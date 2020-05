Hellas er et av landene som var tidlig ute med å innføre strenge coronatiltak og har derfor klart å holde dødstallene lave.

Selv om de fleste av oss har avlyst alle planer om å dra til utlandet, har ikke Hellas’ statsminister Kyriakos Mitsotakis utelukket muligheten for at landet kan ta imot turister i sommer.

Les også: Coronakrisen er en katastrofe for Ibiza

Til CNN sier Mitsotakis at regjeringen vurderer å åpne opp for innreise til Hellas fra 1. juli – men bare hvis turistene er villige til å følge strenge smittevernstiltak.

– Turistopplevelsen i sommer kan bli litt annerledes enn det man har opplevd i årene før. Det er ikke sikkert at barene kommer til å være åpne og det kommer ikke til å være lov å samles i store folkegrupper, men man kan fortsatt få en fantastisk opplevelse av Hellas, sier han.

Hotelleiere frykter konkurs

Selv om befolkningens helse går foran landets økonomi, er det ingen hemmelighet at land som Hellas og Spania er svært avhengige av turismen.

En spørreundersøkelse utført av greske Chamber of Hotels viste ifølge CNN at 65 prosent hotelleiere fryktet at de kom til å gå konkurs som følge av pandemien.

I Hellas skal hotellene i byene åpne i juni og feriehotellene i juli. Hvis landet bestemmer seg for å ta imot turister igjen, må turistene testes for coronaviruset før de ankommer Hellas.

De turistene som får lov til å reise ut av sitt eget land og inn i Hellas må også kanskje gå for en annen type ferie enn de vanligvis gjør.

Sikter seg inn på luksusturister

– Å dra på yachtferie for eksempel, der man har et mindre antall mennesker på en båt, og de går ut for å spise eller kjøpe forsyninger. Turisme på små hoteller virker også som et bedre alternativ på denne tiden, sier statsministeren til CNN.

Om solhungrige nordmenn får lov til å dra til Hellas i sommer gjenstår å se. Utenriksdepartementet fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

Les også: Alkoholstrømmen strupes ved spanske feriefavoritter

Pressetalsperson Siri Svendsen i Utenriksdepartementet sier til ABC Nyheter at de ikke kan si noe om når situasjonen eventuelt forandrer seg.

– Vi vurderer løpende sikkerhetssituasjonen for reisende nordmenn, og så snart vi har en helhetsvurdering av at den er god nok til at reiserådet kan oppheves, vil vi heve reiserådet, sier hun.