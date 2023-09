Gran Canaria – et eldorado for fjellvandrere

GRAN CANARIA (ABC Nyheter): Oppstigningen har vært bratt og slitsom, nå er turfølget nesten oppe, bare en liten travers over denne «hylla» under et overheng, så er resten av vandringen grei skuring.

Etter å ha tvilt litt i noen minutter, legger kvinnen i vei, og kommer over uten store problemer.

Det er «onsdagstur» med den norske klubben på ferieøya svært mange nordmenn og -kvinner elsker å reise til. Slett ikke alle nøyer seg med å slange seg på solsenger eller klatre opp på barkrakker. Å komme seg ut i naturen er blitt et must for veldig mange som velger å ferie på øya utenfor kysten av Afrika.

I videoen øverst får du innblikk i noen av opplevelsene de norske fotturmiljøene på Gran Canaria kan by på.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Gran Canaria byr på mektige opplevelser om du tar føttene ibruk. Foto: Tore Ulabrand Johansen

– Vi ser stadig flere norske feriereisende som vil til fjells, turene våre er svært populære, turlederne våre har nok å gjøre, sier Halvor Borse, turansvarlig og leder for turgruppen i Den norske klubben på Gran Canaria.

Han går selv som turleder og kan glede seg over at aktiviteten har tatt seg stort opp etter at det var svært stille under pandemien.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Strekningen fra Arguineguin eller Puerto Rico opp de 4-5 kilometerne til Palmeras de Noruego – Norskeplassen – og tilbake igjen er den mest populære vandreturen på Gran Canaria. Her treffer man alltid på andre vandrere. Foto: Tore Ulabrand Johansen

Norskeplassen mest populær



Fra en støyende pub i Puerto Rico eller Maspalomas kan det være vanskelig å forstå det, men faktum er at Gran Canaria er et virkelig eldorado for folk som trives med tursko på føttene.

Men man trenger ikke være supersprek milsluker for å ha glede av å vandre til fots på Gran Canaria. Det finnes massevis av greie turer som gjøres unna på en formiddag, eller enda kortere tid.

Den aller mest populære vandringen på Gran Canaria er nok strekningen fra Arguineguin eller Puerto Rico opp de 4-5 kilometerne til Palmeras de Noruego – Norskeplassen – og tilbake igjen.

Her er det folk hver eneste dag, særlig i helgene. Rutene er mange, både fra Puerto Rico, Arguineguin eller Patalavaca. Turen er lettgått og passer for de aller fleste.

Noen nøyer seg også med utsikten fra «Korset,» en klippe bare 15-20 minutter i oppoverbakke fra bilveien nedenfor.

Og de aller, aller fleste vandrerne er norske. Det høres dialekter fra hele vårt langstrakte land fra tidlig formiddag til langt på ettermiddagen.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Den lille mannen og treet. På de syv kanariøyene finnes det totalt omtrent 2 000 viltvoksende plantetyper, om lag 500 av dem finnes bare på øyene. Foto: Tore Ulabrand Johansen

Fra steiner til eviggrønne trær



Det er snart 60 år siden det norske chartereventyret til Kanariøyene begynte. Sommeren 1964 landet det første propellflyet med solhungrige reisende fra nord.

I dag – i alle fall før pandemien – besøkte rundt en halv million norske turister de syv små prikkene ute i Atlanterhavet som utgjør Islas Canarias, svært mange av dem kommer til Gran Canaria.

På sørkysten, der de aller fleste turistene holder til, er Gran Canaria både steinete og gold, med lite vegetasjon, særlig i de mange tørre periodene.

Men andre deler av øya er helt annerledes. På de syv kanariøyene finnes det totalt omtrent 2000 viltvoksende plantetyper, om lag 500 av dem finnes bare på øyene.

I den såkalte monteverde-sonen, gjerne på nordsiden av de høyeste av øyene, vokser det mye skog, mose, bregner og andre grønne planter. I tillegg finner man flere typer eviggrønne trær.

Det er flere ulike grupper som tar med seg turister ut på tur på Gran Canaria. Norskeklubbens arrangementer er enkle og billige, en dagstur koster typisk 10-15 euro.

