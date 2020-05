Urolige grekere tar fatt på gjenåpningen

Drøyt to måneder etter at Hellas stengte ned det meste, har veien tilbake til et normalt hverdagsliv begynt. Denne uken fikk serveringssteder grønt lys til å ta imot gjester utendørs, men kun hvis de følger et strengt smittevernregime. Enkelte mener reglene er så vanskelige å følge at de tviler på at det er umaken verdt å gjenåpne.

– Vi må desinfisere alt hele tiden, vi har måttet ansette noen for å vaske og holde øye med kundene, men de greier det ikke, sier Vangelis Daskalopoulos, som driver en kafé i Aten.

– Jeg vet ikke hvordan vi skal klare det, legger han til og erkjenner at han sitter i klem mellom redselen for å bli smittet og redselen for å miste levebrødet.

Reglene om sosial distanse betyr at kafeene og restaurantene kun kan drive med 50 prosents kapasitet. Det må være 70 cm mellom kundene og 1,7 meter mellom hver stol. I tillegg kan det maks være seks gjester per bord.

Savnet kameratene

Likevel er det mange som også gleder seg over gjenåpningen, ikke minst eldre menn som er vant til å samle seg rundt kafébordet hver eneste dag.

– Jeg er så glad for å komme ut av isolasjonen de siste månedene og ta opp kontakten med venner, sier pensjonisten Giorgos Karavatsanis.

– I Hellas har kafeen er sosial dimensjon, det er der bydelens hjerte banker, sier han.

Likevel er det ventet at tre av ti kafeer og restauranter vil fortsette å holde stengt fordi de frykter at det blir for dyrt å drive videre.

– Bransjen er veldig urolig når det gjelder hvordan dette vil foregå. Ingen kan spå om det er trygt nok for kundene å vende tilbake til kafeer og restauranter, sier Nikos Nifoudis i Thessaloniki catering initiativ til Atens nyhetsbyrå.

– Problemene er bak oss

Landets borgerlige statsminister Kyriakos Mitsotakis er imidlertid klar på at hverdagen må tilbake og at grekerne må se framover.

– Problemene er bak oss, sier han til TV-stasjonen Star.

– Av de 1.300 ankomstene til Hellas fra utlandet de siste dagene, er det ikke blitt oppdaget et eneste coronatilfelle, legger han til.

Men han sier at han fortsatt er redd for hvilke konsekvenser pandemien vil ha for landets middelklasse, ettersom det er ventet en økonomisk tilbakegang på mellom 5 og 10 prosent i inneværende år.

Pandemien rammet Hellas på et skjørt tidspunkt, der landet var i ferd med å komme seg etter ti harde år og en krise som betyr at mange fortsatt lever med ettervirkningene.

Nedkjørt helsevesen

Så langt har Hellas med sine 11 millioner innbyggere kun registrert 180 dødsfall blant coronasmittede. Befolkningen har tatt pandemien på største alvor, siden landets sykehus allerede er nedkjørt etter kriseårene.

Den relativt lave smitteutbredelsen har ført til at spisesteder fikk åpne en uke tidligere enn ventet. Fra 4. mai kunne dessuten turistnæring så smått begynne å gjenåpne, og i midten av mai var det igjen mulig å besøke strender med inngangspenger.

Denne mandagen ble det dessuten mulig å ta ferje til og fra de greske øyene uten å dokumentere at man er fastboende eller frakter varer.

Den 15. juni lander de første passasjerflyene fra utlandet i Aten, mens flyplasser andre steder i landet må vente i to uker til.

Asylsøkere i karantene

Hellas ønsket i utgangspunktet at alle turister skulle teste seg for coronaviruset tre døgn før avreise, men forslaget møtte en kald skulder i Brussel.

I stedet vil EU at flypassasjerer bruker ansiktsmasker, at folk holder avstand på stranden og eventuelt bestiller tid for å kunne bruke svømmebasseng på hotellene.

Men på ett område holder greske myndigheter igjen. Restriksjonene er ennå ikke lempet på for titusener av asylsøkere som bor i leire rundt omkring i landet. Enkelte steder, der det er registrert coronasmitte, krever nå lokale innbyggere at leirene fortsatt skal holdes stengt og beboerne forbli i karantene, ifølge avisen Kathimerini.

Det gjelder blant annet et hotell i Kranidi på Peloponnes, der 450 asylsøkere har sittet i karantene i over en måned etter at 153 av dem testet positivt for coronaviruset.

