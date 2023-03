RESTAURANT: Da søknadsfristen gikk ut 10. januar i år, var det kommet inn tilbud fra tre aktører. Etter en helhetsvurdering av forretningsidé, økonomi og åpningstider trakk Mortens Kro AS det lengste strået.

Ladegården fra 1725 ligger i hjertet av Oslos middelalderby, omgitt av kulturvernområde og en offentlig park som ferdigstilles høsten 2024.

Mortens Kro har drevet matservering på Gjelleråsen utenfor Oslo i over 100 år. Serveringsvirksomheten ved Ladegården skal starte opp allerede før sommeren.

- Der maten er go'



- Vi ønsker å videreføre den tradisjonen vi har etablert på Mortens Kro; hyggelig atmosfære, personlig service og et sted «der maten er go’». Vi serverer norsk tradisjonsmat der vi så langt som mulig bruker lokale, økologiske og organiske råvarer og urter og grønnsaker fra eget drivhus, sier styreleder Tore Heldrup Rasmussen i Mortens Kro i en pressemelding fra Kulturetaten i Oslo.

Serveringsvirksomheten skal ha drift hele året, med hovedfokus på sommerhalvåret.



Kulturetaten har det overordnede ansvaret for forvaltningen av området. De ser frem til å fylle lokalene med de nye driverne.

Fra tidligere uteservering i 2006. Foto: Kulturetaten / Oslo Kommune

En kulturhistorisk eiendom

Som ladegård ble området brukt for å forsyne Akershus slott med mat og dyrefor etter at gamle Oslo brant i 1624 og byen ble flyttet til vestsiden av Bjørvika. Deler av dette området ble kalt Oslo ladegårds søndre eng, og har i dag gitt navn til Sørenga. Den nordre engen til eiendommen har gitt navnet til Nordenga bro.



Selve huset ble bygget på kjellermurene til borgermester Christen Mules gård. Her ble kong James VI av Skottland (senere James I av England) og prinsesse Anna gift i 1589. I kjelleren finner du rester av Oslos bispeborg fra 1200-tallet.

Oslo ladegård ligger i hjertet av Oslos middelalderby. I dag pågår det arbeid i området rundt eiendommen i forbindelse med anleggelsen av Follobanen. I kjølvannet av dette skal det etableres et skrånende terreng over jernbanesporene i Middelalderparken. Området skal bli offentlig park og kulturvernområde, og vil omfatte også Ladegårdshagen.

Terrenget i Middelalderparken og Ladegårdshagen forventes å være ferdig opparbeidet sommeren 2024.