Mer tilrettelagte turer med innleid buss kan bli noe dyrere, særlig hvis man ikke er medlem av klubben, men prisene er særdeles overkommelige. Klubben har etablert en gruppe turledere som på omgang fører mer ukjente turister

rundt i fjellene.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Mye tur-rutine her. Halvor, Arne og Bjørn. Bortsett fra på spesialturene, annonsert på Norskeklubbens nettsider, kreves det ingen påmelding, det er bare å møte opp. Foto: Tore Ulabrand Johansen

Bare å møte opp



Bortsett fra på spesialturene, annonsert på klubbens nettsider, kreves det ingen

påmelding, det er bare å møte opp.

Det finnes også mer «profesjonelle» arrangører, som «Trekking Montanero de Mogan» og Rocky Adventure. (Se faktaboks).

De stiller med skandinavisktalende guider og tilbyr en lang rekke ulike

turer rundt på øya.

Men det er slett ikke nødvendig å gå organisert. Har man noenlunde stedsans og

brukbar form, er det bare å legge i vei.

Populære ruter er stien fra Pueblo Mogan over til Veneguera og tilbake igjen, halvannen time eller så hver vei – mange benytter sjansen til en tapaslunsj i den frodige jordbrukslandsbyen Veneguera.

Eller man kan følge strandpromenaden og sandstranda fra Playa del Ingles til Bahia Feliz eller motsatt vei, en enkel og grei tur med gode muligheter for inntak av væske eller mat underveis.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Det er gdt opparbeidede stier for vandringer over store deler av Gran Canaria. Foto: Tore Ulabrand Johansen

Ivar fra Balsfjords plass



Vil man ha en skikkelig dagstur, kan man slenge seg med på en av Norskeklubbens onsdagsturer, for eksempel den som starter fra Norskeplassen, går på vei og sti de 23-24 kilometerne over til Tauro.

Turen tar seks-syv timer, avhengig av deltakernes form og tempo.

På veien passeres flere flotte utkikkspunkter, lunsjen spises gjerne på El Cabezote, høyden som nordmenn har gitt navnet «Ivars plass,» oppkalt etter Ivar Vesterbotn fra Balsfjord i Troms.

Han likte å sitte der opp og spise matpakken sin mens han så utover det mektige fjellterrenget. For å få sin kone med, bar han opp sand, sement og vann og bygde en liten «sofa» på stedet.

Ivar døde for noen år siden, men benken han støpte står der fortsatt – til glede for slitne vandrere.

For toppturentusiastene byr også Gran Canaria på muligheter. Turen opp fra Mogan til Montana de Tauro (1190 moh) starter ved den gamle møllen – Molino de Viento – rett før man kommer inn til byen.

Det er en lang og bratt vandring som minst tar 6-8 timer. Men turen kan gjøres kortere og lettere om man tar buss eller drosje til nordsiden av fjellet og går opp den veien.

En annen populær topp er Montana Inagua (1426 moh). Vandringen opp er nesten en rundtur i Gran Canarias vestlige fjellverden. Man starter gjerne ved Degollada de la Aldea, det høyeste punktet på veien mellom Mogan og San Nicolás. På vestsiden av fjellet er det fantastisk panoramautsikt i

klarvær.

Norskeklubben har faste turer til alle disse stedene.

Av andre turmuligheter kan nevnes en vandring rundt – og ned i – det gigantiske vulkankrateret Caldera de Bandana, det ligger ved Monte Liscal litt sør for Las Palmas. Turen rundt kanten av krateret er enkel, det er heller ingen ekspedisjon å gå ned til bunnen og tilbake igjen. Vær bare oppmerksom på at veien ned og opp er stengt mellom klokken 17 og 08.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Det ser verre ut enn det var. Fotturer på Gran Canaria kan inneholde svært varierte landskaper. Foto: Tore Ulabrand Johansen

Kongen av turløyper på Gran Canaria



Og så er det selve «kongen» av turløyper på Gran Canaria – vandringen langs Camino de Santiago de Gran Canaria. Den går tvers over øya fra Maspalomas i sør til havnebyen Galdár i nord, og tar tre dager med overnatting underveis.

Terrenget varierer fra sanddyner og ørkenaktig landskap i sør, til

frodige skogsområder og jordbrukslandskap oppe i fjellet noen mil lenger nord.

