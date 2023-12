Som mange vordende cruisegjester før oss vender Kapital Reisers reporter snuten mot Fort Lauderdale i Florida. Her tuter verdens cruiseskip, de største med plass til opp mot 9000 passasjerer og ansatte, inn og ut av havneløpet.

Vi skal heldigvis ombord på et noe mer eksklusivt skip, med plass til bare 3.000 passasjerer og 1300 crewmedlemmer. Skipet er et av de siste tilskuddene i Celebrity Cruises Edge-klasse, som er selskapets mest moderne flåte. Apex ble sjøsatt under pandemien i 2020, og har ikke kjørt på full kapasitet lenge. Det merkes.

Da vi stiger ombord, plukker vi opp lukten av nye og freshe materialer og møblement, som om plastemballasjen akkurat er fjernet, og vi er skipets aller første gjester. Ikke en skramme er å se. Skipet er tilsynelatende plettfritt.

Med rene linjer og moderne interiør er det som å entre en OCD-ers fantasi. Ja, kanskje foruten casinoet. Det ser nøyaktig ut slik du skulle tro, med teppedekket gulv og et blinkende farge- og lysshow fra de mange spillmaskinene. Viva Las Vegas.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Det 306-meter lange skipet Celebrity APEX kan ønske 3.000 gjester velkommen, samtidig som det huser 1300 ansatte. Foto: Ingrid Eller / Kapital Reise

Butlerservice og privat terrasse

Etter en meget smidig og effektiv innsjekk og sikkerhetssjekk, alt digitalt via cruisets egen app, er det på tide å lokalisere lugaren.

For en cruise-amatør virker skipet så stort at vi kunne dratt nytte av en GPS, men med cruise-appens bistand finner vi omsider frem til dekk 11.

Til en av skipets Edge Stateroom Infinite Verandas, med heldekkende vindu som åpnes halve veien. Her er det bare å slippe sjøbrisen inn på balkongen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Fordelen med cruise er å våkne opp nye steder hver morgen. Foto: Ingrid Elle / Kapital Reise

Med king size-seng, sofa, kontor/sminkeplass og romslig bad er det plass nok for to. Det finnes en rekke større rom i høyere prisklasse, og til og med romslige leiligheter med egne terrasser og boblebad øverst i baugen på båten.

Til de aller flotteste suitene tilbys butlerservice.

For rom i mellomklassen kan du kjøpe deg tilgang til eksklusive The Retreat, et eget område på båten, der kun gjester i de dyreste suitene slipper inn. The Retreat inkluderer en lounge, kafé, bar, restaurant og privat soldekk med basseng.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Klasseskillet blant passasjerer til sjøs døde ikke med Titanic i 1912.

Det finnes stadig, men i mer moderne format, som ulike skipstyper og lugarklasser.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Midt i påskeferien minner det største, felles bassengområdet på dekk om en scene fra Gran Canaria i fellesferien. Foto: Ingrid Elle / Kapital Reise

VIP-klubben

På The Retreat er det ingen støyende grupper barn som spruter vann på deg mens du prøver å slappe av med en kul paraplydrink i hånden. Det finnes alltid en ledig solseng, et utvalg inklusive mat- og drikkeservering gjennom dagen, myke og rene håndklær, solbriller, solkrem og – for ekstra velvære i heten – kluter i isvann. The Retreat føles som et femstjerners hotell på Rivieraen.

Da vi motvillig beveger oss ut av det lukkede området for å utforske det store felles bassengområdet på dekk under, der alle gjester uansett billett og lugar har adgang, endrer stemningen og lydnivået seg kraftig:

Vi har nå ankommet Granca.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Som passasjer på første klasse har du det så godt at du neppe vil gå i land i siste havn. Hva gjestene på Granca føler, vites ikke. Vi klarer nemlig ikke – tross flere forsøk – å forlate komforten på toppdekk mer enn i korte intervaller, og for å gå i land, på spa, på trening i skipets grønne oase og for å spise.

VIP-behandlingen er rett og slett for komfortabel.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



På bakre toppdekk ligger skipets grønne oase. Her avholdes stretching og meditasjon hver morgen, mens grillrestauranten metter sultne mager. Foto: Ingrid Elle / Kapital Reise

Det skal sies at vi reiser i den travle påskeferien, med rekordmange barn om bord – nesten 400. Apex’ målgruppe er i utgangspunktet ikke familier med småbarn, men voksne par og venner som ønsker komfort, eller familier med eldre barn.

Her finner du nemlig ingen rutsjebaner, klatrevegger eller bassengområder forbeholdt de minste, men en barne- og ungdomsklubb har de.

