet i Athen. 12 av passasjerene viste seg å være smittet coronavirus, skriver flysmart24.no.

Ved ankomst får passasjerer målt temperaturen, og det blir gjennomført gratis coronatesting av tilfeldig utvalgte tilreisende.

9. juni landet flere fly med turister fra utlandet til Kypros. Dette er de første ankomstene siden nedstengningen 21. mars.

– Etter to og en halv måned er øyas forbindelser til 19 andre land tilbake. Kypriotiske flyplasser åpner med optimisme når den første flygningen ankommer Larnaka fra Israel, sa transportminister Yiannis Karousos.

EU-kommisjonen anbefaler å oppheve reiserestriksjoner

For å tiltrekke seg turister har regjeringen lovet å dekke alle helserelaterte utgifter for enhver besøkende som får påvist coronavirus under ferieopphold på øya.

Smitteraten på øya er under én, og dødelighetsraten er svært lav. Myndighetene har hittil registrert 970 smittetilfeller og 18 coronarelaterte dødsfall blant øybeboerne.

Rundt 12 prosent av Kypros sine innbyggere er så langt testet for coronavirus.

EU-kommisjonen uttalte torsdag at de anbefaler Schengen-landene å oppheve reiserestriksjoner seg imellom fra 15. juni og ønsker en gradvis åpning for tredjeland etter 30. juni.

Les også: Hellas åpner for nordmenn fra 15. juni

– Nordmenn utsetter seg ikke for en større risiko

Norske myndigheter ser derimot ikke ut til å ville lempe på sine restriksjoner.

Dermed må nordmenn, som vil til sydlige breddegrader, reise på eget ansvar uten å kunne regne med hjelp til hjemreise dersom det oppstår uventede problemer.

Det liker turistminister i Hellas, Harry Theocharis, dårlig.

– Vi føler ikke at nordmenn som reiser til Hellas utsetter seg for en større risiko enn om de blir i Norge. Det hadde gitt mening dersom det gjaldt reiser til land med høyere smittetall. Men ellers gir det ikke mening. Det får oss til å lure på om det finnes andre økonomiske motiver bak rådene, sier turistminister Harry Theocharis til TV 2.

Hellas har sluppet unna det verste



Hellas har registrert langt færre smittetilfelle enn sine naboland, med om lag 3.000 smittede og i underkant av 200 døde.

Den verdensomspennende pandemien har rammet Hellas på et svært ugunstig tidspunkt. Landet var i ferd med å komme seg til hektene etter en dyp økonomisk krise. Nå håper landet at årets sommer kan redde noe av det tapte og gi landet sårt tiltrengte inntekter.

VIDEO: Dette er de tryggeste landene i verden å reise til