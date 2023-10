Nå har den danske pakkereiseklagenemnda tilkjent de uheldige cruisepassasjerene erstatning fordi de ikke fikk den lovede reisen i vikingenes fotspor på Island og Grønland i fjor sommer.

Ifølge standby.dk betalte de to passasjerene tilsammen 44 944 danske kroner for et elleve dagers vikinge-cruise i utvendig lugar med helpensjon fra Island til Grønland. I tillegg kom flybilletter til og fra Reykjavik og to hotellovernattinger i den islandske hovedstaden.

Men først da de kom om bord i Viking Star fikk de beskjed om at været var dårlig og at skipet i stedet kom til å gå til Norge.

Ble med på turen

Siden de allerede var om bord og bagasjen var pakket ut da de fikk beskjed om ruteendringen, valgte passasjerene å bli med på norgesturen.

Men da de kom hjem, klaget de til den danske reisearrangøren og krevde erstatning.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Arrangøren viste til at de ikke hadde klaget tidligere, og at de valgte å bli med på turen og var ikke villig til å kompensere.

I en klage til den danske Pakkeklagenemnda (PAN) skriver passasjerene at de som erstatning ble tilbudt 30% rabatt på en fremtidig reise. Det var de ikke interessert i - og krevde 6000 kroner i refusjon siden det ikke ble noe av den lovede Grønlandsturen.

Ikke erstatning - men avslag

PAN viser til at lov om pakkereiser og kombinerte reisearrangementers paragraf om såkalte uunngåelige og ekstraordinære forhold kun fritar en reisearrangør for erstatningsansvar, men ikke fra betaling av avslag som følge av mangler.

I dette tilfellet var det en klar mangel at turen ikke gikk dit den skulle.

Dermed høynet de avslaget til 16 300 danske kroner. Reisearrangøren måtte også betale saksomkostninger på rundt 2 500 kroner.

Den danske klagenemnda består av en tingrettsdommer, to representanter fra Forbrukerrådet og en fra henholdsvis Danmarks Reisebureau Forening og Reisearrangører i Danmark.