Gjennom flere hundre år utgjorde stien forbindelsen mellom San Bartolomé og Galdár. Her ble det fraktet varer, og her vandret troende pilegrimer som ville besøke de hellige kirkene i de to byene, blant annet.

I dag har varetransporten funnet andre og enklere veier, og pilegrimene har byttet ut kapper, kjortler og sandaler med antrekk i teknisk ull, goretex-sko og lette ryggsekker.

Kursen holdes og lengde og høyde leses enkelt av på medbragte smarttelefoner, men det er best å melde seg på en organisert tur – enten hele ruta eller deler av den.

På denne turen kan man virkelig få oppleve Gran Canaria fra sin mest spektakulære side. De gigantiske basaltklippene Roque Nublo og Roque Bentayga er synlige på store deler av turen, Gran Canarias høyeste topp Pico de las Nieves kan skimtes, og nedover i de bratte dalene og skråningene

vokser planter og nyttevekster man aldri ser om ferden ikke legges vekk fra badestedene i sør.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Spektakulær natur på Gran Canaria Foto: Tore Ulabrand Johansen

– Det virkelige Gran Canaria



– Det er dette som er det virkelige Gran Canaria, det som gjør det så fint å være her i vintersesongen, sier Anne Normann Bjørge, turleder og svært erfaren fotturist som vandrer hundrevis av kilometer hver eneste sesong på ferieøya.

Camino Real – Kongeveien – utgjør den kanskje vakreste delen av pilegrimsleden. Den starter ved Cruz Grande og slynger seg majestetisk oppover mot turens høyeste punkt. Underlaget er solid og godt og gå på, og utsikten på gode dager er formidabel i alle retninger.

– Dette er den flotteste delen av hele turen, det er min mening, peser Halvor Borse i en av de bratteste bakkene.

Han har helt rett.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Fotturer er også en sosial aktivitet mens man nyter sol og varme på Gran Canaria. Foto: Tore Ulabrand Johansen

Fotturer på Gran Canaria – praktisk informasjon

Fotturer på Gran Canaria krever i hovedsak det samme av utstyr som man bruker på en fjellvandring i norsk sommernatur. Gode sko er et absolutt krav; joggesko er ikke nok, det bør være trekkingsko med stiv såle og grovt mønster som biter godt mot underlaget.

Ta gjerne med sommerulltrøyer hjemmefra, de er lunere og mer behagelig enn kunststoff – og de stinker ikke etter noen timers bruk.

Shorts er godt nok på de aller fleste turer, men i høyden kan det være kaldt, spesielt i vintermånedene. En varm turbukse, gjerne en som tåler regn, bør absolutt ha plass i sekken. På Norskeklubbens tur langs pilegrimsleden i november, regnet det vannrett deler av tiden, det var tåke

og sterk vind. Da nytter det ikke å si at «vi er jo på Gran Canaria.»

Har man ikke tatt med skikkelig regntøy, er det enkle regnponchoer å få kjøpt for noen få euro.

Det er et godt bussnett på Gran Canaria, De blå bussene med logoen til busselskapet Global på siden går til stort sett alle byer og steder på Gran Canaria. Google Maps støtter bussruter på øya. Du kan legge inn «fra» og «til» og klikke på symbolet for offentlig transport (tog/buss-symbol).

Du får da informasjon om rutenummer, når neste buss går, overganger mellom busser, tiden reisen tar, og gangtid til og mellom bussholdeplasser. Du kan også legge inn ønsket avgangs- eller ankomsttid og få frem hvilke avganger som passer, eller få en rutetabelloversikt.

Her er hjemmesiden til busselskapet Global.

Nyttig før fotturer på Gran Canaria

Guidebøker:

Anita og Birger Løvland: Turguide til Kanariøyene

Pål H. Gjerden og Emma A. Arthur: Fotturguide Gran Canaria

Roger Bradley (Rambling Roger): 35 Great Hikes

Kai A. Olsen, Bjørnar S. Pedersen og Grete Waldal: De beste turene på Gran Canaria

Nettsteder:

Den Norske Klubben Gran Canaria

Turismo Maspalomas

Turstier på Gran Canaria

Appen wiciloc.com har også oversikt over turer og ruter.

Sjekk også Facebook-gruppen «Vi som går fjellturer på Gran Canaria» for nyttige tips og råd.