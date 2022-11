CRUISE: Coronapandemien har ikke skremt rederiene fra å satse hardt på cruise-turisme: Icon of the Seas har åtte såkalte nabolag, eller temaområder, som ifølge en pressemelding fra rederiet inkluderer fem splitter nye attraksjoner.

Hvert av nabolagene skal være en destinason eller ferieopplevelse i seg selv - med aktiviteter, levende underholdning og mat og drikke.

Skipet tar 5610 passasjerer og har et mannskap på 2350.

Icon blir ifølge Royal Caribbean rederiets mest bærekraftige cruiseskip til nå, med flytende naturgass (LNG) som drivstoff kombinert med landstrømtilkobling og systemerfor spillvarmegjenvinning.

Ikonisk standard



– For hvert nye skip hever vi standarden i reiselivsbransjen samtidig som vi blir bedre på det gjestene våre kjenner til og helst vil ha. Fra det øyeblikket gjestene våre går ombord er hver eneste opplevelse laget spesielt med tanke på å gi dem den aller beste ferien både til lands og til vanns. Med Icon of the Seas har vi tatt dette til et nytt nivå og laget den ultimate familieferien, sier president og CEO Jason Liberty i Royal Caribbean Group i en pressemelding.

Slik skal verdens største cruiseskip bli seende ut når det legger ut fra kai i Miami i januar 2024.

Slik skal Icon of the Seas bli



Rederiet har sendt ut en billedpakke med dataillustrasjoner som skal vise hvordan skipet blir seende ut og hvilke opplevelser man kan få:

Blant de nye aktivitetsattraksjonene ombord i Icon framhever rederiet det største badelandet til sjøs (!) med seks banebrytende vannsklier, skywalk, fjellklatring og tauklatring på utsiden av skipet 154 fot over havet og det første frittstående evighetsbassenget til sjøs.

Etter planen skal Icon seile året rundt med 7-netters ferier i karibien østover og vestover fra Miami.

Anløpsstedene blir karbiske perler som Cozumel i Mexico, Philipsburg på St. Maarten og Roatan i Honduras. Hvert cruise har også stopp på Royal Caribbeans private øyopplevelse CocoCay på Bahamas.

Det største bolalternativet ombord i Icon of the Seas er et tre etasjes «Townhouse» med blant annet barnesklie mellom etasjene og egen «hage» på dekk. Foto: Royal Caribbean

Barn gratis

Icon har 28 ulike valgmuligheter for rom - noe som skulle tilfredsstille de fleste konstellasjoner av reisegrupper – fra enslige til storfamilier med behov for Townhouse med stakitgjerde og egen postkasse ombord.

For øyeblikket koster billigste lugar for ukescruiset 9700 kroner (september 2024), mens den mest eksklusive suiten – townhouset – koster 33.500 kroner. Per person – med rabatter. Og så kan barn følge med gratis.