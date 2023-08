Det siste året, som har vært fylt med uro i form av krig og inflasjon, har medført en gråere hverdag, og mer enn seks av ti opplyser at ferier gjør dem mindre bekymret. Det tar derimot i gjennomsnitt tre dager for nordmenn å slappe av og komme i feriemodus. Samtidig viser undersøkelsen at vi ønsker mer spenning når vi først er på reisefot. Hele 40% nordmenn sier de er fristet til å bli mer eventyrlystne på ferie.

I en undersøkelse utført av OnePoll på oppdrag fra cruiseselskapet Norwegian Cruise Line (NCL) får man et innblikk i nordmenns reiselyst og vaner.

Blant annet er 64 prosent enige i at inflasjonen og krigen i Ukraina har gjort hverdagen gråere og 52 prosent svarer at den grå hverdagen påvirker måten de ferierer på, skriver NCL i en pressemelding.

Nordmenn mer eventyrlysten

Det siste året har nordmenn blitt mer eventyrlystne. 40 prosent har søkt mer eventyr og mer ekstraordinære opplevelser på ferie. Den gråere hverdagen har fått 25 prosent til å søke etter mer eksotiske reisemål enn tidligere. NCL har merket trenden:

– I første halvdel av 2023 har vi sett en økt etterspørsel blant nordmenn etter lange og mer ekstraordinære cruise, hvor de besøker flere unike og utradisjonelle destinasjoner på samme tur. Generelt er ønsket om fjerne kyster stort og vi utvider derfor våre reiser til Antarktis, Sør-Amerika, Afrika, Asia, Midtøsten, Australia og New Zealand med 37 prosent, sier Kevin Bubolz, Managing Director Continental Europe, Israel, Middle East & Africa for NCL i pressemeldingen.

– Porteføljen av det vi kaller «ekstraordinære reiser» utvides med 15 prosent. Her får gjestene ekstra havnerike reiseruter, autentisitet og mer tid til eventyr på destinasjonene, fortsetter Bubolz.

At hverdagen har blitt gråere har også gjort at 31% av nordmenn har reist oftere det siste året. Nesten 3 av 10 vil imidlertid heller spare til én større reise enn å reise på flere småferier i løpet av et år.

Norwegian Dawn ved Boulders Beach, Cape Town Foto: NCL

Nordmenn bruker flere dager på å legge fra seg stresset og finne roen på ferie

Undersøkelsen avslører at 66 % mener ferie hjelper dem å rømme fra hverdagsstresset og få mindre bekymringer. Det tar likevel i gjennomsnitt tre dager før vi finner roen og kommer i skikkelig feriemodus. Bare 15 % finner roen første dagen. For 18% tar det to dager. 10 % bruker en uke og 9% av oss bruker mer enn syv dager.

På spørsmål om hva som hjelper oss mest for å slappe av på ferien svarer de fleste nordmenn «godt selskap» og «sjøutsikt». 41 % sier «tilbringe tid i naturen». Å ha fri fra jobb, tid med familien, se på solnedgangen, bade og oppleve nye reisemål og kulturer står også høyt på listen over avstressende feriefaktorer.

– Å reise ut i verden og få nye erfaringer er et berikende avbrekk fra hverdagen. Våre moderne skip har aktiviteter for enhver smak. Alt fra stressreduserende yoga- og spa til adrenalinfremkallende aktiviteter på våre elektriske gokartbaner og den raskeste frittfall-sklien til sjøs. Alle aktiviteter, utenom våre fine Broadway- og West End shows, har havutsikt så langt øyet kan se, sier Kevin Bubolz, som gleder seg over at havutsikten og solnedgangen er med på å få nordmenn til å kose seg.

Gokartbane over tre nivåer på Norwegian Viva. Foto: NCL

Slik kommer nordmenn best i feriemodus - Topp 10:

Godt selskap Sjøutsikt Tilbringe tid i naturen Fri fra jobb Tid med familien Se på solnedgangen Oppleve ulike kulturer Utforske nye destinasjoner Bade Fargerike paraplydrinker

Hanalei Bay på Hawaii, USA. Foto: NCL

Fakta om Norwegian Cruise Lines reiseundersøkelse Undersøkelsen er utført av analyseinstituttet OnePoll på oppdrag fra Norwegian Cruise Line. Totalt er det gjennomført 2000 såkalte CAWI-intervjuer med norske menn og kvinner i alderen 18 til 65+ i perioden 30. mai – 8. juni 2023. 64% av nordmenn sier at det siste året med inflasjon og krig i Ukraina har gjort hverdagen gråere.

66% opplyser at reising bidrar til å slippe bekymringer.

En gråere hverdag har påvirket 52% nordmenns ferievaner: 31 % reiser oftere for å komme vekk fra hverdagen

28 % sparer opptil én større reise i stedet for å ta flere mindre ferier

26 % reiser sjeldnere, men søker flere opplevelser og flere «bucket list-destinasjoner» på ferie

25 % ønsker å reise til mer eksotiske reisemål

25 % bestiller reiser mer spontant og nærmere avreisedagen enn før

20 % ønsker å reise lenger unna enn vanlig.

40% av landets befolkning søker mer eventyr og ekstraordinære opplevelser på ferien det siste året. 9% har søkt mindre spenning.

Slik har nordmenn blitt mer eventyrlystne på ferie: 50% er mer åpne for nye opplevelser

43% Har prøvd nye retter og lokal mat

38% Har brukt mer tid utenfor komfortsonen på ferie

36 % Reiser til destinasjoner som de vanligvis ikke ville ha besøkt

35% Er generelt vært mer spontane

29% Har utforsket nye ferieaktiviteter

I gjennomsnitt tar det nordmenn 3,3 dager å slippe hverdagsstresset og komme i feriemodus: For 13% tar det mindre enn én dag på ferien, før de føler seg avslappet

15% bruker én dag

18% bruker to dager.

15% bruker tre til fire dager

8% bruker fem til seks dager

10% bruker én uke

9 % bruker mer enn én uke

Norwegian Dawn ved Port Louis Lemone, Mauritius Foto: NCL

