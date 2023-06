Yokoso: Vi tester Aker Brygges nyeste spisested

Fersk på Oslos restaurantscene er Yokoso, en japansk restaurant på første rekke på Aker Brygge, med ettertraktet utsikt mot vannet.

Yokoso åpnet for noen få uker siden i lokalene der Jamie’s Italian en gang lå, hvor Wiigen tok over og holdt ut i et knapt år.

– Vi får håpe Yokoso bryter med trenden, sier Long - en av Finansavisens lunsj-testere.

En stor uteservering pryder begge sider av inngangen. Men denne tirsdagen er det regn i luften, og Long går for et bord med tak over hodet i stedet.

En hyggelig servitør lar Long velge bord selv. Hun finner et ved vinduet. En servitør kommer og rydder bort serviset på andre siden av bordet før Long rekker å protestere.

Like etter kommer Short inn døren.

Yokoso satser på japansk-inspirert mat. Foto: Finansavisen

Nettbrettspill

Yokoso tilhører Mat og Drikke Gruppen, som også driver blant annet Louise Restaurant & Bar, Albert Bistro, Sorgenfri og Lekter'n.

Lokalet er stort. I midten av taket henger en svær dekorasjon som ser ut som fisk. Det er dempet belysning, moderne innredning og små lamper på bordene.

Menyen blir presentert på en form for iPad.

– Jeg er litt lei av asian fusion, men ordentlig japansk mat er det ikke så mange steder i byen. Kan det måle seg med Izayaka på St. Olavs plass, spør Long.

– Jeg er ikke lei av det, men er det noe jeg er lei av er det å bestille via mobiltelefonen eller et nettbrett, uttaler Short.

En hyggelig servitør går gjennom de ulike rettene på iPaden, og forteller hvordan de to bestiller selv, med mulighet for å tilkalle hjelp av en fysisk servitør via dedikerte knapper.

– Det er som å være direktør på 60-tallet, å kunne tilkalle sine assistenter med en sånn stor, rød calling-knapp.

Lunsjmenyen består av alt fra sushi, småretter som kan deles, salater og retter fra robata-grillen. De to lander på flere retter å dele.

Menyen har et stort utvalg av sushi. Foto: Finansavisen

Sushi til finansfolket

Ikke overraskende er det tilsynelatende flere som har funnet veien til Yokoso for å ta forretningslunsjen. En mann går flere ganger gjennom restauranten mens han snakker i telefonen – relativt høylytt.

Etter noen minutter kommer fire biter nigiri på bordet. To med laks og to med flambert laks. Men Short mangler fortsatt både tallerken og bestikk. Lunsjkameratene huker tak i servitøren, før de griper pinnene fatt.

– Den flamberte laksen er veldig god, mens den andre er helt middels, mener Long.

Neste rett er sashimi med ingefærdressing.

– Laksen er god, men sausen kunne det vært mer smak i, sier Short.

yuzu limonade smaker friskt og deilig på Yokoso på Aker Brygge. Foto: Finansavisen

Ansvarlig service

– Hva synes dere om bestilling på nettbrettet? spør en av servitørene, hvis navneskilt tyder på at vedkommende er serviceansvarlig.

Long smiler fornøyd over at de faktisk blir spurt, og svarer ærlig at de heller ville bestilt hos en person.

Servitøren forteller at han er ansvarlig for servicen, og går innom alle bordene. Han blir stående lenge og prate om livet sitt på jobb, med flere festlige anekdoter, før han skjønner at Long og Short helst vil fortsette å spise.

– Festlig at de har en egen kar tilnærmet kun for å mingle med gjestene. Det kan jeg egentlig like, sier Long.

De skotter bort mot uteserveringen, hvor servitøren nå står i trivelig passiar med noen andre gjester ikledd skjorte og boblevest.

De neste rettene ankommer bordet, dessverre servert uten videre seremoni.

– Jeg må jo bare si at disse skjermene som de ansatte går med stroppet utenpå håndleddet, som om de var Gianni Agnelli, er litt festlig. Sikkert en praktisk måte å få info om bestillingene på, men det ser jo finurlig ut. Men nå høres jeg sikkert bare gammel ut, sier Short.

En sando, med andre ord en japansk sandwich, blir servert med kylling. De hiver innpå hver sin del.

– Jeg synes den var enkel og god, men den hadde kanskje hatt godt av litt mer punch i sausen. Jeg vil gjerne spise mer av denne i solen på en varm sommerdag, kanskje med en japansk øl til, sier Short.

I dag nipper han til en tiltalende yuzu limonade, som smaker friskt og deilig.

De får også servert «kylling popcorn», i form av crispy kyllingbiter med saus.

– Smaken er veldig god, men de skulle vært enda mer crispy.

Japansk dessert

Long og Short er enige om at Yokoso ikke var helt på toppnivå. Mye av maten er god, men mangler det lille ekstra. Prisene er greie, og stemningen i lokalet er trivelig. Servicen var veldig varierende.

De to avslutter med litt kaffe og japansk dessert, i form av mochi, før de evakuerer Aker Brygge for denne gang.

Yokoso- Terningkast: 4

Halvfancy japansk restaurant med kremlokasjon på Aker Brygge. Bra nok mat til prisen, men varierende service.

Sted: Stranden 61, 0250 Oslo.

Tid før maten kom: Syv minutter.

Pris lunsjretter: Småretter til alt fra 65 til 295 kroner.

Besøkt: 23. mai.

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.