Båten er uansett så stor at selv på full kapasitet vil det alltid være en rolig krok du kan ha helt for deg selv.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Et åpenbart fortrinn ved cruise, toppdekk eller ikke, er å hver morgen kunne trekke fra gardinene og titte ut til et nytt landskap, og nye muligheter. Dét uten å bruke en eneste hjernecelle på å komme seg dit selv.

Her loses du bare i havn, mens skipets vertskap stadig minner deg på avreisetider og hvilken tidssone du er i. Det oppdateres også i cruise-appen. Det skal faktisk godt gjøres å bli forlatt på land når skipet kaster loss.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Artikkelen fortsetter under annonsen

Nyt rolige morgener, og sene kvelder fra komforten av din private lugar. Foto: Ingrid Elle / Kapital Reise

Begrensningens kunst

Vi må innrømme at vår egen overbevisning om hvem den typiske amerikanske cruiseturisten er, blir gjort til skamme på Apex.

Ja, snittalderen har bikket 50-tallet og vel så det. Men båten preges av spreke mennesker i sin beste alder som vil ha komfort og kvalitet, i form av førsteklasses oppvartning, gode spa- og treningstilbud, en tettpakket aktivitetskalender ingen gjester noensinne vil kunne komme igjennom, og et bredt tilbud gode serveringssteder.

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Celebrity Apex har en rekke spisesteder med mat av høy kvalitet. Foto: Ingrid Elle / Kapital Reise

Glem den dunkle pizzasjappa på dekk tre. Den er erstattet med gourmetrestauranter som Luminae og Blu, sushi på Raw on 5, og biff på Fine Cut Steakhouse, for å nevne noe.

På Eden kan du nyte en helaften med syv-retters og tilhørende drikkepakker. Det koster, men du får det du betaler for i form av kvalitet og opplevelse. Ja, gitt valutakursen er på riktig nivå. Her ruler dollaren. Noe å også være obs på når du bestiller velværebehandlinger på spaet og shopper i de eksklusive butikkene ombord.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Skipets flotte spaavdeling tilbyr en lang rekke velværebehandlinger. Foto: Ingrid Elle / Kapital Reise

Uansett kommer du ikke til å klare å spise deg igjennom alle restaurantene på en uke. Tilbudet er rett og slett for stort. Det er fire hovedrestauranter inkludert for alle gjester, men også her endres deler av menyen daglig.

Selv med friske grønnsaker og frukt tilgjengelig på alle serveringsstedene, og rause, men langt fra super size-porsjoner, skal det godt gjøres å spise som til hverdags. Vi triller nærmest ut fra hvert eneste måltid.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Maten ombord er enkelt og greit av meget høy kvalitet. Det blir noen ekstra kilo med hjem på flyet for den som ikke kan begrensningens kunst.

Apex har generelt et for stort tilbud med sine mange arrangementer, aktiviteter, restauranter, kafeer, barer og underholdning – dag som kveld. Men det er vel litt av poenget. Gjestene skal jo ha en grunn til å komme tilbake, gang etter gang.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



På Cayman Islands kan du shoppe skattefritt gull og glitter, snorkle i rev og skipsvrak, og gjemme penger – skulle du trenge det. Foto: Ingrid Elle / Kapital Reise

Kultursjokk på Caymanøyenes fergeterminal

I tillegg legger skipene ut på ulike reiseruter, og du kan med samme skip oppdage helt nye reisemål. På syv dager er vi innom Ernest Hemingways favoritt, Key West, den frodige kysten av Belize, den pittoreske øya Cozumel i Mexico, og skatteparadiset Cayman Islands.

Da vi ankommer fergeterminalen på sistnevnte, hvor en håndfull andre cruiseskip allerede har sluppet sine passasjerer i land, skal vår idé om hvem den arketypiske amerikanske cruiseturisten er, overgå forventningene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Bli med på utflukter til kritthvite strender og opplev nye byer, eller bare slapp av med en paraplydrink ombord på skipet mens alle andre er i havn. Foto: Ingrid Elle / Kapital Reise

Mellom taxfree-butikker, gullsmeder og matboder deltar vi plutselig på en slags ufrivillig safari for amerikanske cruisepassasjerer. Vi innser i dette øyeblikket at vi aldri før har vært et sted som føles mer amerikansk, enn akkurat her på denne fergeterminalen, på Grand Cayman.

Folk og fe fra alle kriker og kroker i «The land of the free» har strømmet til her. Fra sør til nord, øst til vest – og fra alle samfunnslag. For tilbakevendende gjester skjønner vi nå at all inclusive-cruise slettes ikke er en så dum ferieform, sett fra et økonomisk perspektiv. To seter på fly er tross alt ikke billig lenger.

Kapital Reise var på pressetur med Celebrity Apex i april 2023.