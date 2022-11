Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Lørdag.



LUNSJGUIDE: – Du kan spise middag allerede til lunsj her, sier Short og bemerker at entrecôte med peppersaus, bakt løk og pommes frites står på menyen.

Long kunne nok tenke seg noe lettere og lander på kryddersild med nypoteter, bakt egg, dill og knekkebrød til forrett og dagens kveite med spinat, blomkålkrem og valnøtter til hovedrett.

Med fare for å bli latterliggjort, utbasunerer Short igjen at cæsarsalat kan være både himmel og helvete, men sjelden noe midt imellom. Her forventer hun at den er prima og velger å gi den en sjanse. Men det var før hun tok på brillene og finleste menyen. Der, nesten nederst, finner hun nemlig trøffelpasta med eggeplomme og høvlet sommertrøffel. Da ligger løsningen i dagen: Trøffel-linguine til forrett og salat til hovedrett.

– Utmerkede valg, señoritas, sier en smørblid og profesjonell servitør som viser seg å ha sine røtter på Lanzarote.

DEILIG RETT: Trøffelpasta med eggeplomme og høvlet sommertrøffel. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Forretningsmenn på hver eneste stol

De nydelige brasserie-lokalene begynner å fylles opp. På både to- og firemannsbord kommer velkledde menn i blazere og tynne, moderne dunjakker av ypperste merke. Rolexfaktoren er høyst tilstedeværende, og det er også skjorter med mansjettknapper og broderte initialer. Likevel er det snarere en hyggelig, summende kosefaktor enn assosiasjoner til en episode av NRK-serien «Exit» de to er førstehånds vitne til. I tillegg ser de noe som ikke var like vanlig for bare noen år siden: flere av gjestene nipper til glass med alkohol.

Snaue ni minutter etter bestilling dukker forrettene opp akkompagnert av et bredt smil hos servitøren fra den spanske vulkanøya.

– Dette dufter herlig av trøffel og ser helt himmelsk ut, sier Short og får bekreftende nikk fra kollegaen på den andre siden av bordet.

– Trøffel kan være vanskelig, for det kan bli for mye av de underjordiske, knollformede soppene. Men et hint fungerer hver gang, sier Long og kikker ned på sin egen tallerken. At den skal inneholde sild og potet er ikke lett å se ved første øyekast, for det ligger et stort knekkebrød som et lokk på toppen.

– Hvordan skal jeg angripe dette? spør Long og får til svar at det enkleste mest sannsynlig er med kniv og gaffel.

FOR HØST-HARDHAUSER: Brasserie Hansken har en hyggelig uteservering. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

I himmelriket

Short er i den syvende himmel og sjeleglad for at trøffelpastaen bare er en forrett. Som hovedrett ville det mest sannsynlig vært for mye av det gode. Især hvis hun hadde spist like mye brød og smør som hun pleier.

Long ser også ut som hun er i et eller annet himmelrike.

– Jeg har faktisk ikke spist kryddersild med poteter siden barndommen, mimrer hun smilende.

– Ummm. Sild med disse deilige, små potetene smaker akkurat like godt som jeg husker. Og dette sprø, hjemmelagde knekkebrødlokket toppet med parmesan passer ypperlig til retten.

Restauranten er snart fylt opp, uten at betjeningen lar seg synlig stresse. Det oser yrkesstolthet, erfaring og profesjonalitet selv av den unge lærlingen, og brasseriet har noe så sjeldent som nok folk på jobb når tiden er inne for lunsjduoens hovedretter.

– Det er ikke mer enn et par uker siden jeg spiste kveite her sist, og hvis den er like god i dag er det bare å glede seg, sier Long til seg selv.

Spinat og valnøtter til hvit fisk



Short, som utvilsomt er den mest erfarne cæsarsalat-spiseren av de to, gleder seg minst like mye:

– Jeg har fått hardkokt egg i cæsarsalat på Stock i Barcode og likte det. På Hansken serverer de med bakt egg, og det er minst like godt. Kyllingen er saftig, krutongene er hjemmelagde, de er heldigvis sparsommelige med dressingen og baconet er sprøtt. Eyvind Hellstrøm sier ofte «helt fantastisk», og jeg stemmer i, selv om jeg ikke er så begeistret for kapers. Det har jeg aldri fått i en slik salat tidligere, men jeg kan ikke la kapersen trekke ned fordi jeg ikke er begeistret for de små knoppene, sier Short.

– Denne kveiten er like god som sist. Fast, men likevel saftig. Spinat og valnøtter bruker jeg ofte sammen med torskeloin hjemme, det passer perfekt til hvit fisk. Og denne blomkålkremen skal jeg jammen kopiere, kvitrer Long.

Mette og fornøyde kikker de på hverandre. De er kommet til det tidspunktet hvor de normalt hvisker noen ord om mat, service og terningkast. I stedet betaler de, kler på seg og spaserer ut på Christiania Torv. Denne gangen bare vet de. Terningkast seks.

Brasserie Hansken - Terningkast: 6

Denne klassikeren har ligget på torvet siden 1997, har fått plass i årets utgave av den røde Michelin-guiden og blir beskrevet som en sjarmerende restaurant med utsøkte retter og en fantastisk terrasse. Lunsjmenyen har et klassisk brasserie-preg med alt fra oster, skinke, paté, østers, tartar, løyrom og blåskjell til salater, kjøtt, pasta og fisk. Sømløst og perfekt i alle ledd.

Sted: Christiania Torv 4.

Pris lunsjretter: 135 – 495 kroner.

Tid før maten kom: 9 minutter.

Besøkt: 26. oktober 2022.