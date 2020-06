I en ny undersøkelse Norstat har gjennomført for Frende Forsikring, svarer 54 prosent at de vil være mer forsiktige med å reise utenlands sammenliknet med før pandemien. 18 prosent oppgir at de er usikre.

– Tallet er veldig høyt, men jeg er ikke overrasket over at mange vil tenke seg godt om en lang stund fremover, sier kommunikasjonssjef i Frende, Heidi Tofterå Slettemoen, i en pressemelding.

Ifølge Frende vil det bli mye viktigere å sette seg inn i hvilke regler som gjelder på reisemålet, enn hva vi har vært vant til.

– Vi opplever at det er mye usikkerhet nå. Selv om UD kan komme til å endre reiserådene i sommer, vil det være lokale restriksjoner i landene, sier Slettemoen.

Utsolgte Syden-fly i sommer

I går skrev Dinside at reisebyråene har innstilt alle reiser før 20. august. Samtidig melder SAS og Norwegian at de har flere utsolgte fly til Syden i sommer, til tross for at UD fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige. Noen reiseforsikringer dekker reiser til land hvor det kun er pandemi som er grunnlag for UD sine reiseråd.

Flyselskapene sier til Dinside at de forutsetter at den reisende selv har satt seg inn i de råd som er blitt gitt fra norske myndigheter og hvilke restriksjoner som gjelder i de ulike landene. I en kommentar opplyser kommunikasjonsrådgiver Andreas Bibow Handeland i Europeiske Reiseforsikring at det er forbundet med en viss risiko å bestille reise nå.

– Skulle reiserådet fortsatt være gjeldende ved avreise, dekkes ikke avbestillinger, og forsikringen vil heller ikke være gyldig på reisen dersom du drar, opplyser Handeland.

Greske Zakynthos.

Heidi Tofterå Slettemoen i Frende råder reiselystne nordmenn til å være klar over at situasjonen kan endre seg raskt - det kan bli portforbud, innreise- eller utreiseforbud. Kapasiteten på intensivplasser på feriestedet og mulighet for syketransport til Norge kan raskt endre seg.

– Vi anbefaler alle å følge reiserådene og følge anbefalinger fra lokale myndigheter. Samtidig ser vi at det er mange faktorer som gjør det nødvendig å reise utenlands. Reiserådene er ikke forbud mot å reise. At vi har åpnet for dekning på reiseforsikringen, gjør det ikke risikofritt å reise, sier Slettemoen.

Dette får du ikke hjelp til Skadetilfeller som kan settes i sammenheng med corona, vil ikke være dekket. Dersom du blir coronasyk og trenger behandling, eller må avbestille, kan du med andre ord ikke bruke forsikringen. – Du er heller ikke dekket hvis for eksempel flyplassen stenger eller smitten blusser opp igjen på et sted du nå booker tur til, sier kommunikasjonssjef i Frende, Heidi Tofterå Slettemoen. Reiser du ut på tvers av UDs reiseråd kan du heller ikke forvente bistand fra norsk utenrikstjeneste. Men hvis bagasjen din forsvinner, mobilen din blir stjålet eller du havner i en ulykke, gjelder imidlertid reiseforsikringen på samme måte som før pandemien. Kilde: Frende Forsikring

Hellas står øverst på ønskelisten

Onsdag publiserte Apollo Reiser en reiseundersøkelse der 40 prosent av de spurte svarte at de ville reise så snart det anses som både mulig og trygt. 50 prosent oppgir at de planlegger like mange eller flere feriereiser i løpet av de forestående 12 månedene sammenliknet med tidligere.

Kun 1,4 prosent ønsker ikke å reise i det hele tatt.

– Corona ser ikke ut til å ha tatt knekken på reiselysten vår, snarere tvert imot. Vi merker et stadig økende engasjement blant kundene våre, sier Beatriz Rivera, presseansvarlig i Apollo, i en uttalelse.

Foto: Apollo Reiser

Ifølge Rivera er det Hellas som utmerker seg som den store favoritten i år, og det er Kreta, Rhodos og Epirus-området som har den største tiltrekningskraften.

– Mange av våre reisende omtaler Hellas som hytta. De har reist dit år etter år og stiftet vennskap med lokalbefolkningen. For dem har det å kunne tilbringe sommeren her blitt en viktig tradisjon, og vi mottar daglige henvendelser fra folk som lurer på når vi begynner å fly igjen, sier Rivera som mener økt fokus på trygghet er en av årsakene til at Hellas’ popularitet.

– I dagens situasjon er det helt naturlig at vi trekker oss mot det kjente og trygge når reiseportene endelig åpner igjen, men på sikt vil nok også behovet for å oppdage nye steder melde seg igjen, sier hun.

Mange velger hjemmeferie

I sin undersøkelse har Norstat og Frende Forsikring spurt nordmenn hva de skal i sommer. 27 prosent oppgir at de vil komme til å velge hjemmeferie, mens 17 prosent går for bilferie denne sommeren. Seks prosent skal på byferie i Norge, mens seks prosent svarer at de tenker droppe hele sommerferien i år.

Illustrasjonsfoto

Tidligere i dag bekreftet samferdselsminister Knut Arils Hareide at regjeringen vil åpne opp for at både SAS, Widerøe og Norwegian skal kunne fly med fulle fly . I et intervju med NRK sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe, Silje Brandvoll, at dette er svært gode nyheter for passasjerer som skal på norgesferie.

– Dersom dette stemmer kommer vi til å doble kapasiteten over natta og vi har veldig kort tid på å selge disse flysetene på. Det kommer til å bli en god del rimeligere flybilletter fremover for dem som ønsker norgesferie.

I skrivende stund er det imidlertid dyrt å fly innenlands: Da NRK gjorde et søk på en valgt uke i juni (17.-23. juni), var laveste tilgjengelige sum for to voksne og to barn fra Oslo til Bodø på 26.686 kroner. En tur til Svolvær vil koste samme familie 35.000 kroner.

– En horribel pris. Det er det nærmeste vi kommer ran på høylys dag. Jeg tror det blir langt færre gjester og besøkende i år med disse prisene, bemerker Vestvågøy-ordfører Remi Solberg (Ap) som håper munnbind kan erstatte tomme midtseter.