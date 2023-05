– Det er noe særdeles sjarmerende med gamle møbler, hvite duker og gammeldagse gardiner. Egentlig er jeg ikke så glad i vegg-til-vegg-teppe, men her passer det perfekt. Dessuten fungerer det som en utmerket lyddemper, og står i sterk kontrast til glass- og stålkonstruksjonene i Strekkodedistriktet, sier Short.

– Engebret Café startet allerede i 1857 og er Oslos eldste restaurant. Og det er så herlig at de serverer lunsj. Stadig flere, spesielt etter pandemien, har ikke lenger lunsjservering på hverdager, sier Long.

Lunsjduoen blir vist inn til et hyggelig bord i en restaurant som er mindre enn halvfull.

Ute sitter det ganske mange og trosser en alt annet enn mild mai med lue, skjerf, solbriller og noe kaldt i glasset.

– Det er hyggelig med sol, men det er jo bikkjekaldt. Glad vi satt oss inne, sier Short og nikker mot makkeren.

– Men det er ikke tropevarme her inne heller, sier hun og hutrer diskret.

Et besøk på Engebret Café er nesten som å være hjemme hos noen. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Husker du?

– Ibsen hadde fast bord i andre etasje, og da vi var små laget NRK over 130 TV-programmer her, med Odd Grythe, Ivar Ruste og Arnt Haugens orkester. Husker du «Husker du»? spør Short før hun fordyper seg i spisekartet.

Long har vage minner, og vipper mellom skalldyrsalaten og den kremete fisk- og skalldyrsuppen. Short har allerede bestemt seg for et biffsmørbrød før Long plutselig drar opp nok et alternativ: Flesk og duppe.

– Skulle jeg hatt flesk og duppe, ville jeg spist den på Valkyrien Restaurant slik Elling og Kjell Bjarne gjorde i filmen «Elling», råder Short.

Long er lutter øre og bestemmer seg for skalldyrsalaten med reker, kreps og kongekrabbe.

Til terningkast fem. Og de franske potetene kunne ikke vært mer sprø. Kudos til kokken! Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Helt sprøtt!



Short blir spurt om hvordan hun ønsker biffen, og 13 minutter senere dukker salaten opp sammen med indrefilet med løk, pepperrot, urtemajones, løk og french fries.

– Hva i all verden har kjøkkenet gjort for å få friesen så sprø? Jeg spør om den er dobbel- eller trippelfritert, sier Short og dypper nok en fransk potetbit i urtemajonesen.

I tillegg er kjøttet rosa i midten, brødet er varmebehandlet og deilig sprøtt, rødløken er syltet, pepperroten gir en herlig sting og salaten er frisk.

– Jeg er særdeles bortskjemt på hjemmebane med biffsmørbrød til terningkast seks, men dette var nesten toppscore. Hadde dog ønsket meg litt mer raffinert salat, stekt sopp og en kremost på brødskiven. Da ville også dette blitt en sekser.

Dessverre fikk ikke skalldyrsalaten Long i perlehumør, så hun trillet terningkast fire til hele opplevelsen. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

Raus porsjon

Longs porsjon med salat er av det rause slaget, og det ristede brødet alene kunne mettet en liten familie.

– Dette er jo ingen hokus pokus-rett, men skalldyrene har en deilig, fersk smak og brødet er lunt og godt, sier Long og rapper enda en av Shorts fortsatt knasende fries, som viser seg å ikke ha vært flere ganger i frityrkokeren, men har fått lov å meske seg lenge nok i fettet til å bli fritert til perfeksjon.

Flere gjester er kommet til. Noen er åpenbart ute i forretningsøyemed og snakker høyt om alt fra korte og lange renter og rentebaner til balansepunktet mellom tilbud og etterspørsel, arbeidsrett og posisjonering i markedet. En stor pensjonistgruppe okkuperer en egen stue, en stamgjest pakker sammen, og på nabobordet diskuteres det, på ikke morsmål-engelsk, mer business.

Og så noe søtt



Long har lyst på en søt avslutning på et så langt vellykket besøk. Den blide og serviceinnstilte servitøren frister med et smalt stykke ostekake som slett ikke er mektig. Bare god. Long, som ofte dropper desserten, takker ja umiddelbart.

– Jeg bestemte meg fordi hun sa det bare var et lite stykke, og det stemmer jo. Dette var akkurat lite nok til ikke å bli ubehagelig stappmett og gi meg dårlig samvittighet. Dette er en god ostekake, selv om jeg kanskje hadde valgt å droppe karamellsausen.

De to er ikke enige om terningkastet denne gangen, men Long trekker det lengste strået og Short kjøper motvillig argumentet hennes:

– Min rett var såpass enkel: noen reker, kreps, kongekrabbe og salatblader, liksom. Hvem som helst kan lage det, så jeg har vanskelig for å gi en femmer, så jeg foreslår at du blir med meg på fireren denne gangen.

Engebret Café - Terningkast 4

Stort utvalg med alt fra ulike smørbrød, fiskesuppe, salat, blåskjell, flesk og duppe til reinsdyr- og svinepølser.

Nydelig, men enkel mat og service med profesjonalitet til fingerspissene.

Sted: Bankplassen 1.

Pris lunsjretter: 210 - 275 kroner.

Tid før maten kom: 13 minutter.

Besøkt: 2. mai 2023.

(Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen).